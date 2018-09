DGAP-News: Savannah Resources PLC: Bohrprogramm in Oman soll Kupferressourcen erweitern (deutsch)

Savannah Resources PLC: Bohrprogramm in Oman soll Kupferressourcen erweitern

^

DGAP-News: Savannah Resources PLC / Schlagwort(e): Bohrergebnis

Savannah Resources PLC: Bohrprogramm in Oman soll Kupferressourcen erweitern

21.09.2018 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Bohrprogramm in Oman soll Kupferressourcen erweitern

HIGHLIGHTS:

*

Bohrprogramm in zwei potenziellen Lagerstätten - Bayda und Hara Kilab -

umfasst 12

Bohrlöcher mit einer Bohrtiefe von insgesamt 1.065 m

*

Erweiterungen der bestehenden Mineralisierung und Ausbau der aktuellen

Ressourcen

entsprechend der strategischen Entwicklung einer Nabe-Speiche-Mine

angestrebt

o Entscheidungen über die beantragten Bergwerksberechtigungen für Mahab

4 und Maqail South erwartet

*

Bayda: Das Diamantbohrprogramm mit zwei Bohrlöchern und insgesamt 560

Bohrmetern testet das Gebiet unmittelbar unter der historischen Kreuzung

von 12,5 m mit 2,9% Cu ab 185 m (OMCO 32-141) in einer hochgerechnet bis

zu 50 m breiten mineralisierten Hülle.

*

Hara Kilab: Das Bohrprogramm mit 10 Bohrlöchern und insgesamt 515

Bohrmetern soll die aktuelle Mineralisierung in eine

Mineralressourcenschätzung umwandeln. Es untersucht potenzielle

Erweiterungen in Streichrichtung als auch bergabwärts der bestehenden

Mineralisierung und schließt ein historisches Bohrloch mit ein, das auf

9,15 m bei 2,78% Cu und 0,39% Zn (11-4) durchstochen wurde.

*

Die Bohrungen werden voraussichtlich in Q4 2018 abgeschlossen sein.

Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: AFM und SWB: SAV) ("Savannah"

oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass in den Ablagerungen im

Sultanat von Oman sowohl in Bayda (Block 4) als auch in Hara Kilab

(Block 5) ein Diamantbohrprogramm begonnen wurde. Savannah ist mit 65%

an der omanischen Al Thuraya LLC, dem Eigentümer des Block 4-Projekts

und mit 65% an der Al Fairuz Mining, dem Inhaber der Block 5-Lizenz

beteiligt.

David Archer, CEO von Savannah, sagte: "In Erwartung der

Bergwerksberechtigungen für die beiden Kupferlagerstätten Mahab 4 und

Maqail South versuchen wir weitere Mineralressourcen aufzuspüren, die

eine in der Nähe der Kupferlagerstätten von Block 4 und Block 5

angeordnete Entwicklung einer Nabe-Speiche-Mine ergänzen könnten. Das

aktuelle Programm konzentriert sich auf zwei der vielversprechenderen

Lagerstätten, die bisher nur in begrenztem Umfang durch Probebohrungen

untersucht wurden."

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen

Pressemitteilung: http://www.rns-

pdf.londonstockexchange.com/rns/3276B_1-2018-9-19.pdf

page1image18488 page1image18648

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com oder

kontaktieren Sie:

page2image1200

David Archer

David Hignell / Dugald J. Carlean

(Berater)

Christopher Raggett / Camille Gochez (Broker)

Grant Barker (Aktienberater) Charlotte Seite / Lottie Wadham (Finanz-PR)

Über Savannah

Savannah Resources plc Northland Capital Partners

Ltd finnCap Ltd

Whitman Howard

St Brides Partners Ltd

Tel: +44 20 7117 2489 Tel: +44 20 3861 6625

Tel: +44 20 7220 0500

Tel: +44 020 7659 1225 Tel: +44 20 7236 1177

Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem

Portfolio an Energiemetall- Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in

Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik,

das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto

entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen

seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer

Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,

verbessern.

Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien

der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter

Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart

(SWB) unter dem Ticker "SAV ".

---------------------------------------------------------------------------

21.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

725915 21.09.2018

°