DGAP-News: STARK Deutschland GmbH: STARK Deutschland als Branchensieger im Recruiting ausgezeichnet, Best Recruiters: Weiterbildung hat hohen Stellenwert (deutsch)

26.05.2021 / 10:11

Offenbach am Main, 26. Mai 2021. Zusammenarbeiten und Bewerberinnen und

Bewerbern eine attraktive berufliche Zukunft bauen - dafür erhält STARK

Deutschland die Auszeichnung BEST RECRUITER 2020/2021. Eine umfassende

Kommunikation und ein breites Weiterbildungsangebot machen den

Baustoff-Fachhändler zum Branchensieger in der Kategorie

Großhandel/Vertrieb.

Die BEST RECRUITERS Studie bewertet, wie Kandidaten den Bewerbungsprozess

erleben - von der Jobsuche bis zur Vertragsunterschrift. Untersucht wurden

zudem Faktoren wie Digitalisierung, Wissens- und Gesundheitsmanagement sowie

Diversität. Ein zentrales Ergebnis: Für die Bewerber nimmt die Weiterbildung

einen hohen Stellenwert ein. "STARK Deutschland zeichnet sich in der Branche

durch die höchste Recruiting-Qualität entlang der Candidate Journey aus.

Besonders bewerberfreundlich: die detaillierten Informationen zu

Weiterbildung und Karriere-Entwicklung auf der Website", gratuliert Agnes

Koller, Studienleiterin von Best Recruiters.

Das "Wir" - das Team gewinnt

STARK Deutschland belegt bereits zum dritten Mal den ersten Platz in der

Branche. Die Auszeichnung für den Jahrgang 2020/2021 belegt, dass sich das

Unternehmen in der Personalentwicklung und -gewinnung erfolgreich

weiterentwickeln konnte. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die

erfolgreiche Zusammenarbeit der Personalverantwortlichen und Führungskräfte.

"Wir freuen uns über diese Auszeichnung, weil ein starkes Team die Basis für

unseren Erfolg ist. Der Dank für diese Leistung gebührt vor allem den

Mitarbeitenden unseres Unternehmens. Unsere Führungskräfte arbeiten hier

Hand in Hand mit allen Kolleginnen und Kollegen im Recruiting, in der

Personalentwicklung sowie den Ausbildern und Personalleitern. Auf diesem Weg

tragen sie gemeinsam zu unserer Strategie bei: Wir wollen die stärksten

Teams bilden, um Marktführer für Qualität zu werden.", betont Marc-Oliver

Windbacher, Geschäftsführer Personal bei STARK Deutschland.

"Die Partnerschaftliche Zusammenarbeit aller war entscheidend dafür, dass

wir auch in der COVID-19-Pandemie viel in die Gewinnung und Entwicklung

guter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren konnten: Wir haben früh

hybride Lernformate bereitgestellt und so unsere Attraktivität als

Arbeitgeber unter erschwerten Bedingungen gesteigert.", hebt Johannes

Klinghardt hervor, Verantwortlicher Recruiter von STARK Deutschland.

Vielfältige Ausbildungswege und Entwicklungsperspektiven ermöglichen

STARK Deutschland hat seine Aktivitäten in der Bewerberkommunikation im

letzten Jahr weiter ausgebaut. Die Jury lobte besonders die Transparenz zu

Karrierechancen und Arbeitgeberleistungen. So informiert die neue

Karriere-Website unter www.stark-deutschland.de/karriere umfassend über die

beruflichen Möglichkeiten für Absolventen, Auszubildende und Fachkräfte. Für

die 11 starken Marken des Unternehmens, wie zum Beispiel Raab Karcher,

Keramundo und Muffenrohr, werden Auszubildende und neue Kolleginnen und

Kollegen in sieben spannenden Berufen gesucht: Kaufleute für Groß- und

Außenhandelsmanagement, Fachkräfte für Lagerlogistik, Berufskraftfahrer,

Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce, Fachinformatiker für

Systemintegration, Kaufleute im Einzelhandel sowie Fliesen-, Platten- und

Mosaikleger. Außerdem bietet Deutschlands führender Baustoff-Fachhändler

zwei duale Studiengänge an. Insgesamt ermöglicht das Unternehmen vielfältige

Perspektiven und Karrierewege: Dabei gibt es Unterstützung und Wertschätzung

von Tag 1 an - mit qualifizierten IHK-zertifizierten Ausbildern und einem

STARKEN Team, das für die Azubis da ist. Um passende Kandidaten zu gewinnen,

setzt der Baustoff-Fachhändler unter anderem auf Empfehlungsmarketing. In

der Kommunikation achtet STARK Deutschland zudem auf den regionalen Bezug,

denn Nähe ist nicht nur für die Kunden ein Plus im Netzwerk von über 200

Niederlassungen.

Punkten konnte STARK Deutschland auch beim Thema Weiterbildung. Dies hatte

die BEST RECRUITERS Studie als Kernthema bei den Arbeitgeberleistungen

identifiziert. Gute Weiterbildungsmöglichkeiten wurden von den befragten

Bewerberinnen und Bewerbern am häufigsten genannt, in der Frage, was sie von

ihrem Arbeitgeber erwarten. In der hauseigenen Akademie, der Lernwerkstatt,

bietet STARK Deutschland mehr als 200 Fach- und Führungsseminare an. Darüber

hinaus veranstalten die Vertriebsmarken und Niederlassungen weitere

Trainings.

Über die BEST RECRUITERS Studie

BEST RECRUITERS ist die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum.

Dazu untersucht die career Institut & Verlag GmbH jährlich die

Recruiting-Maßnahmen der größten Arbeitgeber aus Österreich, Deutschland

sowie der Schweiz und Liechtenstein. Der wissenschaftsbasierte

Kriterienkatalog umfasst 233 Einzelkriterien. Im Zentrum der Bewertung steht

die "Candidate Journey", die Kandidatenreise, von der Suche bis zur

Vertragsunterzeichnung. Seit 2010 werden auch in Deutschland jedes Jahr die

besten Unternehmen ihrer Branche als BEST RECRUITER ausgezeichnet.

Über die STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK

Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019/2020 mit rund 5.100 Mitarbeitern

in bundesweit 209 Niederlassungen einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro.

Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren

innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette

reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11

Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK

Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der

STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Handwerker-Fachmarkt

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Saxonia Baustoffe GmbH

Fliesen Discount GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

Balzer Gruppe

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

