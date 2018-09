DGAP-News: Savannah Resources PLC: Weitere Anträge für Bergwerksberechtigungen Heavy Mineral Sands Projekt - Mosambik (deutsch)

Savannah Resources PLC: Weitere Anträge für Bergwerksberechtigungen Heavy Mineral Sands Projekt - Mosambik

HIGHLIGHTS:

*

Die Matilda Minerals Lda. (einer Tochtergesellschaft von Savannah) hat

für eine Fläche von

119 km2 weitere Anträge für Bergwerksberechtigungen eingereicht. Die

berechneten

Mineralressourcenschätzungen belaufen sich auf 65 Mt (der "Antrag")

*

Die Anträge beziehen sich auf einen Bereich, der an zwei bereits zuvor

im Namen der Mutamba Minerals Sands S.A. eingereichte aber noch

ausstehende

Bergwerksberechtigungsanträge der Rio Tinto angrenzt.

*

Diese Maßnahmen sind im Rahmen einer Konsortialvereinbarung (das

"Konsortium")

Bestandteil einer Konsolidierung der Mineralsandprojekte von Savannah

und Rio Tinto in

Mosambik.

*

Nach Genehmigung der Anträge wird die Gesamtfläche der drei angrenzenden

Bergwerksberechtigungen 399 km2 betragen.

*

Bergwerksberechtigungen werden in der Regel für eine Laufzeit von 25

Jahren vergeben und können am Ende ihrer Laufzeit verlängert werden.

*

Das Ministerium muss einen Antrag ab Antragstellung innerhalb von sechs

Monaten bescheiden.

Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: AFM und SWB: SAV) ("Savannah"

oder "die Gesellschaft") gibt bekannt, dass im Namen seiner

hundertprozentigen Tochtergesellschaft Matilda Minerals Lda. eine

weitere Bergwerksberechtigung beim Ministerium für Bodenschätze und

Energie in Mosambik (das "Ministerium") beantragt wurde. (Abbildung 1).

Dies ist der im Rahmen des Konsortiums mit Rio Tinto für das Mutamba

Heavy Minerals Sands Projekt in Mosambik ("Mutamba") letzte eingereichte

Bergwerksberechtigungsantrag.

David Archer, Chief Executive Officer von Savannah, sagte erfreut: "Mit

diesem Antrag schließen wir im Rahmen des Konsortiums sämtliche Eingaben

für Bergwerksberechtigungen ab. Matilda Minerals Limitada ist unsere

hundertprozentige Tochtergesellschaft und der offizielle Betreiber on

Mutamba Minerals Sand. Die Bergwerksberechtigungsanträge von Mutamba

Minerals Sand werden zur Zeit von der Regierung geprüft und wird rechnen

damit, dass diese innerhalb der vom mosambikanischen Gesetz festgelegten

Fristen beschieden werden. Aufgrund der komplexen

Prozessanalysen und der vielen an der Beurteilung der Anträge beteiligten

Regierungsstellen kan die Regierung immer Klarstellungen anfordern, die zu

kurzen Verzögerungen führen könnten.

"Die Sondierungsphase der Pre-Durchführbarkeitsstudie für das

Mutamba-Projekt macht gute Fortschritte und wird voraussichtlich im ersten

Quartal 2019 abgeschlossen sein. Angesichts der steigenden Nachfrage nach

globalen Titan-Rohstoffen sind wir unserer Ansicht nach sehr gut

aufgestellt, um alle Möglichkeiten zu nutzen, die sich durch einen

expandierenden Markt ergeben."

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen

Pressemitteilung: http://www.rns-

pdf.londonstockexchange.com/rns/4709B_1-2018-9-20.pdf

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com oder

kontaktieren Sie:

page2image5624 page2image5784 page2image5944

David Archer

David Hignell / Dugald J. Carlean

(Berater)

Christopher Raggett / Camille Gochez (Broker)

Grant Barker (Aktienberater) Charlotte Seite / Lottie Wadham (Finanz-PR)

Über Savannah

Savannah Resources plc Northland Capital Partners

Ltd finnCap Ltd

Whitman Howard

St Brides Partners Ltd

Tel: +44 20 7117 2489 Tel: +44 20 3861 6625

Tel: +44 20 7220 0500

Tel: +44 020 7659 1225 Tel: +44 20 7236 1177

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem

Portfolio an Energiemetall- Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in

Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik,

das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto

entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen

seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer

Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,

verbessern.

Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien

der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart

(SWB) unter dem Ticker "SAV ".

