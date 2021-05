DGAP-News: SUSE: SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang (deutsch)

SUSE: SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang

Pressemitteilung

SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR29,00 bis EUR34,00

fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis 5,7

Milliarden

- Die Platzierung entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR1 Milliarde in der

Mitte der Preisspanne. Davon stammen EUR0,5 - 0,6 Milliarden aus neu

ausgegebenen Aktien von SUSE S.A. und EUR0,4 - 0,5 Milliarden resultieren aus

dem Verkauf von Bestandsaktien von Marcel LUX III SARL. Die Gesamtsumme

hängt von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis

ab

- Von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und

GIC Private Limited haben zugestimmt, unter bestimmten Voraussetzungen

Aktien mit einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36 Milliarden zum Angebotspreis zu

erwerben

- Upsize-Option von bis zu c. 3,3 Millionen bestehender Aktien aus dem

Bestand von Marcel LUX III SARL

- Greenshoe-Option von bis zu c. 4,9 Millionen bestehender Aktien aus dem

Bestand von Marcel LUX III SARL

- Bei vollständiger Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Option, wird der

Streubesitz bis zu 26,5% betragen

- Die Angebotsperiode beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet

voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021

geplant

- Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg

hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter www.SUSE.com "Investor

Relations" zur Verfügung gestellt werden

Nürnberg, 5. Mai 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE"), ein

weltweit führender Anbieter von Open Source-basierten Lösungen,

spezialisiert auf Linux Betriebssysteme, Container Management und Storage

sowie Edge Lösungen und ihr Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende

Eigentümer"), eine Gesellschaft, die sich indirekt im Besitz von Fonds

befindet, die vom Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben

heute die Preisspanne für SUSEs geplanten Börsengang (das "Angebot") auf

EUR29,00 bis EUR34,00 pro Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem

öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in

bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands.

Melissa Di Donato, CEO of SUSE, sagt: "Wir haben uns sehr über die positive

Resonanz zur Ankündigung unseres Börsengangs am 26. April gefreut und sind

nun bestens darauf vorbereitet, SUSE an die Frankfurter Wertpapierbörse zu

bringen. Der geplante Börsengang bietet uns zusätzliche finanzielle und

strategische Möglichkeiten, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen und

weiterhin die geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden - und damit

deren digitale Transformation - zu unterstützen. Wir freuen uns nun sehr

darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern und das nächste Kapitel unserer

Wachstumsgeschichte aufzuschlagen."

In der Mitte der Preisspanne liegt das Basisangebot bei etwa EUR1 Milliarde

mit insgesamt 31,9 Millionen Aktien bestehend aus neu ausgegebenen Aktien

und Bestandsaktien des Bestehenden Eigentümers. Am unteren Ende der

Preisspanne würde sich das Angebot insgesamt auf bis zu 41,1 Millionen

Aktien erhöhen, sofern die Upsize-Option und die Mehrzuteilungsoption über

c. 4,9 Millionen bestehende Aktien, die durch eine Greenshoe-Option des

Bestehenden Eigentümers gedeckt ist, vollständig ausgeübt werden. Die

Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis EUR5,7

Milliarden. Abhängig von der Größe des Gesamtangebots kann der Streubesitz

zwischen 21,2% (ohne Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) und 26,5%

(mit Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) liegen.

Das Angebot besteht aus vier Komponenten:

1. Bis zu 18,7 Millionen neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung

(die "Neuen Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von EUR0,5 - 0,6 Milliarden

abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen

Emissionspreis

2. 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz des Bestehenden

Eigentümers (die "Bestehenden Aktien") mit erwarteten Bruttoerlösen von EUR0,4

- 0,5 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem

finalen Emissionspreis

3. Bis zu 3,3 Millionen zusätzliche Aktien aus dem Besitz des Bestehenden

Eigentümers, abhängig von der Ausübung der Upsize-Option

4. Bis zu 4,9 Millionen Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers,

um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die

Anzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 15% der Anzahl der tatsächlich im

Angebot platzierten Neuen und Bestehenden Aktien nicht überschreiten

Die Cornerstone Investoren -von Capital Research Global Investors verwaltete

und beratene Fonds und GIC Private Limited - haben zugestimmt, unter

bestimmten Bedingungen Aktien in einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36

Milliarden zum Angebotspreis zu erwerben.

SUSE strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neuer Aktien von rund EUR0,5

- 0,6 Milliarden an, abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem

finalen Emissionspreis. Das Angebot soll SUSE die finanzielle und

strategische Flexibilität geben, um ihr langfristiges Wachstumspotential

voll auszuschöpfen. Um dieses Wachstum zu beschleunigen, sollen sowohl

organische also auch anorganische Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden.

Es ist auch beabsichtigt, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen,

um den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 3,25x Nettoverschuldung / LTM

Jan 21 bereinigtes Cash EBITDA zu reduzieren. Außerdem soll ein Teil der

Erlöse dazu dienen, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm umzusetzen.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses

bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und

endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai

2021 geplant. Das Handelskürzel lautet SUSE, die ISIN LU2333210958.

SUSA S.A. und der Bestehende Eigentümer haben einer üblichen Sperrfrist

("Lock-up") von 180 Tagen zugestimmt und die Begünstigten der

Kapitalbeteiligungsprogramme und des virtuellen Aktienoptionsprogrammes

haben einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt. Beide Sperrfristen

beginnen mit dem Ende des ersten Handelstages der Unternehmensaktien an der

Frankfurter Wertpapierbörse.

BofA Securities und Morgan Stanley sind Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners; die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies and J.P. Morgan

unterstützen die Transaktion als Joint Bookrunners.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat

den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird unter www.SUSE.com "Investor

Relations" zur Verfügung gestellt werden.

Über SUSE

SUSE ist ist ein weltweit führend Anbieter von Open Source basierten

Lösungen und arbeitet gemeinsam mit Partnern, Communities und Kunden, um

robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen.

Die marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von

SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum

über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die

"Offenheit" zurück in Open Source und Kunden haben so die Flexibilität,

heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die

Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln. Weitere

Informationen finden Sie unter www.suse.com.

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit dem Fokus auf aktive

Beteiligungsstrategien. EQT mit seinem skandinavischen Ursprung und seiner

globalen Ausrichtungen kann auf eine fast drei Jahrzehnte lange

Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es beständig attraktive Renditen

über verschiedene Regionen, Sektoren und Strategien hinweg erzielt hat. EQT

ist das einzige große Private Market-Unternehmen der Welt, das

Investitionsstrategien verfolgt, die von der Gründung bis zum etablierten

Unternehmen alle Phasen der Unternehmensentwicklung abdecken. Zusammen mit

Exeter verfügt EQT heute über verwaltete Vermögenswerte von mehr als 67

Milliarden Euro, verteilt auf 26 aktive Fonds in den beiden

Geschäftsbereichen Private Capital und Real Assets.

Geleitet vom unternehmerischen Geist der Familie Wallenberg und ihrer

Philosophie der langfristigen Begleitung von Unternehmen, orientiert sich

EQT an starken Werten und einer unvergleichbaren Unternehmenskultur. EQT

verwaltet und berät Fonds und Vehikel, die weltweit mit dem Ziel

investieren, Unternehmen zukunftssicher zu machen, attraktive Renditen zu

erwirtschaften und insgesamt eine positive Wirkung zu erzielen.

Die EQT AB Group umfasst die börsennotierte EQT AB, ihre direkten und

indirekten Tochtergesellschaften, bestehend aus den

Portfoliomanagement-Einheiten der EQT Fonds und anderer Gesellschaften, die

von EQT Fonds beraten werden. EQT hat Standorte in Europa, im

asiatisch-pazifischen Raum und in Nord- und Südamerika und beschäftigt mehr

als 975 Mitarbeiter.

Mehr Infos: www.eqtgroup.com

Contacts

Jonathan Atack

Investor Relations, SUSE

Phone: +44 7741 136019

Email: IR@suse.com

Harald Kinzler

Kekst CNC

Phone: +49 172 899 6267

Email: harald.kinzler@kekstcnc.com

Informationen zu finanziellen Begriffen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in

Übereinstimmung mit IFRS oder anderen international anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.

Bereinigtes EBITDA: Dies ist das Ergebnis vor Nettofinanzierungskosten,

Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens und Steuern, bereinigt um

Abschreibungen, anteilsbasierte Vergütungen, Anpassungen des beizulegenden

Zeitwerts abgegrenzter Umsatzerlöse, gesetzlich vorgeschriebene, separat

ausgewiesene Posten, bestimmte einmalige Posten und nicht realisierte

Netto-Fremdwährungs(gewinne)/-verluste.

Bereinigtes Cash-EBITDA: Bereinigtes Cash-EBITDA: stellt das bereinigte

EBITDA plus Änderungen der Vertragsverbindlichkeiten in der entsprechenden

Periode dar und wird im Prospekt ausgewiesen, ohne die Auswirkungen der

Vertragsverbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzungsposten (Haircut).

---------------------------------------------------------------------------

°