DGAP-News: Sangui BioTech International Inc.: Umsätze von USD 74.000 im Geschäftsjahr 2018; Einführung von Granulox in Südostasien verläuft plangemäß; Gründung der Sangui Know- How - und Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG (deutsch)

Sangui BioTech International Inc.: Umsätze von USD 74.000 im Geschäftsjahr 2018; Einführung von Granulox in Südostasien verläuft plangemäß; Gründung der Sangui Know- How - und Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG

25.07.2018 / 11:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sangui BioTech:

- Umsätze von USD 74.000 im Geschäftsjahr 2018;

- Einführung von Granulox in Südostasien verläuft plangemäß;

- Gründung der Sangui Know- How - und Patentverwertungsgesellschaft mbH &

Co. KG.

Witten, 25.07.2018

Nach vorläufigen noch ungeprüften Zahlen hat die Sangui BioTech

International Inc. im Geschäftsjahr 2018 (zum 30.06.2018) Umsatzerlöse aus

Lizenzeinahmen in Höhe von ca. USD 74.000 erzielen können. Aufgrund

gestiegener Umsätze des Wundsprays Granulox konnten die hieraus

resultierenden Lizenzerträge zum Vorjahr um 9% gesteigert werden. Während

die Umsätze des ersten Halbjahres deutlich über denen des entsprechenden

Vorjahreszeitraumes lagen, musste im 2. Halbjahr ein Rückgang des Umsatzes

verzeichnet werden. Ursächlich für diese Entwicklung war der Umstand, dass

im Vorwege des Einstiegs der Mölnycke Heath Care bei der SastoMed GmbH, an

die die Sangui BioTech GmbH die weltweiten Vertriebsrechte für das Wundspray

Granulox lizenziert hat, Vertriebsvereinbarungen mit zahlreichen

Vertriebspartner durch die SastoMed GmbH gekündigt bzw. nicht verlängert

wurden. Diese Territorialen werden zukünftig durch die Mölnycke Heath Care

betreut. Entsprechende vertriebliche Maßnahmen wurden bereits eingeleitet,

so dass - nach erfolgreicher Integration - auch diese Gebiete signifikante

Umsatzbeträge leisten werden.

Auch nach Übernahme der SastoMed GmbH durch die Mölyncke Health Group wird

die Zuellig - Gruppe für den südostasiatischen Markt zuständig sein und ihre

erfolgreiche Arbeit fortsetzen.

Die Penetrierung des südostasiatischen Marktes durch die Zuellig - Gruppe

verläuft planmäßig. So konnte im vergangenen Quartal die Zulassung von

Granulox in drei weiteren Staaten (Indonesien, Malaysia und Taiwan) erzielt

werden. Die erste Markteinführung in Südostasien ist zwischenzeitlich

erfolgt: In Thailand wurden die Planwerte deutlich übertroffen.

Markteinführungen für sieben weitere Länder sind für die nächsten neun

Monate geplant. Das erfreulich verlaufende Geschäft in Südostasien wird die

in anderen Territorien aufgrund der Übernahme durch die Mölnycke Health Care

zu erwartenden vorübergehenden Umsatzrückgänge zumindest kompensieren.

Am 05. Juli 2018 erfolgte die Eintragung der Sangui Know- How- und

Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG in das Handelsregister des

Amtsgerichts Hamburg. Die Sangui Know- How- und

Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG wird zukünftig innerhalb der

Sangui - Gruppe zuständig sein für die Verwaltung des mit der SastoMed GmbH

geschlossenen Lizenzvertrages. In diesem Zusammenhang hat die Sangui Know-

How- und Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG diesen Lizenzvertrag von

der Sangui BioTech GmbH erworben. Gesellschafter der Sangui Know- How- und

Patentverwertungsgesellschaft mbH & Co. KG sind die Sangui BioTech GmbH als

Komplementär mit einem Anteil von 99,8 % und die SastoMed GmbH als einziger

Kommanditist mit einem Anteil von 0,2%. Die Geschäftsführung obliegt der

Sangui BioTech GmbH.

Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft,

deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der

Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden.

Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs

zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH

ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech

International, Inc.

Weitere Informationen:

Sangui Biotech International, Inc.

Thomas Striepe

Fax: +49 (2302) 915 191

E-Mail: info@sangui.de

Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft,

enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller

Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob

diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken,

unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die

dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von

diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft

gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen.

Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier

getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht

ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel

für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben",

"schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere

Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen,

dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen

übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende

Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an

veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen.

25.07.2018

707723 25.07.2018

