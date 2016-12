DGAP-News: SYGNIS AG übernimmt profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools C.B.S. Scientific für US $ 0,9 Millionen gegen Barzahlung und Aktien (deutsch)

SYGNIS AG übernimmt profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools C.





SYGNIS AG übernimmt profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools C.B.S. Scientific für US $ 0,9 Millionen gegen Barzahlung und Aktien

- Geschätzter Umsatz von C.B.S. in 2016 mehr als $ 1.500.000

- Profitables und ertragsstarkes Unternehmen

- Starke Vertriebssynergien und erhebliches Potenzial für zukünftiges Umsatzwachstum

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland, 21. Dezember 2016 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zur Akquisition von C.B.S. Scientific Company Inc. (C.B.S.), einem profitablen Unternehmen für Life Sciences-Instrumente mit Sitz in San Diego, USA, bekannt.

SYGNIS zahlt einen Gesamtbetrag von $ 900.000, davon $ 540.000 in bar aus bestehenden Finanzmitteln und $ 360.000 in Form von 275.311 neuen Aktien der SYGNIS AG aus genehmigtem Kapital. Fünf-Sechstel (5/6) der Aktien, die an C.B.S.-Aktionäre ausgegeben werden, unterliegen sechs Monate nach Abschluss der Transaktion einem Lock-up (Verfügungsbeschränkung). Nach Ablauf dieser Frist wird mit Beginn eines jeden Monats ein Sechstel (1/6) der neuen Aktien von der genannten Lock-up-Regel befreit.

Durch die Akquisition von C.B.S. wird von Beginn an ein positiver Ertrags- und Liquiditätsbeitrag erwartet. Die laufenden Einnahmen liegen bei über $ 1.500.000 jährlich. Zudem bieten die starken Synergien zwischen den Produktportfolios von C.B.S. und SYGNIS sowie die Vertriebs- und Kundenbasis Chancen für solides Umsatzwachstum. Die Zusammenlegung des Expedeon-Standortes in San Diego mit C.B.S. wird zusätzliche Kosteneinsparungen ermöglichen.

C.B.S. hat eine starke globale Marke für Elektrophoresegeräte und wissenschaftliche Instrumente in der Genomik- und Proteomikforschung aufgebaut. Die Produkte von C.B.S. sind auf Vielseitigkeit, optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Das Produktangebot des Unternehmens ist äußerst komplementär zu den Produktreihen von SYGNIS und umfasst eine breite Palette an Elektrophoresesystemen sowie DNA- Mutationsdetektions-Systemen und DNA-Arbeitsstationen, um eine verunreinigungsfreie Umgebung für die DNA-Amplifikation bereitzustellen.

Dr. Heikki Lanckriet, Co-CEO und CSO von SYGNIS, sagte: "Nach der erfolgreichen Integration von Expedeon in die SYGNIS-Gruppe stärkt diese neue Akquisition die Präsenz von SYGNIS auf dem nordamerikanischen Markt weiter, vor allem in Kalifornien. Darüber hinaus wird die starke C.B.S.- Produktmarke unsere Position als globaler Anbieter im Markt für Life Sciences und Reagenzien festigen. Durch die Ergänzung komplementärer Produktlinien will die SYGNIS ihr Kerngeschäft im Bereich der Genom- und Proteom-Arbeitsprozesse umfassender abdecken. Die zusätzlichen Vertriebskanäle bieten dem Unternehmen zudem verbesserte Ertragspotenziale. Die Kombination eines starken organischen Wachstums mit einem komplementären Wachstum durch die Akquisition unterstützt SYGNIS' Anspruch, ein führendes Unternehmen für Life-Sciences-Instrumente und Reagenzien zu werden."

Pilar de la Huerta, Co-CEO und CFO von SYGNIS, fügte hinzu: "Dies ist eine hervorragende Akquisition für SYGNIS. C.B.S. ist ein profitables Unternehmen mit einem sehr stabilen und komplementären Kundenstamm. Aufgrund der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2016 ist SYGNIS in der Lage, diese Akquisition mit minimalem Verwässerungseffekt für unsere derzeitigen Aktionäre zu finanzieren. Neben der hervorragenden strategischen Übereinstimmung unterstützt diese Akquisition unser Bestreben, unsere ehrgeizigen finanziellen Ziele zu erreichen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

Pilar de la Huerta Co-CEO/CFO Tel.: +34 91 192 36 50 E-Mail: pdelahuerta@sygnis.com

MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Die Produkte werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###



