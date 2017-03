DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG: Börsensegmentwechsel (deutsch)

STINAG Stuttgart Invest AG: Börsensegmentwechsel

Der Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, aufgrund der Einstellung des Entry Standard Segments im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse einen Wechsel des sekundären Handelsplatzes der Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0007318008, WKN 731800) zu vollziehen. Der Wechsel des sekundären Handelsplatzes erfolgt von der Frankfurter Wertpapierbörse vom Teilbereich Basic Board (Nachfolgesegment zum Entry Standard) in das Marktsegment m:access im Freiverkehr an der Börse München. Das Marktsegment bietet unverändert eine geeignete Grundlage, den berechtigten Interessen der Aktionäre nach Transparenz Rechnung zu tragen. Die Aktien der Gesellschaft werden ab dem 28. März 2017 in diesem Marktsegment notiert. Im Zuge dessen hat die Gesellschaft die Einbeziehung in das Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 30. Juni 2017 gekündigt.

Der primäre Handelsplatz der Aktien der Gesellschaft verbleibt unverändert im Teilbereich Freiverkehr Plus an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart.

Der Vorstand

STINAG Stuttgart Invest AG
Tübinger Straße 41
70178 Stuttgart
Deutschland
ISIN: DE0007318008
WKN: 731800

