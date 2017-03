DGAP-News: SURTECO SE: Steigerung des EBIT in 2016 um 31 % auf 40,9 Mio. EUR (deutsch)

SURTECO SE: Steigerung des EBIT in 2016 um 31 % auf 40,9 Mio.



24.03.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SURTECO SE: Steigerung des EBIT in 2016 um 31 % auf 40,9 Mio. EUR

- Leichtes Plus beim Konzernumsatz auf 639,8 Mio. EUR

- Erneute Ergebnissteigerung im Jahr 2017 erwartet

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 24. März 2017 - Die SURTECO SE, einer der weltweit führenden Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien und Produzent von technischen Profilen, konnte sein Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 wie erwartet erheblich verbessern. So stieg der vorläufige Gewinn vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) um 31 % gegenüber dem Vorjahr auf 40,9 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich ebenfalls um 31 % auf 35,0 Mio. EUR. Beide Geschäftsbereiche, Papier und Kunststoff, haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Ausschlaggebend hierfür waren eine höhere Profitabilität und die planmäßig deutlich reduzierten Einmalaufwendungen aus der Konzentration der deutschen Dekordruckaktivitäten. Beim Konzernumsatz wurde mit 639,8 Mio. EUR (2015: 638,4 Mio. EUR) zwar ein neuer Rekordwert erzielt; dieser liegt jedoch leicht unterhalb der eigenen Erwartungen, da die Steigerung überwiegend auf ersten Umsatzbeiträgen der zum 1. Dezember 2016 übernommenen britischen Nenplas-Gruppe (SURTECO Anteil: 85 %) basierte.

"Ergebnisseitig können wir dank der bereits umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung mit dem Jahr 2016 zufrieden sein. Im aktuellen Geschäftsjahr zeigen die ersten Monate Herausforderungen von der Rohstoffseite. Dennoch erwarten wir eine erneute Verbesserung des Ergebnisses. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die derzeit enorm hohen Rohstoffkosten im Jahresverlauf wieder ein verhältnismäßiges Niveau erreichen.", kommentiert Dr. Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE, die Entwicklung.

Ausblick 2017: Deutliche Verwerfungen auf dem Rohstoffmarkt

Aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der Nenplas Gruppe erwartet SURTECO leichte Umsatzzuwächse für den Konzern im Geschäftsjahr 2017. Auf der Ergebnisseite gestalten sich die Rahmenbedingungen aufgrund exorbitanter Preissteigerungen der wichtigen Rohstoffe ABS (Acrylnitrilbutadienstyrol) und Titandioxid schwierig. Diesen Rohstoffpreissteigerungen kann SURTECO den Ergebnisbeitrag der Nenplas Gruppe und eine weitere Steigerung der Profitabilität entgegensetzen. So soll das Ergebnis auch in 2017 zulegen.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Jahr 2016 ist für den 28. April geplant. Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE Andreas Riedl Martin Miller Chief Financial Officer Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-563 +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.ir.surteco.de Email ir@SURTECO.com Fax + 49 (0) 8274/99 88-515

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme. Der Konzern produziert mit ca. 2.800 Mitarbeitern an 23 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland, 44 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

