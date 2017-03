DGAP-News: SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueAdvance bekannt, ein Amplifikations-Service zur Sicherstellung der Qualität bei Next-Generation Sequencing (deutsch)

SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueAdvance bekannt, ein Amplifikations-Service zur Sicherstellung der Qualität bei Next-Generation Sequencing

SYGNIS AG gibt Markteinführung von TrueAdvance bekannt, ein Amplifikations-Service zur Sicherstellung der Qualität bei Next-Generation Sequencing

- Amplifikations- und Validierungsservice basierend auf TruePrime und CovCheck, den proprietären DNA-Amplifikationstechnologien von SYGNIS

- Fokus auf Einzelzell- und Flüssigbiopsie-Anwendungen in NGS

- Unterstützung von NGS-Nutzern durch vorgelagerte Probenvorbereitung und -validierung

- Einzigartiger Service für breiteren Kundenzugang zu NGS

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland, 7. März, 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03, Prime Standard) gab heute die Markteinführung des DNA-Amplifikations- und Validierungsservices TrueAdvance bekannt. Ziel des neuen Angebots ist es, Einzelzell- und Flüssigbiopsie-Anwendungen zu unterstützen und zu ermöglichen sowie die Position von SYGNIS im NGS-Markt (Next Generation Sequencing) zu stärken.

TrueAdvance unterstützt die ersten Workflow-Schritte von NGS-Nutzern. Durch diesen neuen Service bietet SYGNIS den Kunden sowohl einen qualitativ hochwertigen Amplifikationsservice an, der auf der patentierten TruePrime- Technologie basiert, sowie einen Probenvalidierungsdienst, der auf der CovCheck-Technologie basiert. Der Service prüft, ob die amplifizierte DNA von höchster Qualität und für NGS-Anwendungen geeignet ist. Nur validierte Proben werden dem Kunden zur NGS-Analyse zurückgesandt.

Ziel von SYGNIS ist es, die Unterstützung von Kunden bei Einzelzell- Anwendungen oder Flüssigbiopsien zu erweitern und zu verbessern. Dies betrifft nicht nur DNA-Amplifikation, sondern auch Datenanalyse bei NGS- und Bioinformatik-Anwendungen. Auf diese Weise soll höchste Qualität der Ergebnisse in jeder Phase des Arbeitsablaufs sichergestellt werden.

In der Onkologie und bei anderen klinischen Anwendungen ist es von großer Bedeutung sicherzustellen, dass die DNA-Probe ordnungsgemäß amplifiziert und die Daten richtig analysiert werden, da auf der Grundlage dieser Daten klinische Entscheidungen getroffen werden. Eines der Hauptbedürfnisse des Marktes ist es, Endkunden während des gesamten Arbeitsablaufs zu unterstützen, insbesondere bei der Einzelzell- und Flüssigbiopsie. Hierbei ist der Amplifikationsschritt aufgrund der Komplexität und Empfindlichkeit des Prozesses eine wichtige Barriere für viele Wissenschaftler. TrueAdvance durchbricht diese Barriere und ermöglicht es allen mit DNA arbeitenden Forschern, in den Einzelzell- und Flüssigbiopsie-Ansatz einzusteigen.

Im Januar 2017 hatte SYGNIS seine Bioinformatik-Plattform TrueHelix ins Leben gerufen, um Kunden bei der komplexen NGS-Datenanalyse, dem letzten Schritt im NGS-Workflow, zu unterstützen. Der erste Service ist ein Tool zur Überprüfung der Kontaminationen, der Fremd- DNA in einer vorhandenen Probe identifiziert.

Dr. Heikki Lanckriet, Co-CEO und CSO von SYGNIS sagte: "Einzelzell- und Flüssigbiopsie sind herausfordernde Bereiche auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Durch diesen neuen Service bieten wir unseren Kunden erstklassiges Know-how in diesen Bereichen. In Kombination mit unserer kürzlich gestarteten Bioinformatik-Plattform TrueHelix bieten wir bei jedem Schritt des Arbeitsablaufs von der Probenentnahme bis hin zur endgültigen Datenanalyse für den Kunden einen Mehrwert. Unser Ziel ist es, Partner unserer Kunden und ein Referenzunternehmen für alle NGS-Nutzer zu werden."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

Pilar de la Huerta Co-CEO/CBDO Tel.: +34 91 192 36 50 E-Mail: pdelahuerta@sygnis.com

MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Die Produkte werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

