DGAP-News: Savannah Resources PLC: Ressourcenanstieg von 64 % für die Grandao-Lagerstätte treiben die Schätzung der gesamten Ressourcen für das Mina do Barroso Lithiumprojekt auf mehr als 20 mT mit erheblichem Spielraum für weitere Expansion (deutsch)

Savannah Resources PLC: Ressourcenanstieg von 64 % für die Grandao-Lagerstätte treiben die Schätzung der gesamten Ressourcen für das Mina do Barroso Lithiumprojekt auf mehr als 20 mT mit erheblichem Spielraum für weitere Expansion

^

DGAP-News: Savannah Resources PLC / Schlagwort(e): Sonstiges

Savannah Resources PLC: Ressourcenanstieg von 64 % für die

Grandao-Lagerstätte treiben die Schätzung der gesamten Ressourcen für das

Mina do Barroso Lithiumprojekt auf mehr als 20 mT mit erheblichem Spielraum

für weitere Expansion

11.09.2018 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Highlights

* Laufende Expansion der Ressourcen in Mina do Barroso im Norden Portugals

bestätigt dies als größte Spodumen-Lithium-Mineralressource in

Westeuropa

* Ein Anstieg von ~64 % der Schätzung der gesamten Mineralressourcen in

der Grandao-Lagerstätte auf 16,4 mT bei 1,04 % LiO für insgesamt

enthaltenes LiO von 171.400 t

* Ein Anstieg von ~44 % der Gesamtschätzung der Mineralressourcen für das

Projekt, die nun bei 20,1 mT bei 1,04 % LiO für 209.000 t enthaltenes

LiO steht

* ~90 % der Mineralisierung innerhalb des Grandao-Schachts der Stufe 1,

definiert als Teil der jüngsten Rahmenuntersuchung, nun umgewandelt in

gemessene und angezeigte Ressourcenschätzungen, die die ersten 4-5 Jahre

des Förderbestands auf Basis der durchschnittlichen jährlichen

Produktion von ~175.000 t/a Spodumenkonzentrat bei 6 % LiO darstellen

* In Grandao wurden erhebliche Volumina neuer Mineralisierung unterhalb

der Schächte der Stufen 1 und 2 identifiziert, die während der

Rahmenuntersuchung definiert wurden, wodurch das ausgezeichnete

Potenzial zur weiteren Ausdehnung des aktuellen Förderbestands

unterstützt wird

* Aktualisiertes Explorationsziel* für Mina do Barroso wird bei 9-15 mT

bei 1,0-1,2 % LiO berechnet, wodurch dem Projekt ein potenzieller

Förderbestand von mehr als 30mT verliehen wird

* Erhebliche Vorteile bleiben bestehen und weitere Aktualisierungen der

Schätzung der Mineralressourcen werden im Jahr 2018 erwartet. Die

Höhepunkte umfassen:

* Infill- und Expansionsbohrungen sind an der Reservatorio-Lagerstätte

angelaufen, um den Schacht der Stufe 1, der als Teil der

Rahmenuntersuchung definiert wurde, in die Kategorie gemessener und

angezeigter Mineralressourcenschätzungen umzuwandeln und auf

potenzielle Erweiterungen zu prüfen

* Ausgezeichnetes Potenzial für Neuentdeckungen weiterer

lithiumhaltiger Pegmatitkörper

* Machbarkeitsstudie befindet sich auf dem Weg, Ende des ersten Quartals

2019 abgeschlossen zu werden, um sich auf die Ergebnisse der

Rahmenuntersuchung im Juni 2018 zu stützen, die ein ausgezeichnetes

Basisszenario eines vorsteuerlichen NPV8 von US$ 356 Mio. und eines IRR

von 63 % auf Basis der vorherigen Ressourcenschätzung von 14 mT bei 1,1

% LiO demonstrierte

*Hinweis: Die potenzielle Menge und Qualität der Explorationsziele sind

ihrer Art nach konzeptionell. Die Explorationsarbeiten waren nicht

ausreichend, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist unsicher, ob

eine weitere Exploration die Definition von Mineralressourcen zur Folge hat.

Die Ressourcenentwicklungsgesellschaft Savannah Resources plc (AIM: SAV,

FWB: AFM und SWB: SAV) ("Savannah" oder "die Gesellschaft") freut sich,

einen erheblichen Anstieg der JORC 2012-konformen gemessenen, angezeigten

und abgeleiteten Mineralressourcenschätzung mit tragendem Explorationsziel

in dem Mina do Barroso Lithiumprojekt ("Mina do Barroso" oder das "Projekt")

in Nordportugal bekanntzugeben.

Der CEO von Savannah, David Archer, erklärte: "Der heutige Anstieg der

Mineralressourcenschätzung zeigt, dass sich Mina do Barroso zum strategisch

bedeutendsten Mineralfund in Europa der letzten Jahre entwickelt. Die

steigende Mineralressourcenbasis des Projekts bedeutet, dass wir über einen

langlebigen Vermögenswert verfügen, der das vorgelagerte Ende der

europäischen Lithiumwertschöpfungskette verankern kann, wobei Europa der

zweitgrößte Abnehmer von Lithium weltweit ist."

"Mina do Barroso ist in den vergangenen 12 Monaten außerordentlich gewachsen

und es handelt sich um die dritte Hochstufung der Schätzung der

Mineralressourcen in weniger als sieben Monaten, was sowohl die Qualität

unseres Projekts als auch die Kompetenz unseres Teams demonstriert. Es

besteht erhebliches Potenzial, die Schätzung der Mineralressourcen noch

weiter auszudehnen, wie durch das Explorationsziel von 9 mT bis 15 mT

aufgezeigt wird, und unsere intensive Bohrrunde hält mit drei

Bohrvorrichtungen vor Ort weiter an. Daneben machen wir mit der

Durchführbarkeitsstudie auf Vermarktungsebene gute Fortschritte und haben

weiter zum Ziel im nächsten Jahr eine Entscheidung zur Minenentwicklung zu

treffen."

"Die heutigen Ergebnisse kennzeichnen Mina do Barroso als nach unserer

Einschätzung außergewöhnliches Lithiumprojekt."

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen

Pressemitteilung:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/1974A_1-2018-9-8.pdf

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com oder

kontaktieren Sie:

David Archer Savannah Resources Tel: +44 20

plc 7117 2489

David Hignell / Dugald J. Northland Capital Tel: +44 20

Carlean (Berater) Partners Ltd 3861 6625

Christopher Raggett / Camille finnCap Ltd Tel: +44 20

Gochez (Broker) 7220 0500

Grant Barker (Aktienberater) Whitman Howard Tel: +44 020

7659 1225

Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20

Wadham (Finanz-PR) Ltd 7236 1177

Über Savannah

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem

Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in

Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik,

das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto

entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen

seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer

Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,

verbessern.

---------------------------------------------------------------------------

11.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

722263 11.09.2018

°