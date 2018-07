DGAP-News: STS Group AG: Greenshoe Option im Umfang von 172.172 Aktien ausgeübt / Stabilisierungszeitraum nach Börsengang beendet (deutsch)

STS Group AG: Greenshoe Option im Umfang von 172.172 Aktien ausgeübt / Stabilisierungszeitraum nach Börsengang beendet

STS Group AG: Greenshoe Option im Umfang von 172.172 Aktien ausgeübt /

Stabilisierungszeitraum nach Börsengang beendet

03.07.2018 / 12:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung

innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada oder Japan oder innerhalb einer bzw. in eine sonstige Rechtsordnung

bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig

wäre. Es gelten weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie die wichtigen

Hinweise am Ende dieser Bekanntmachung.

STS Group AG: Greenshoe Option im Umfang von 172.172 Aktien ausgeübt /

Stabilisierungszeitraum nach Börsengang beendet

Hallbergmoos/München, 3. Juli 2018. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68)

wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft in ihrer

Funktion als Stabilisierungsmanager des Börsengangs darüber informiert, dass

die von dem verkaufenden Aktionär Mutares AG eingeräumte Greenshoe Option

über insgesamt 300.000 Aktien im Umfang von 172.172 Aktien ausgeübt worden

ist. Der Stabilisierungszeitraum endete am 29. Juni 2018. Die verbleibenden

127.828 Aktien werden von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Aktiengesellschaft im Rahmen der Rücklieferungspflicht an die Mutares AG

zurückgegeben. Der Streubesitzanteil beläuft sich nach Ausübung der

Greenshoe Option auf 36,20 % des Grundkapitals. Die verbleibenden 63,80 %

der ausgegebenen Aktien werden von der Mutares AG als strategischer

Mehrheitsaktionärin gehalten.

Der Börsengang wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und der MAINFIRST BANK AG als

Joint Bookrunner begleitet.

Über die STS Group

Die STS Group AG, www.sts.group, ist ein weltweit führender

Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard

Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise

seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500

Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio.

Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in

Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China

Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible

Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und

ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch

führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss,

Akustik-Spezialprodukten und SMC (Sheet Molding Compound). SMC Technologie

wird in der Elektromobilität insbesondere im Bereich des leichten

Fahrzeugbaus verwendet und kann Metallkomponenten effizient ersetzen. STS

hat einen starken Footprint in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das

Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und

Automobilhersteller.

STS GROUP AG

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

www.sts.group

Investor Relations und Ansprechpartner Wirtschaftspresse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 89827227

E-Mail: sh@crossalliance.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der STS Group AG (die

"Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten

von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend

verstanden werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgte

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des

Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der

Gesellschaft ( www.sts.group) veröffentlicht und kann kostenlos bei der STS

Group AG, Zeppelinstrasse 4, 85399 Hallbergmoos, Deutschland, angefordert

werden.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Wertpapiere") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, in

Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot

rechtlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug

genommen wird, dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder

verkauft werden oder, mit Ausnahme bestimmter Sonderregelungen, an oder auf

Rechnung oder zugunsten eines Staatsangehörigen, Ansässigen oder Bürgers von

Australien, Kanada oder Japan angeboten oder veräußert werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten oder verkauft werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA findet

nicht statt. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt ausschließlich an "qualified

institutional buyers" im Sinne von und unter Rückgriff auf Rule 144A oder

einer anderen Ausnahme von der Registrierungspflicht des Securities Act.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

03.07.2018

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STS Group AG

Zeppelinstraße 4

85399 Hallbergmoos

Deutschland

Telefon: +49 (0)811 124494 0

E-Mail: ir@sts.group

Internet: https://sts.group

ISIN: DE000A1TNU68

WKN: A1TNU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

701031 03.07.2018

