DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büroinvestmentmarkt Deutschland H1 2018 (deutsch)

11. Juli 2018

BÜROINVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND H1-2018

Von Core bis opportunistisch: Deutsche Büroimmobilien bleiben Liebling der

Investoren

Büroimmobilien in Deutschland blieben auch im 1. Halbjahr 2018 stark

nachgefragt. Das Transaktionsvolumen summierte sich auf etwas mehr als 10

Mrd. Euro (- 4 % ggü. H1-2017), was einem Anteil von 40 % am Gesamtumsatz

mit Gewerbeimmobilien entspricht. "Büroimmobilien sind seit 2013 durchgehend

die umsatzstärkste Nutzungsart am deutschen Gewerbeinvestmentmarkt und

angesichts der exzellenten Rahmenbedingungen an den Bürovermietungsmärkten

deutet wenig darauf hin, dass sich das absehbar ändert könnte", kommentiert

Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills und

ergänzt: "Die deutschen Büromärkte weisen derzeit auch im europäischen

Vergleich überdurchschnittliche Mietwachstumsraten auf. Genau das ist es,

was die Investoren nach mehr als acht Jahren Aufschwung und einer nur noch

geringen Chance auf weitere Renditekompression mehrheitlich suchen".

Asiatische Investoren so präsent wie nie, ansonsten unveränderte

Investorenlandschaft

Die Nachfrage verteilte sich in den ersten sechs Monaten nahezu

gleichermaßen auf in- und ausländische Käufer (51 % bzw. 49 % des

Transaktionsvolumens). Die aktivste ausländische Käufernation waren die USA

(11 %), gefolgt von der Schweiz (8 %). Asiatische Investoren kamen auf einen

Anteil von knapp 10 % und waren damit so stark vertreten wie noch nie (2017:

5,5 %). Insgesamt hat sich die Investorenlandschaft aber im Vergleich zu den

vergangenen Jahren wenig geändert. Asset- und Fondsmanager (inkl. Spezial-

und Publikumsfonds) formten mit einem Volumenanteil von mehr als 40 % die

aktivste Käufergruppe. Interessant ist, dass Private-Equity-Fonds mit einem

Anteil von 10 % auch im neunten Jahr des Aufschwungs eine nennenswerte Rolle

als Käufer von Büroimmobilien spielen. "Die guten Aussichten für die

Vermietungsmärkte bieten auch den opportunistischen Akteuren weiterhin ein

attraktives Umfeld für Investments, mit denen sie Wertsteigerungspotenziale

realisieren können.", so Lemli. Anders als in den vergangenen Jahren

erfolgten die Zukäufe der Private-Equity-Fonds überwiegend in Form von

Einzelobjekten. Ohnehin spielten Portfoliotransaktionen mit einem

Volumenanteil von 12 % eine untergeordnete Rolle - noch geringer war ihr

Anteil das letzte Mal im Jahr 2010.

Eschborn schlägt Hannover - das Geld fließt fast ausschließlich in die

A-Städte und ihr Umland

Noch mehr als in den Vorjahren spielte sich das Geschehen am deutschen

Büroinvestmentmarkt in wenigen Regionen ab. Allein auf die sieben A-Städte

entfielen im 1. Halbjahr 2018 mehr als 78 % des gesamten

Transaktionsvolumens (2017: 74 %). Frankfurt (ca. 2,6 Mrd. Euro) und München

(ca. 1,7 Mrd. Euro) dominierten dabei das Geschehen - allein neun der zehn

größten Transaktionen fanden in diesen beiden Städten statt. Bezieht man das

Umland der A-Städte mit ein, dann entfallen sogar knapp 87 % des

Transaktionsvolumens auf diese Regionen. Insgesamt wechselten in den

Umlandregionen 35 Objekte für mehr als 800 Mio. Euro den Eigentümer. Zum

Vergleich: Das Transaktionsvolumen in den 14 B-Städten lag bei knapp 640

Mio. Euro. Und noch ein Vergleich: Wechselten in Hannover in den ersten

sechs Monaten des laufenden Jahres drei Büroobjekte für zusammen ca. 65 Mio.

Euro den Eigentümer, waren es im selben Zeitraum in Eschborn fünf Objekte

für mehr als 200 Mio. Euro. "Möglicherweise führt die Kombination aus hohem

Anlagedruck bei den Investoren und starkem Mietwachstum sowie hoher

Liquidität in den A-Städten dazu, dass viele Investoren nur noch in den

Metropolregionen auf Objektsuche gehen und die B-Städte links liegen

lassen", kommentiert Matthias Pink, Director und Head of Research Germany

bei Savills. Ein Indiz für den anhaltend hohen Anlagedruck ist auch, dass

das durchschnittliche Volumen aller gehandelten Büroobjekte mit 37,6 Mio.

Euro so groß ist wie nie zuvor (2017: 31,5 Mio. Euro).

Kurzfristiger Ausblick sonnig, mittelfristig Wolken am Horizont

Der hohe Anlagedruck und das günstige Umfeld an den Bürovermietungsmärkten

lassen auch ein umsatzstarkes 2. Halbjahr erwarten und Savills geht von

einem Gesamtjahresumsatz von deutlich mehr als 20 Mrd. Euro aus (2017: 24,1

Mrd. Euro). "Der längerfristige Ausblick fällt insbesondere angesichts der

sich verschärfenden handelspolitischen Auseinandersetzungen pessimistischer

aus als der kurzfristige. Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft

dürfte von den protektionistischen Maßnahmen in besonderem Maße betroffen

sein und viele Frühindikatoren signalisieren bereits eine spürbar geringere

konjunkturelle Dynamik", so Pink. Lemli ergänzt: "Politische Muskelspiele

lassen die meisten Investoren lange kalt, schließlich ist die

durchschnittliche Haltedauer von Immobilieninvestments deutlich länger als

eine Legislaturperiode. Sobald sich aber Konsequenzen für das langfristige

Wirtschaftswachstum abzeichnen, ändert sich das".

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

* Investment

* Agency

* Portfolio Investment

* Debt Advisory

* Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

