DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Ausblick Immobilienmarkt Deutschland (deutsch)

07. Dezember 2021

AUSBLICK IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND:

ESG UND INFLATION VERSTÄRKEN NEUBAUFOKUS - WOHNUNGSMARKT VERLIERT AN DYNAMIK

Die COVID-19-Pandemie hat Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch die

Immobilienmärkte weiter fest im Griff. Ihre extremsten Begleiterscheinungen

sind jedoch verschwunden, wodurch andere Themen in den Vordergrund rücken.

"Die Folgen der Pandemie werden die Immobilienmärkte noch für lange Zeit

prägen. Die akuten Probleme sind jedoch weitgehend bewältigt oder

verschwunden, wodurch der Blick frei wird auf andere, ebenfalls wichtige

Themen. Dazu zählen aus unserer Sicht die ESG-Regulierung und ihre

Auswirkungen sowie die wahrscheinlich für längere Zeit höhere Inflation",

erläutert Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills. Diesen beiden

Themen sowie den zu erwartenden Entwicklungen am Wohnungsmarkt widmet sich

Savills deshalb in seinem diesjährigen Ausblick.

ESG-Regulatorik verstärkt Neubaufokus

War das Thema ESG bislang in erster Linie in aller Munde, haben inzwischen

viele institutionelle Investierende Strategien erarbeitet, wie sie ihre

Portfolios ESG-konform machen. Dabei zeichnet sich sehr deutlich ab, dass

diese Strategien mehrheitlich einen verstärkten Neubaufokus beinhalten. Vor

allem das E im ESG lässt sich mit Neubauten viel einfacher erfüllen als mit

älteren Immobilien, weil die EU-Nachhaltigkeitstaxonomie hier weitestgehend

auf die Betriebsphase abstellt. "Mit Blick auf die regulatorischen Vorgaben

erwarten wir eine spürbar steigende Nachfrage nach Neubauimmobilien - sowohl

von Investierenden als auch von Großnutzern. Das wird im Neubausegment

höchstwahrscheinlich zu steigenden Preisen und Mieten führen", so Marcus

Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe.

Die Anlageklasse Immobilien schützt nicht vor Inflation - auf der Ebene des

einzelnen Objekts gibt es aber Schutzmaßnahmen

Die Inflation erreicht derzeit Werte, die zuletzt vor mehreren Jahrzehnten

zu beobachten waren. Zwar spielen hier temporäre Effekte eine wichtige

Rolle, gleichwohl ist die Wahrscheinlichkeit einer für längere Zeit

überdurchschnittlich hohen Inflation sehr hoch. Immobilienmarktakteurinnen

und -akteuren empfiehlt Savills daher, sich auf ein solches Szenario

vorzubereiten. "Auf Ebene der Anlageklasse verfügen Immobilien nicht über

einen eingebauten Inflationsschutz. Für ihre eigenen Objekte und Portfolios

können Investierende aber Maßnahmen ergreifen, um sich für eine Phase mit

höherer Inflation zu wappnen"; erläutert Marcus Lemli, CEO Germany und Head

of Investment Europe bei Savills. Ihre Erträge können Investierende

beispielsweise durch indexierte Mietverträge absichern, ihre Kosten etwa

mittels Triple-Net-Verträgen.

Phase perfekter Rahmenbedingungen am Wohnungsmarkt geht zu Ende - sie

bleiben aber günstig

Am deutschen Wohnungsmarkt geht die Phase nahezu perfekter fundamentaler

Rahmenbedingungen für Investierende zu Ende. "Die außergewöhnlich günstigen

Rahmenbedingungen seit der Finanzkrise haben zeitweise zu zweistelligen

jährlichen Gesamtrenditen geführt - und das im wohl sichersten Segment, das

der deutsche Immobilienmarkt zu bieten hat. Obwohl die Rahmenbedingungen in

den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr so vorteilhaft

ausfallen werden wie in der zurückliegenden Dekade, bleiben sie für

Investierende insgesamt günstig. Wohnimmobilien werden damit auch weiterhin

eine sichere Anlageklasse sein, allerdings dürften sie nicht mehr die

außerordentlich hohen Gesamtrenditen der letzten Jahre aufweisen", fasst

Pink den mittelfristigen Ausblick von Savills auf den deutschen

Wohnungsmarkt zusammen.

Zu unserem aktuellen Spotlight Ausblick Immobilienmarkt Deutschland

