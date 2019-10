DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büromarkt Deutschland Q3 2019 (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büromarkt Deutschland Q3 2019

02. Oktober 2019

BÜROVERMIETUNGSMARKT DEUTSCHLAND Q1-Q3 2019

Konjunkturwende noch kein Thema: Flächenumsätze und Mieten steigen nochmals

deutlich

* Flächenumsatz in den Top-7 steigt ggü. Vorjahreszeitraum um 6,6 % auf

3,0 Mio. m² mit besonders hohen Zuwächsen in Stuttgart, Düsseldorf und

Berlin

* Spitzenmiete im Durchschnitt der Top-7 steigt um 2,1 % auf 32,00 EUR/m²

und damit auf den höchsten Wert seit 1992

* Neubaupipeline erstmals seit zehn Jahren wieder deutlich über 1 Mio. m²

- in 2020 und 2021 kommen fast 4 Mio. m² hinzu

* Vor dem Hintergrund der schwächeren konjunkturellen Aussichten und der

Höhe der Neubaupipeline könnte der Leerstand perspektivisch wieder

steigen

Auch im dritten Quartal signalisierten die Kennzahlen an den sieben großen

deutschen Büromärkten allesamt eines: steigende Knappheit. Flächenumsatz und

Mieten sind im Durchschnitt aller Märkte gestiegen, die Leerstandsquoten

weiter gesunken. "Von den sich verschlechternden Konjunkturaussichten

zeigten sich die Märkte noch relativ unbeeindruckt, einen Nachfragerückgang

spüren wir bislang nicht", berichtet Panajotis Aspiotis, Managing Director

und verantwortlich für Agency Germany bei Savills, und fügt hinzu: "Vielmehr

wurde der Flächenumsatz in einigen Märkten durch einen Mangel an Angebot

limitiert." Berlin verzeichnete dennoch das umsatzstärkste Quartal seiner

Geschichte mit einem Flächenumsatz von 319.600 m². In Düsseldorf und

Stuttgart wurde nach neun Monaten bereits so viel Fläche umgesetzt wie im

gesamten Vorjahr. Gleichwohl gibt es mit Frankfurt und München auch Märkte,

in denen der Flächenumsatz gesunken ist.

Der Leerstandsabbau hat sich in allen Märkten weiter fortgesetzt und der

Leerstand per Ende September summierte sich in den Top-7 auf 3 Mio. m², was

einer Leerstandsquote von 3,2 % entspricht. Besonders gering ist das

Flächenangebot in Berlin (1,6 % Leerstandsquote), Stuttgart (2,0 %) und

München (2,2 %). Vor dem Hintergrund dieser Flächenknappheit haben viele

Unternehmen in der Vergangenheit bei Neuanmietungen ausreichend

Expansionsflächen für ein weiteres Wachstum mit berücksichtigt. In

Anbetracht der konjunkturellen Entwicklung beginnt sich dies aber langsam zu

ändern. "Unternehmen mit einer größeren Abhängigkeit vom Export sind bei der

Anmietung von Expansionsflächen vorsichtiger geworden, wohingegen dies bei

Dienstleistungsunternehmen noch nicht der Fall ist", erläutert Aspiotis.

In Anbetracht des knappen Flächenangebots stiegen die Mieten in allen

Märkten. Im Durchschnitt der sieben Märkte wurde bei der Spitzenmiete

erstmals seit Anfang der 1990er Jahre wieder die Marke von 32 Euro erreicht.

Besonders deutlich war der Zuwachs in Frankfurt, wo in der Spitze nun 44,50

Euro gezahlt werden (+ 6,0 %) sowie in Berlin (+ 4,7 % auf 38,20 Euro). Für

den weiteren Jahresverlauf ist für alle Märkte noch von einem weiteren Plus

bei den Mieten auszugehen.

Gleichwohl wird die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten auch

die Büromärkte erreichen. Aktuell betrifft dies aber vor allem das

verarbeitende Gewerbe. "Die für die Büromärkte viel wichtigeren

Dienstleistungsunternehmen befinden sich noch im grünen Bereich", analysiert

Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills, fügt jedoch hinzu: "Der

Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Wenn die Industrieschwäche lange

genug anhält oder stark genug ausfällt, dann wird auch der

Dienstleistungssektor negativ betroffen sein." Ein Nachfragerückgang wäre

die Folge, wenngleich bestehende Nachfrageüberhänge puffernd wirken könnten.

Die rückläufige Nachfrage träfe auf ein schneller wachsendes Angebot.

Erstmals seit fast zehn Jahren werden im laufenden Jahr mit 1,25 Mio. m²

wieder deutlich mehr als 1 Mio. m² Bürofläche fertiggestellt. Frei zur

Anmietung steht davon aber nur noch ein Zehntel. Im kommenden Jahr

übersteigt die Pipeline dann die Marke von 2 Mio. m², wobei dies im

Wesentlichen von Berlin getragen wird, wo alleine rund 780.000 m² neue

Bürofläche hinzukommen werden. Aber auch von diesen gut 2 Mio. m² sind mehr

als zwei Drittel bereits vermietet. Im Jahr 2021 kommen nochmals gut 1,8

Mio. m² auf den Markt, wovon aktuell rund 40 % vermietet ist.

Steigende Leerstandsraten, viele Jahre undenkbar, sind also perspektivisch

wieder ein realistisches Szenario. Besonders dramatisch fände Aspiotis diese

Entwicklung jedoch nicht: "Wenn der Leerstand wieder etwas höher ausfallen

sollte als bislang, dürften viele Nutzer aufatmen. Das Leerstandsniveau ist

aktuell so niedrig, dass ihnen oftmals die Handlungsspielräume und auch die

Wachstumsoptionen fehlen."

Bis zum Jahresende dürfte aber der Flächenmangel das beherrschende Thema

bleiben. Vor dem Hintergrund weiterer großvolumiger Abschlüsse wird

erwartet, dass der Flächenumsatz nah an die Marke von 4 Mio. m² heranreichen

wird und damit ähnlich hoch ausfällt wie im Vorjahr (3,96 Mio. m²). Die

Leerstandsquote wird im Durchschnitt der Top-7 den Wert von 3 %

unterschreiten und die Mieten noch weiter ansteigen.

Den zugehörigen "Market in Minutes: Deutschland Bürovermietung" sowie die

wesentlichen Büromarktkennziffern zum Herunterladen finden Sie hier:

https://www.savills.de/research_articles/260049/290496-0

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

