DGAP-News: STOCKHOLM IT VENTURES UNTERZEICHNET TECHNOLOGIEVEREINBARUNG MIT CRYPTOTECH AS (deutsch)

STOCKHOLM IT VENTURES UNTERZEICHNET TECHNOLOGIEVEREINBARUNG MIT CRYPTOTECH AS

^

DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

STOCKHOLM IT VENTURES UNTERZEICHNET TECHNOLOGIEVEREINBARUNG MIT CRYPTOTECH

AS

20.03.2018 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





STOCKHOLM, SCHWEDEN (20. März 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE

0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches

Technologieunternehmen, das sich auf sauberes und effizientes

Kryptowährungs-Mining zu niedrigen Kosten spezialisiert hat, gibt bekannt,

dass eine Vereinbarung mit Value Media AS abgeschlossen wurde. Value Media

AS ist 50%iger Aktionär der Cryptotech AS, einem norwegischen

Chip-Entwickler und -Hersteller, der einen neuen Chip entwickelt, welcher

die Mining-Kapazität bei der Gewinnung von Kryptowährungen erheblich

steigern soll. Am 16. Januar 2018 schlossen Stockholm IT Ventures AB und

Cryptotech AS ein Memorandum of Understanding (MoU); Die nun unterzeichnete

Vereinbarung regelt die im MoU festgelegte Grundsätze. Der Verwaltungsrat

der Stockholm IT Ventures AB hat die Vereinbarung vorbehältlich der

Zustimmung der Aktionäre genehmigt. Dazu lädt die Gesellschaft ihre

Aktionäre für den 3. April 2018 zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung ein.

Die Bedingungen dieser Transaktion sehen vor, dass Stockholm IT Ventures 50%

der Cryptotech-Hashrate, die durch den Einsatz des revolutionären neuen

CTECH-Mining-Chips gewonnen werden, für einen Zeitraum von fünf Jahren

erwirbt. Die ASIC-Chips von Cryptotech werden eine Mining-Kapazität von bis

zu 15.000 Petahash haben, was die Mining-Kapazität weit über den derzeitigen

Industriestandard hinaus erhöhen wird.

Stockholm IT Ventures wird für das Geschäft maximal 210 Millionen Euro

zahlen, wobei 200 Millionen Euro in bar und die restlichen 10 Millionen Euro

in Aktien gezahlt werden. Diese Zahlungen werden in Etappen vor Beginn des

Cryptowährungs-Minings im Geschäftsjahr 2018 erfolgen. Stockholm IT Ventures

sichert die Kreditfinanzierung für dieses Geschäft ab, um die Verwässerung

der Aktionäre zu minimieren und gleichzeitig den Wert pro Aktie zu erhöhen.

"Der neue CTECH-Chip von Cryptotech beschleunigt die hochmoderne Technologie

des Kryptowährungs-Mining mit einer Geschwindigkeit, die die globale

Crypto-Mining-Welt revolutionieren wird", sagte Anthony Norman, CEO von

Stockholm IT Ventures. "Wir gehen den Weg voran, um Kryptowährung,

produziert mit sauberer Energie, auf den globalen Märkten mit bisher

unerreichten Kapazitäten und tiefen Kosten zu liefern."

An den ausserordentlichen Generalversammlungen des Unternehmens im Dezember

2017 und Januar 2018 wurde ein neuer Verwaltungsrat gewählt, der Stockholm

IT Ventures AB bei der schnellen Weiterentwicklung und der Einführung einer

grünen Energietechnologie für Kryptowährung unterstützt.

"Unsere gemeinsame Mission, eine Zukunft für nachhaltiges, kosten- und

energieeffizientes Krypto-Mining voranzutreiben, wird durch unseren Vertrag

mit Stockholm IT Ventures weiter unterstrichen", sagte Erik Solberg, Inhaber

von Value Media AS und CEO von Cryptotech AS. "Wir freuen uns darauf, unsere

Kräfte darauf auszurichten, eine höhere Kapazität für Mining und Produktion

bereitzustellen, um sicherzustellen, dass Kryptowährungen ein praktikabler

und stabiler Nutzen für den Handel ist."

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und

kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie

auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und

nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und modernste

Technologien, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche

Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne

Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen,

besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden.

Über Cryptotech AS

Cryptotech AS ist ein norwegisches Krypto-Mining-Unternehmen mit Aktivitäten

in Norwegen und Entwicklungseinrichtungen in den USA. Cryptotech baut

derzeit die weltgrößte Bitcoin-Mining-Inftrastruktur in Norwegen, die von

mehr als 150 MW elektrischer Leistung, hergestellt aus Wasserkraft,

betrieben wird. Durch den Einsatz ihres brandneuen ASIC-Mining-Chips, der im

April 2018 in Produktion gehen soll, werden sie einen enormen

Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz erzielen. Der Cryptotech CC

1250 x ist der schnellste und energieeffizienteste SHA256-ASIC-Chip der Welt

mit 400+ GH / s pro 3x3mm-Chip bei einem Energieverbrauch von 0,0022J / GH.

Mit ihrer patentierten Technologie als Basis wird Bitcoin Mining für alle

Nutzer erschwinglich und hoch profitabel machen können. Media Value AS hält

50% der Aktien der Cryptotech AS.

Für weitere Informationen, besuchen Sie http://www.cryptotech.no/.

Medien Kontakt:

Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures AB

leslie@vibratecommunications.com

tyrone@vibratecommunications.com

20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB

Tegeluddsvägen 31

115 40 Stockholm

Schweden

Telefon: +44 207 148 6262

Internet: www.stockholmit.co

ISIN: SE0006027546

WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

665837 20.03.2018

