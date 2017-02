DGAP-News: SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueHelix bekannt (deutsch)

SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueHelix bekannt

Pressemitteilung

SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueHelix bekannt

- TrueHelix etabliert SYGNIS als Referenz im Bereich Next Generation Sequencing (NGS)-Bioinformatik

- TruePure adressiert die Probenkontamination, die größte Hürde im NGS- Arbeitsablauf

- SYGNIS verstärkt seine kundenorientierte Marketingstrategie durch Unterstützung bei der Sequenzanalyse

Madrid, Spanien, und Heidelberg, Deutschland, 2. Februar 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute die Markteinführung von TrueHelix bekannt. TrueHelix ist eine neue Bioinformatik-Serviceplattform, die über ein eigenes Webportal Anbietern und Kunden im Bereich Next Generation Sequencing (NGS) zur Analyse ihrer Sequenzierungsdaten bereitgestellt wird. Die Serviceplattform stärkt die Position von SYGNIS im NGS-Anwendermarkt und ermöglicht ein Service- Konzept, das SYGNIS' Produktportfolio im Bereich Genomik ergänzt und flankiert, indem es auf zentrale Kundenbedürfnisse eingeht.

Der erste auf der TrueHelix-Plattform basierende Dienst ist TruePure, ein Bioinformatik-Tool, das Proben auf Reinheit und mögliche Kontaminationen überprüft, was bei NGS-Workflows ein zentrales Problem darstellt. Die Verunreinigungen können entweder aus der Laborumgebung stammen oder entstehen während des Sequenzierungsprozesses und bleiben oft unbemerkt, was häufig zu schlechten Ergebnissen und potenziell fehlerhaften Analysen führt. Durch TruePure erhalten Kunden wertvolle Informationen über die Qualität der Daten und eine mögliche Kontamination. Die TrueHelix-Plattform und ihre Instrumente stehen allen NGS-Nutzern zur Verfügung und werden für bestehende TruePrime-Benutzer und Wissenschaftler, die sich mit der Sequenzanalyse gesamter Genome beschäftigen, von besonderem Interesse sein.

In der Onkologie, wie auch bei jeder anderen klinischen Anwendung, ist die Bestätigung, dass die zu analysierende amplifizierte Probe frei von Verunreinigungen ist, unerlässlich und stellt für den Endverbraucher einen enormen Mehrwert dar. TruePure ist das erste Instrument einer ganzen Reihe von Dienstleistungen, die SYGNIS 2017 neu anbieten will. Diese Services werden SYGNIS als Referenzunternehmen für NGS-Bioinformatik positionieren.

Dr. Heikki Lanckriet, Co-CEO und CSO von SYGNIS, sagte: "Wir sind sehr stolz auf unsere neue Bioinformatik-Plattform, die NGS-Anwender bei der Datenanalyse unterstützt. Diese Anwender stehen bei der Analyse der rohen NGS-Daten vor vielen Herausforderungen und Probenkontamination ist ein zentrales Problem, das eine genaue Datenanalyse erschwert. Es ist unser Bestreben, unseren Kunden einen Mehrwert durch Zusatzdienste und- Instrumente zu bieten, die die wichtigsten Fallstricke ihrer Workflows adressieren und zugleich die Kompetenz und das Wissen von SYGNIS in der NGS-Bioinformatik unter Beweis zu stellen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

Pilar de la Huerta Co-CEO/CFO Tel.: +34 91 192 36 50 E-Mail: pdelahuerta@sygnis.com

MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Die Produkte werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.



SYGNIS AG
Waldhofer Str. 104
69123 Heidelberg
Deutschland

