DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Bislang ein Boom - und nun? Savills Ausblick auf den deutschen Immobilienmarkt (deutsch)

10. Dezember 2018

Bislang ein Boom - und nun?

Savills Ausblick auf den deutschen Immobilienmarkt

Der Boom geht zu Ende, der Aufwärtstrend bleibt

Der Boom am deutschen Immobilienmarkt geht zu Ende, der Aufwärtstrend setzt

sich auch 2019 fort. So lautet eine Kernthese des international tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmens Savills in seiner Analyse "Ausblick

Immobilienmarkt Deutschland". "Weitere geldpolitische Stimuli, die in den

vergangenen Jahren zu einer Renditekompression in bisher nicht gekanntem

Ausmaß geführt haben und aus dem Zyklus einen Superzyklus gemacht haben,

werden ab dem kommenden Jahr höchstwahrscheinlich ausbleiben", begründet

Matthias Pink, Director / Head of Research Germany bei Savills, diese

Erwartung und ergänzt: "Die Phase mit praktisch synchron sinkenden

Anfangsrenditen bei allen Nutzungsarten und in allen Regionen dürfte deshalb

vorbei sein. Stattdessen rechnen wir nur noch dort mit Renditerückgängen, wo

sich die Mietwachstumsaussichten verbessern". An den Top-7-Büromärkten und

an den Wohnungsmärkten der großen Städte geht Savills auch im kommenden Jahr

von kräftigem Mietwachstum und damit auch bei stagnierenden Anfangsrenditen

von steigenden Quadratmeterpreisen aus. Die zu erwartenden Konsequenzen

dieser Entwicklungen für den deutschen Investmentmarkt fasst Marcus Lemli,

CEO Germany / Head of Investment Europe bei Savills, so zusammen: "Der

deutsche Investmentmarkt dürfte auch im kommenden Jahr von hoher Aktivität

geprägt sein. Zwar wird die Käuferseite durch die geldpolitische

Normalisierung voraussichtlich etwas geschwächt, aber die Argumente für

Investitionen in deutsche Immobilien bleiben stark und zahlreich -

Deutschlands Status als sicherer Anlagehafen zählt hier weiterhin ebenso

dazu wie die Aussicht auf Mietwachstum. Umgekehrt liefert die auslaufende

Renditekompression den Eigentümern gute Argumente sich von Immobilien zu

trennen". Savills rechnet am Gewerbeinvestmentmarkt mit einem Umsatz von

etwa 50 Mrd. Euro (2018: ca. 60 Mrd. Euro), am Wohninvestmentmarkt mit 15

Mrd. Euro (2018: ca. 16 Mrd. Euro).

Comeback von Wohnimmobilien bei institutionellen Investoren

An den Wohnungsmärkten werden die Spitzenrenditen wohl auch im kommenden

Jahr noch etwas nachgeben. Ein wesentlicher Treiber: Immer mehr

institutionelle Investoren holen sich Wohnimmobilien ins Portfolio. Damit

setzt sich eine Entwicklung fort, die mit der Finanzkrise begonnen hat. "Die

hohe Risikoaversion, die seit der Finanzkrise an den Kapitalmärkten

vorherrscht, spielt Wohnimmobilien als Asset-Klasse in die Karten. Sie

liefern langfristig stabile Erträge und damit genau das, was viele

Investoren suchen", erklärt Karsten Nemecek, Managing Director Corporate

Finance - Valuation bei Savills in Deutschland. Nemecek weiter: "Vor allem

Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen, die vor dem Hintergrund

extrem niedriger Anleiherenditen ihre Immobilienquote erhöhen, bietet der

deutsche Mietwohnungsmarkt ein attraktives Rendite-Risiko-Profil". Per saldo

haben Versicherungen und Pensionskassen in den vergangenen zehn Jahren mehr

als 3 Mrd. Euro in deutsche Wohnimmobilien investiert und gehören damit zu

den größten Käufergruppen.

Einst "arm, aber sexy", nun Boomtown Berlin

Berlin erlebte seit dem Ausbruch der Finanzkrise eine ganz besondere Dynamik

- und zwar sowohl am Wohnungs- als auch am Gewerbeimmobilienmarkt. Zwischen

2009 und 2018 wechselten in der Hauptstadt etwa 366.000 Wohnungen den

Eigentümer (nur Wohnimmobilientransaktionen ab 50 Einheiten). In keiner

anderen Stadt wurden in dieser Zeit auch nur annähernd so viele Wohnungen

verkauft. Platz 2 belegt Dresden mit 67.000 verkauften Wohnungen. Auch am

Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien belegt Berlin mit einem

Transaktionsvolumen von etwa 46 Mrd. Euro den ersten Platz aller Städte in

Deutschland (Rang 2: Frankfurt mit ca. 41 Mrd. Euro). Damit hat sich Berlin,

das vor Ausbruch der Finanzkrise bei vielen Immobilieninvestoren noch als

Sorgenkind wahrgenommen wurde, in der Spitzengruppe der international

führenden Investmentstandorte etabliert.

Die vollständige Analyse " Ausblick Immobilienmarkt Deutschland: Der

deutsche Immobilienmarkt zehn Jahre nach dem Lehman-Crash und wie die Reise

weitergehen könnte" steht hier zum kostenfreien Download zur Verfügung:

http://sav.li/cse

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

