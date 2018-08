DGAP-News: STEMMER IMAGING schließt Kooperation mit Nanjing Inovance Industrial Vision Technology und expandiert in den chinesischen Markt (deutsch)

STEMMER IMAGING schließt Kooperation mit Nanjing Inovance Industrial Vision Technology und expandiert in den chinesischen Markt

^

DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Kooperation

STEMMER IMAGING schließt Kooperation mit Nanjing Inovance Industrial Vision

Technology und expandiert in den chinesischen Markt

13.08.2018 / 15:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

STEMMER IMAGING schließt Kooperation mit Nanjing Inovance Industrial Vision

Technology und expandiert in den chinesischen Markt

Puchheim, 13. August 2018 - STEMMER IMAGING, einer der führenden Anbieter

von Bildverarbeitungstechnologie in Europa, hat eine weitreichende

Absichtserklärung zur Kooperation mit dem chinesischen Anbieter von

industrieller Bildverarbeitungstechnik, Nanjing Inovance Industrial Vision

Technology, geschlossen. Durch die Partnerschaft betritt STEMMER IMAGING

einen der am dynamischsten wachsenden Automatisierungsmärkte.

Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) gibt im Einklang mit

ihrer ambitionierten Wachstumsstrategie den nächsten Meilenstein bekannt. So

hat STEMMER IMAGING mit der Nanjing Inovance Industrial Vision Technology

Development Co., Ltd. (Nanjing Inovance) eine Kooperation in Form eines

Memorandum of Understanding vereinbart. Nanjing Inovance ist eine

Tochtergesellschaft der börsennotierten Shenzhen Inovance Technology Co.,

Ltd., einem der führenden Hersteller von Automatisierungskomponenten in

China.

Mit Blick auf Automatisierungslösungen im Allgemeinen und Systeme

industrieller Bildverarbeitung im Speziellen weist der chinesische Markt

eine hohe Nachfrage auf. Dabei ist das Automatisierungs-Know-how lokaler

Anbieter insbesondere im Bildverarbeitungs-Sektor nach wie vor gering. So

sind beide Partner überzeugt davon, durch die Zusammenarbeit signifikante

Umsätze bei überdurchschnittlichen Wachstumsraten in China generieren zu

können. STEMMER IMAGING rechnet insbesondere für seine selbst entwickelte

Bildverarbeitungssoftware COMMON VISION BLOX mit hohem Vertriebspotenzial.

"Wir beobachten den chinesischen Markt bereits seit längerer Zeit und freuen

uns nun, mit Nanjing Inovance einen starken Partner an unserer Seite zu

haben. Durch die tiefe Marktkenntnis und das weit verzweigte Netzwerk von

Nanjing Inovance wird uns der Markteintritt spürbar erleichtert werden",

sagt Lars Böhrnsen, Finanzvorstand der STEMMER IMAGING AG.

Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von

Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft

in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten,

kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING

Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu

lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache

Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.

Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger

Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken,

Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how

erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen

Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der

lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien,

Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support

besondere Bedeutung zu.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Lena Vitzthum

Investor Relations

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Tel.: +49 89 80902165

ir@stemmer-imaging.de

www.stemmer-imaging.de

---------------------------------------------------------------------------

13.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STEMMER IMAGING AG

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 - 809020

E-Mail: info@stemmer-imaging.com

Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

713611 13.08.2018

°