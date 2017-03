DGAP-News: SYZYGY AG: SYZYGY bestätigt Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis im Jahr 2016 - Umsatzerlöse steigen um 12 Prozent - Dividende in Höhe von EUR 0,38 vorgeschlagen (deutsch)

SYZYGY AG: SYZYGY bestätigt Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis im Jahr 2016 - Umsatzerlöse steigen um 12 Prozent - Dividende in Höhe von EUR 0,38 vorgeschlagen

- Konzernumsatz um 12 Prozent auf EUR 64,3 Mio. gesteigert

- Operatives Ergebnis um rund 6 Prozent auf EUR 5,6 Mio. verbessert

- Konzernergebnis um 5 Prozent auf EUR 5,1 Mio. gestiegen

- Attraktive Dividende in Höhe von EUR 0,38 vorgeschlagen

- Ausblick 2017: leichte Steigerungen bei Umsatz und EBIT

Die SYZYGY Gruppe hat im fünften Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum erzielen können und erzielte dabei das beste Jahresergebnis seit Gründung. Die vorläufigen Jahreszahlen, die am 24. Januar 2017 veröffentlicht wurden, sind bestätigt und durch den Aufsichtsrat genehmigt worden. Danach steigen die Umsatzerlöse um 12 Prozent auf EUR 64,3 Mio. und das operative Ergebnis verbessert sich um rund 6 Prozent auf EUR 5,6 Mio. Das Finanzergebnis beträgt EUR 1,3 Mio. Nach Abzug von Steuern verbleibt ein Konzernergebnis von EUR 5,1 Mio. (+5%), das einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,39 (+5%) entspricht.

Aufgrund des starken Wachstums und der weiterhin hohen Liquidität haben Vorstand und Aufsichtsrat der SYZYGY AG beschlossen, der Hauptversammlung am 30. Juni 2017 eine Dividende in Höhe von EUR 0,38 je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen. Die liquiden Mittel und Wertpapiere summieren sich zum Bilanzstichtag auf EUR 22,2 Mio., das einem Wert von EUR 1,73 je Aktie entspricht.

Ausblick 2017: moderate Steigerungen bei Umsatz und EBIT Die SYZYGY Gruppe geht davon aus, die Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr erneut zu steigern. Aufgrund der Unsicherheiten in Großbritannien durch die noch unklaren Umsetzungsdetails des Austritts aus der EU (Brexit) und der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in den USA geht SYZYGY nur von einer moderaten Steigerung der Umsätze im unteren einstelligen Bereich aus. Das operative Ergebnis (EBIT) wird leicht überproportional zu den Umsatzerlösen steigen. Alle Segmente werden dabei in ähnlichem Umfang zum Wachstum beitragen. Mögliche Akquisitionen, die zur Wachstumsstrategie der SYZYGY Gruppe gehören, können diese Prognosen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

2016 2015 Veränd. Umsatzerlöse (TEUR) 64.273 57.311 +12% EBIT (TEUR) 5.596 5.268 +6% EBIT-Marge 8,7% 9,2% -0,5pp Finanzergebnis (TEUR) 1.336 1.975 -32% Konzernergebnis (TEUR) 5.097 4.864 +5% Gewinn/Aktie (EUR) 0,39 0,37 +5% Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2016 ist ab dem 30. März 2017 unter http://ir.syzygy.de abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe Als Technologie-, Kreativ- und Media-Dienstleister rund um digitales Marketing beschäftigt die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirekt bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse.

Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Im Atzelnest 3 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

