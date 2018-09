DGAP-News: Savannah Resources PLC: Weitere Fundstellen von Lithiummineralisationen sind möglicherweise Hinweise auf zusätzliche und bessere Ressourcen bei Grandao, Mina do Barroso Lithiumprojekt, Portugal (deutsch)

Savannah Resources PLC: Weitere Fundstellen von Lithiummineralisationen sind möglicherweise Hinweise auf zusätzliche und bessere Ressourcen bei Grandao, Mina do Barroso Lithiumprojekt, Portugal

Savannah Resources PLC: Weitere Fundstellen von Lithiummineralisationen sind

möglicherweise Hinweise auf zusätzliche und bessere Ressourcen bei Grandao,

Mina do Barroso Lithiumprojekt, Portugal

07.09.2018 / 16:08

Die Ressourcenentwicklungsgesellschaft Savannah Resources plc (AIM: SAV,

FWB: AFM und SWB: SAV) ("Savannah" oder "die Gesellschaft") gibt weitere

Ergebnisse aus dem laufenden Gegenstromspül- und Diamantkernbohrprogramm

("Diamant") des Lithiumprojekts Mina do Barroso ("das Projekt") im Norden

Portugals bekannt.

HIGHLIGHTS:

* Laufende Gegenstromspülungen und Diamantbohrungen in Grandao stießen auf

weitere breite und hochwertige Lithiummineralisierungen, wobei die

bisher breiteste Fundstelle in Mina do Barroso verzeichnet wurde

* Die wichtigsten Ergebnisse in Grandao sind:

* 30 m mit 1,33% LiO aus 45 m in 18GRARC106

* 99 m mit 1,46% LiO aus 20 m and 18,9 m mit 1,02% aus 122 m in

18GRARC108

* 35,9 m mit 1,24% LiO aus 51 m in 18GRARC109

* 33 m mit 1,28% LiO aus 50 m in 18GRARC110

* 23 m mit 1,4% LiO aus 99 m in 18GRARC111

* 23 m mit 1,14% LiO aus 57 m in 18GRARC115

* Die bisherigen Bohrungen in Grandao und Grandao Extended haben von der

Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von über 150 m ein praktisch

zusammenhängendes Gebiet von flach nach Westen abfallendem Pegmatit

definiert. Dieses Gebiet ist ca. 650 m lang und bis zu 550 m breit und

bestätigt das ausgezeichnete Potential dieses Gebiets.

* Eine vierte Mineralressourcenschätzung unterstützende Bohrergebnisse

werden in Kürze folgen.

* Weiteres signifikantes Potential nach oben ist möglich:

* Die Bohrungen in den primären Zielen von Grandao und Reservatorio

werden fortgesetzt.

* Im voraussichtlich neuen Zielgebiet Carvalha da Bacora wurden die

ersten Bohrungen mit positiven ersten Ergebnissen abgeschlossen,

darunter:

* 7 m mit 1,48% LiO aus 62 m in 18CDBRC003

* 5 m mit 1,5% LiO aus 50 m in 18CDBRC005

* Erste umfassende Bohrtests sollen bei Pinheiro in einem

Explorationsziel oberster Priorität in Kürze beginnen.

* Phase 3 des laufenden metallurgischen Testarbeitsprogramms soll im

vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

* Die Durchführbarkeitsstudie macht gute Fortschritte und konzentriert

sich zunächst auf die Optimierung von Optionen und Projekten, um den

Prozessablaufplan zu finalisieren und die Projekterträge zu maximieren

David Archer, CEO von Savannah, sagte: "Die Bohrungen in Grandao liefern

weiterhin hervorragende Ergebnisse. Diese Ergebnisse sowie die jüngsten, am

26. Juli veröffentlichten Bohrergebnisse fließen in unsere vierte und letzte

Mineralressourcenstudie ein, die wir wahrscheinlich in Kürze veröffentlichen

können. Wir gehen davon aus, dass diese Studie das signifikante

Wertpotenzial unseres Mina do Barroso Lithiumprojekts weiter untermauert und

eine Entwicklungsentscheidung im nächsten Jahr möglich wird.

"Zusätzlich testen und entwickeln wir weitere vielversprechende Ziele. Das

Projekt Mina do Barroso unterstreicht als Westeuropas größte

Spodumen-Lithiumablagerung seine zunehmende strategische Bedeutung für die

europäische Lithium-Wertschöpfungskette."

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen

Pressemitteilung:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9069Z_1-2018-9-5.pdf

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com oder

kontaktieren Sie:

David Archer Savannah Resources Tel: +44 20

plc 7117 2489

David Hignell / Dugald J. Northland Capital Tel: +44 20

Carlean (Berater) Partners Ltd 3861 6625

Christopher Raggett / Camille finnCap Ltd Tel: +44 20

Gochez (Broker) 7220 0500

Grant Barker (Aktienberater) Whitman Howard Tel: +44 020

7659 1225

Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20

Wadham (Finanz-PR) Ltd 7236 1177

Über Savannah

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem

Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in

Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik,

das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto

entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen

seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer

Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,

verbessern.

Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien

der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart

(SWB) unter dem Ticker "

