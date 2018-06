DGAP-News: STS Group AG setzt dynamischen Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort (deutsch)

STS Group AG setzt dynamischen Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort

- Umsatz im ersten Quartal 2018 von 108,9 Millionen Euro

- Bereinigtes EBITDA bei 8,1 Millionen Euro; EBITDA-Marge (bereinigt) von

7,4 %

- Realisierung von Synergien durch Integration der Akquisitionen verläuft

planmäßig

- Beschleunigung des organischen Wachstums durch Auftragseingänge in China

Hallbergmoos/München, 1. Juni 2018. Die STS Group AG (ISIN DE000A1TNU68),

ein weltweit führender Automobilzulieferer mit Fokus auf die

Nutzfahrzeugindustrie für Soft- und Hard-Trim-Komponenten und Systeme, setzt

ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort und erzielte einen Umsatz in

Höhe von rund 108,9 Millionen Euro. Operativ verzeichnete die Gesellschaft

ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,5

Millionen Euro. Das im Wesentlichen um Aufwendungen für den Börsengang und

die damit notwendige Umstellung der Konzernrechnungslegung auf die

International Financial Reporting Standards (IFRS) bereinigte EBITDA [1]

erreichte eine Höhe von ca. 8,1 Millionen Euro. Damit entwickelten sich

Umsatz und Ergebnis in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres in

Bezug auf die Segmente und Regionen entsprechend den Erwartungen des

Managements.

Geprägt war die erfolgreiche Entwicklung der STS Group im ersten Quartal

insbesondere durch die bereits im vergangenen Geschäftsjahr erfolgten drei

strategischen Add-on-Akquisitionen. Dazu zählen die Übernahme und

erfolgreiche Integration der Ende 2016 erworbenen Mecaplast-Gruppe, die

Akquisition des Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäfts der Plastic-Omnium-Gruppe und

die Übernahme eines brasilianischen Werks der Autoneum-Gruppe. Mit der

Übernahme des Lkw-Geschäfts der Plastic-Omnium-Gruppe und der

Mecaplast-Gruppe mit Produktionsstätten in China, Mexiko, Frankreich und

Deutschland hat STS sein Produktionsportfolio an Duroplast, Außenteilen und

Modulen für LKW-Kabinen und leichte Nutzfahrzeuge erheblich erweitert.

Darüber hinaus hat die STS Group ihr Geschäft durch den Erwerb der

brasilianischen Produktionsstätte der Autoneum-Gruppe weiter nach Südamerika

ausgebaut. Im Zuge der vollständigen Integration der neuen Werke sollen im

laufenden und im nächsten Geschäftsjahr Synergien generiert werden.

Auch organisch konnte die STS Group im ersten Quartal 2018 insbesondere

durch Auftragseingänge in China ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen.

Darüber hinaus trugen Effizienzsteigerungen in der Produktion mit

niedrigeren Ausschussraten und einem entsprechenden Rückgang des

Materialaufwands positiv zum operativen Ergebnis bei. Demgegenüber standen

Aufwendungen für das Hochfahren neuer Produktionslinien im polnischen Werk

der STS Group und ein Anstieg der Rohstoffpreise.

"Wir sind mit dem Start in das neue Geschäftsjahr sehr zufrieden und planen,

unseren profitablen Wachstumskurs auch im Gesamtjahr 2018 fortzusetzen. Dazu

werden wir konsequent an der bereits erfolgreich verlaufenden Integration

arbeiten und Prozesse weiter optimieren", erläutert Andreas Becker, CEO der

STS Group AG.

Börsengang

Nach dem Berichtszeitraum hat der Vorstand der Muttergesellschaft, die

Mutares AG, am 23. April 2018 dem Börsengang der Gesellschaft und am 14. Mai

2018 der Festlegung der Preisspanne im Zeitraum vom 15. bis 29. Mai 2018 für

ein öffentliches Angebot von STS Group-Aktien zugestimmt. Das Angebot

umfasste 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.000.000 Aktien

aus dem Besitz der bisherigen Alleinaktionärin, Mutares AG, sowie eine

Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 300.000 Aktien,

ebenfalls aus dem Besitz der bisherigen Alleinaktionärin.

Insgesamt wurden 2.300.000 Aktien der STS Group AG zu einem Angebotspreis

von 24 Euro platziert. Das Platzierungsvolumen betrug 55 Millionen Euro,

wovon der STS Group AG 24 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zuflossen.

Der Emissionserlös der STS Group AG soll vorrangig für die weitere Expansion

in China und Nordamerika verwendet werden. "Für uns kommt der Börsengang

genau im richtigen Moment. Er ist der logische nächste Schritt, um unseren

profitablen Wachstumskurs zu finanzieren. Wir werden uns vom europäischen

Anbieter hin zu einem globalen Technologie- und Qualitätsführer

weiterentwickeln. Dafür werden wir den Emissionserlös konsequent einsetzen",

so Andreas Becker.

Die Notierungsaufnahme der STS Group AG erfolgte am heutigen 1. Juni 2018 an

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel SF3,

WKN A1TNU6, ISIN DE000A1TNU68, mit einer ersten Preisfeststellung von 24

Euro je Aktie. Damit betrug der Börsenwert der STS Group AG zu diesem

Zeitpunkt 144 Millionen Euro. Der Anteil des Streubesitzes beträgt 38

Prozent. Die Mutares AG beabsichtigt Mehrheitsaktionärin der STS Group zu

bleiben und die Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

Ausblick

Auf Basis der planmäßig verlaufenden Integrationen der Ende 2016 und 2017

erworbenen Gesellschaften erwartet das Management, dass alle wesentlichen

Schritte wie die Ausgliederung der IT-Systeme aus den ehemaligen

Unternehmensgruppen und die Beendigung der noch bestehenden

Transfer-Dienstleistungsverträge bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres

abgeschlossen sein werden.

Generell bleibt die Kundennachfrage in den Zielmärkten der STS Group auf

einem hohen Niveau. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieser Trend

im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen wird.

Hinweis bezüglich der Finanzinformationen

Die Definition der vom Management für Steuerungszwecke genutzten operativen

Ergebniskennzahl "bereinigtes EBITDA" wird von der Gesellschaft wie folgt

präzisiert: Bei der Ermittlung des bereinigten EBITDA werden Ergebniseffekte

bereinigt, die nach Auffassung des Managements nicht den in dem jeweiligen

Betrachtungszeitraum erzielten wirtschaftlichen Erfolg der STS Group AG

widerspiegeln. Es ist definiert als EBITDA, welches sich aus dem Ergebnis

vor Ertragssteuern ohne Berücksichtigung des Zinsergebnisses und der

Aufwendungen aus Abschreibungen errechnet, und ist bereinigt um Aufwendungen

für den Börsengang und die damit notwendige Umstellung der

Konzernrechnungslegung sowie um Abfindungskosten und Kosten für

Transfer-Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit den Akquisitionen.

Entsprechend dieser Definition wurden im bereinigten EBITDA für die ersten

drei Monate Aufwendungen in Höhe von ca. 4,6 Millionen Euro aus dem EBITDA

herausgerechnet.

Die hier dargestellten Finanzinformationen basieren auf dem Management

Reporting der STS Group AG, sind ungeprüft und wurden auch keiner

prüferischen Durchsicht unterzogen. Insbesondere sind die Effekte aus der

Umstellung auf die neuen Standards IFRS 15 und IFRS 9 noch nicht

berücksichtigt, welche erstmalig im Halbjahresfinanzbericht für die ersten

sechs Monate des Geschäftsjahres 2018 ersichtlich sein werden. Allerdings

geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass diese Effekte die ausgewiesenen

operativen Kennzahlen für die ersten drei Monate wesentlich beeinflussen.

Die Zahlen des Vorjahreszeitraums sind aufgrund des starken externen

Wachstums der STS Group AG insbesondere während des Geschäftsjahres 2017

nicht vergleichbar, weswegen die Gesellschaft für das Vorjahr keine

Quartalszahlen ausweist.

Über die STS Group

Die STS Group AG, www.sts.group, ist ein weltweit führender

Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard

Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise

seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500

Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio.

Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in

Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China

Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible

Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und

ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch

führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss,

Akustik-Spezialprodukten und SMC (Sheet Molding Compound). SMC Technologie

wird in der Elektromobilität insbesondere im Bereich des leichten

Fahrzeugbaus verwendet und kann Metallkomponenten effizient ersetzen. STS

hat einen starken Footprint in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das

Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und

Automobilhersteller.

STS GROUP AG

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

www.sts.group

Investor Relations und Ansprechpartner Wirtschaftspresse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 89827227

E-Mail: ir@sts.group

