DGAP-News: Savannah Resources PLC: Lithiumprojektteam Mina do Barroso expandiert (deutsch)

Lithiumprojektteam Mina do Barroso expandiert

Die an der AIM in London notierte Ressourcenentwicklungsgesellschaft

Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: SAV and SWB: SAV) ("Savannah" oder

"die Gesellschaft"), die mit ihrem portugiesischen Mina do Barroso-Projekt

("Mina do Barroso", "MdB" oder "das Projekt") Europas bedeutendster

Produzent von Lithium-Spodumen-Konzentraten werden will gibt bekannt, dass

sie eine Reihe führender portugiesischer und internationaler

Beratungsgruppen für sein Team gewinnen konnte. Die unter der Leitung der

Primero-Gruppe und des hauseigenen Teams von Savannah gut fortschreitenden

Arbeiten an der Machbarkeitsstudie werden durch die neu hinzugekommenen

Beratungsunternehmen unterstützt.

Weitere hinzugekommene Beratungsgruppen beraten das Projekt bei

Finanzierungen, gesellschaftlichem Engagement und Kommunikation. Alle

Berater haben bereits Erfahrung mit der Lithium-Branche und/oder verfügen

über umfangreiche Sachkenntnisse aus dem Inland. Das Team besteht jetzt aus:

* Die Primero-Gruppe wurde im Juli 2018 für die Machbarkeitsstudie zur

federführenden Engineering-Gruppe und zum Lead Manager ernannt

* Knight Piésold wurde zum Leiter Geotechnik und Hydrologie ernannt

* Quadrante berät im Rahmen des Projekts zum Thema Abtransport des

Produkts und logistische Anforderungen

* Nagrom bietet weiterhin analytische und metallurgische Dienstleistungen

* ALS bietet weiterhin analytische und metallurgische Dienstleistungen

* VISA Consultores arbeitet am Bericht der Umweltverträglichkeitsprüfung

* CV&A Consultores, eine der angesehensten Kommunikationsunternehmen

Portugals, gehört jetzt auch zum Team

* S317 Consulting wurde damit beauftragt, eine

Stakeholder-Management-Strategie zu entwickeln, einen Plan für das

gesellschaftliche Engagement zu entwerfen und EU-Mittel bereitzustellen

* Noah's Rule wurde als Finanzierungsberater ernannt

David Archer, CEO von Savannah, sagte: "Wir haben ein hochkarätiges Team

aufgebaut. Dies spricht für die Bedeutung des Projekts "Mina do Barroso" und

die Rolle, die es bei der Bereitstellung der Rohstoffe zur Unterstützung der

europäischen Politik zur Kohlendioxidreduzierung und der Entwicklung der

Elektromobilitätsindustrie in Europa einnehmen kann.

"Savannah hat eine Gruppe von Beratern zusammengestellt, die herausragende

technische Fähigkeiten mit äußerst relevanten Branchen- und

Landeskenntnissen kombinieren. Unter der Leitung von Primero und unserem

hausinternen Team erzielen wir bei der Machbarkeitsstudie gute Fortschritte.

Wir rechnen damit, dass wir bis zum Abschluss der Studie im nächsten Jahr

wichtige Meilensteine bekannt geben können, denn wir bemühen uns, Europas

bedeutendster Produzent von Spodumen-Lithium-Konzentraten zu werden."

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen

Pressemitteilung:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4110I_1-2018-11-25.pdf

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com oder

kontaktieren Sie:

David Archer Savannah Resources Tel: +44 20

plc 7117 2489

David Hignell / Dugald J. Northland Capital Tel: +44 20

Carlean (Berater) Partners Ltd 3861 6625

Christopher Raggett / Camille finnCap Ltd Tel: +44 20

Gochez (Broker) 7220 0500

Grant Barker (Aktienberater) Whitman Howard Tel: +44 020

7659 1225

Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20

Wadham (Finanz-PR) Ltd 7236 1177

Über Savannah

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem

Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in

Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik,

das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto

entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen

seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer

Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,

verbessern.

Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien

der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: SAV und der Börse Stuttgart

(SWB) unter dem Ticker "SAV ".

