DGAP-News: STEICO SE beschliesst Bau einer weiteren Produktionsanlage für Holzfaser-Dämmstoffe (deutsch)

STEICO SE beschliesst Bau einer weiteren Produktionsanlage für Holzfaser-Dämmstoffe

* Neubau einer Produktionsanlage für Holzfaser-Dämmstoffe im Trockenverfahren mit einer maximalen Kapazität von ca. 300.000 cbm/a

Feldkirchen bei München, 09. März 2017 - Die STEICO SE (ISIN DE000A0LR9369) hat die Errichtung einer weiteren Produktionsanlage für Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Trockenverfahren beschlossen. Damit reagiert STEICO auf den anhaltenden Trend hin zu ökologischen Dämmstoffen.

STEICO konnte bei den Holzfaser-Dämmstoffen bereits in den vergangenen Jahren kontinuierliche Zuwächse verzeichnen, wenngleich der intensive Wettbewerb innerhalb der Branche zu einem anhaltenden Preisdruck führte. Große integrierte Produktionsstandorte und eine hohe Anlagenauslastung ermöglichen dem STEICO Konzern jedoch eine wirtschaftliche Produktion in diesem Kernsegment des Unternehmens. Da die bestehenden Produktionsanlagen bereits in der Nähe der Kapazitätsgrenze betrieben werden, soll die Neuerrichtung das künftige Wachstum im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe sichern. Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren werden bevorzugt im Bereich der Gebäudehülle eingesetzt, z.B. bei der Fassaden- oder Dachsanierung.

Die neue Anlage wird am bestehenden Produktionsstandort Czarnków (PL) installiert. Die geplante Investitionssumme liegt bei rund 7,5 Mio. EUR und wird über den bestehenden Konsortialkreditvertrag finanziert. Die maximale Jahreskapazität soll ca. 300.000 cbm betragen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2018 vorgesehen.

Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.

Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.

STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude.

Kontakt Andreas Schulze STEICO SE Investor Relations Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Fon: +49-(0)89-99 15 51-48 Fax: +49-(0)89-99 15 51-98 E-Mail: a.schulze@steico.com www.steico.com

