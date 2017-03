DGAP-News: STADA: Finale Zahlen 2016 bestätigen gutes Jahresergebnis - mittelfristige Wachstumsziele für 2019 angehoben (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

STADA: Finale Zahlen 2016 bestätigen gutes Jahresergebnis - mittelfristige Wachstumsziele für 2019 angehoben

^ DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis STADA: Finale Zahlen 2016 bestätigen gutes Jahresergebnis - mittelfristige Wachstumsziele für 2019 angehoben

29.03.2017 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





- Erfreuliche Umsatzentwicklung der Generika in Italien, Russland und Vietnam - starke Umsatzerholung in Belgien - Deutliche Umsatzsteigerung der Markenprodukte in Deutschland, Italien und Vietnam - Bruttomarge auf 48,3 Prozent verbessert - Strategischer Ausblick für 2019 erhöht - mittelfristig bereinigte EBITDA-Marge von rund 23 Prozent erwartet - Neues Vorstandsmitglied Dr. Barthold Piening tritt Amt vorzeitig zum 1. April 2017 an

STADA-Konzern-Kennzahlen

2016 2015 +/- Q4/2016 Q4/2015 +/- - Konzernumsatz 2.139,2 2.115,1 +1- 597,5 581,6 +3% ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR Konzernumsatz 2.167,2 2.100,4 +3- 598,8 578,3 +4% bereinigt Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR EBITDA 361,5 377,1 -4- 72,4 95,9 -25% ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR EBITDA 398,0 389,4 +2- 97,4 95,6 +2% bereinigt Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR Konzerngewinn 85,9 Mio. 110,4 -2- -14,3 20,5 >-100% ausgewiesen EUR Mio. EUR 2% Mio. EUR Mio. EUR Konzerngewinn 177,3 165,8 +7- 37,4 38,9 -4,% bereinigt Mio. EUR Mio. EUR % Mio. EUR Mio. EUR Ergebnis je 1,38 EUR 1,79 EUR -2- -0,23 0,33 EUR >-100% Aktie 3% EUR ausgewiesen Ergebnis je 2,85 EUR 2,69 EUR +6- 0,60 EUR 0,62 EUR -3% Aktie bereinigt % Dividende (2016 0,72 EUR 0,70 EUR +3- _ _ _ vorgeschlagen) % Bad Vilbel, 29. März 2017 - Der Vorstand der STADA Arzneimittel AG hat heute, am 29. März 2017, die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Angesichts der Neubewertung einer Transaktion weichen die finalen Zahlen für 2016 leicht von den vorläufigen Zahlen ab, die der Konzern bereits am 1. März 2017 publiziert hatte. Darüber hinaus gab der Vorstand heute Details zur Segmententwicklung bekannt und bestätigte sowohl die Guidance für 2017 als auch den strategischen Ausblick für 2019.

"Wir konnten 2016 nicht nur unsere Ergebnisse zum Teil deutlich steigern, sondern auch die ursprüngliche Prognose für das vergangene Geschäftsjahr bei allen Kennziffern leicht übertreffen. Das ist ein gutes Resultat, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass wir im Rahmen der weiterentwickelten Unternehmensstrategie zahlreiche Veränderungen vorangetrieben haben. Dank einer schnelleren und effizienteren Umsetzung der Maßnahmen konnten wir zudem vor kurzem den strategischen Ausblick für 2019 erhöhen", so der STADA-Vorstandsvorsitzende Dr. Matthias Wiedenfels.

Steigerung beim Konzernumsatz Der ausgewiesene Konzernumsatz erhöhte sich in 2016 um 1 Prozent auf 2.139,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2.115,1 Millionen Euro). Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Konzernumsatz wies einen Zuwachs von 3 Prozent auf 2.167,2 Millionen Euro auf (Vorjahr: 2.100,4 Millionen Euro).

Anstieg aller bereinigten Ertragskennzahlen Die Ertragslage wurde im Berichtsjahr durch hohe Sondereffekte - insbesondere durch Aufwandseffekte aus Reorganisationsentscheidungen - geprägt, die sich auf insgesamt 116,7 Millionen Euro vor beziehungsweise 91,4 Millionen Euro nach Steuern beliefen (vgl. "STADA-Überleitungsrechnung - Sondereffekte 2016" auf Seite 9 und 10).

Das ausgewiesene operative Ergebnis verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang von 20 Prozent auf 178,1 Millionen Euro (Vorjahr: 223,7 Millionen Euro). Das bereinigte operative Ergebnis zeigte ein Wachstum von 4 Prozent auf 294,4 Millionen Euro (Vorjahr: 283,8 Millionen Euro). Das ausgewiesene EBITDA ging um 4 Prozent auf 361,5 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 377,1 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA zeigte eine Steigerung von 2 Prozent auf 398,0 Millionen Euro (Vorjahr: 389,4 Millionen Euro). Der ausgewiesene Konzerngewinn reduzierte sich um 22 Prozent auf 85,9 Millionen Euro (Vorjahr: 110,4 Millionen Euro). Der bereinigte Konzerngewinn legte um 7 Prozent auf 177,3 Millionen Euro zu (Vorjahr: 165,8 Millionen Euro). Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie war auf 1,38 Euro rückläufig (Vorjahr: 1,79 Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,85 Euro (Vorjahr: 2,69 Euro).

Deutliche Verbesserung beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 333,5 Millionen Euro (Vorjahr: 311,7 Millionen Euro). Der Free Cashflow betrug 160,9 Millionen Euro (Vorjahr: 133,5 Millionen Euro). Der um Auszahlungen für wesentliche Investitionen beziehungsweise Akquisitionen und Einzahlungen aus wesentlichen Desinvestitionen bereinigte Free Cashflow lag bei 243,0 Millionen Euro (Vorjahr: 212,4 Millionen Euro).

Verbesserung Verhältnis Nettoverschuldung und bereinigtes EBITDA Die Nettoverschuldung konnte zum Bilanzstichtag auf 1.118,2 Millionen Euro reduziert werden (31.12.2015: 1.215,7 Millionen Euro). Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und dem bereinigten EBITDA verbesserte sich 2016 auf 2,8 (Vorjahr: 3,1).

Guidance für 2017 Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand bei dem um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Konzernumsatz einen Wert zwischen 2,280 und 2,350 Milliarden Euro, beim bereinigten EBITDA zwischen 430 und 450 Millionen Euro und beim bereinigten Konzerngewinn zwischen 195 und 205 Millionen Euro.

Strategischer Ausblick für 2019 erhöht Mitte 2016 hatte der Vorstand Wachstumsziele für 2019 verabschiedet (vgl. Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 11.07.2016). Diesen strategischen Ausblick hat der Vorstand nun erhöht (vgl. Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 17.03.2017). Demnach soll im Geschäftsjahr 2019 ein bereinigter Konzernumsatz von 2,650 bis 2,700 Milliarden Euro erzielt werden (bislang: rund 2,6 Milliarden Euro). Beim bereinigten EBITDA rechnet der Vorstand mit einer Spanne zwischen 570 und 590 Millionen Euro (bislang rund 510 Millionen Euro). Der bereinigte Konzerngewinn soll auf 250 bis 270 Millionen Euro steigen (bislang: rund 250 Millionen Euro). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit soll sich auf 560 bis 580 Millionen Euro verbessern. Die bereinigte EBITDA-Marge soll 2019 bei knapp 22 Prozent liegen. Mittelfristig rechnet der Vorstand zudem mit weiteren Effizienzsteigerungen und damit verbunden mit einer weiteren Verbesserung der EBITDA-Marge auf rund 23 Prozent.

Neues Vorstandsmitglied tritt Amt vorzeitig zum 1. April 2017 an Das neue STADA-Vorstandsmitglied Dr. Barthold Piening wird seine Tätigkeit vorzeitig zum 1. April 2017 aufnehmen. Im Vorstand wird er vor allem für die Bereiche Produktion, Supply Chain, Forschung und Entwicklung, Biotechnologie sowie Qualitätssicherung und -kontrolle verantwortlich sein.

STADA-Segment-Kennzahlen Generika>

2016 2015 +/- Q4/2016 Q4/2015 +/- - - Umsatz 1.280,7 1.261,4 +2- 349,0 Mio. 333,2 Mio. +5- ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR % EUR EUR % Umsatz 1.287,4 1.253,2 +3- 343,2 Mio. 331,5 Mio. +4- bereinigt Mio. EUR Mio. EUR % EUR EUR % EBITDA 255,8 Mio. 233,2 Mio. +1- 62,9 Mio. 73,2 Mio. -1- ausgewiesen EUR EUR 0% EUR EUR 4% EBITDA 264,9 Mio. 232,0 Mio. +1- 71,3 Mio. 71,4 Mio. 0% bereinigt EUR EUR 4% EUR EUR Marge 20,0% 18,5% 18,0% 22,0% ausgewiesen Marge 20,7% 18,4% 20,4% 21,4% bereinigt Der ausgewiesene Umsatz des Segments Generika stieg im Berichtsjahr um 2 Prozent auf 1.280,7 Millionen Euro (Vorjahr: 1.261,4 Millionen Euro). Diese Entwicklung basierte im Wesentlichen auf Umsatzzuwächsen in Italien, Russland und Vietnam. Der um Portfolioeffekte und Währungseinflüsse bereinigte Umsatz des Segments Generika erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 1.287,4 Millionen Euro (Vorjahr: 1.253,2 Millionen Euro). Generika hatten einen Anteil von 59,9 Prozent am Konzernumsatz (Vorjahr: 59,7 Prozent).

Innerhalb des Segments Generika entwickelten sich die am Umsatz gemessen acht größten Länder im Geschäftsjahr 2016 wie folgt:

Der Umsatz des Generika-Segments lag in Deutschland mit 308,0 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 308,3 Millionen Euro). Der in Italien mit Generika erreichte Umsatz stieg insbesondere auf Grund von positiven Volumeneffekten um 6 Prozent auf 157,7 Millionen Euro (Vorjahr: 149,0 Millionen Euro). In Spanien ging der mit Generika erzielte Umsatz um 1 Prozent auf 105,4 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 107,0 Millionen Euro). Diese Entwicklung war im Wesentlichen auf eine hohe Vergleichsbasis im Vorjahr auf Grund von zahlreichen Produkteinführungen sowie die gesetzliche Freigabe von Rabatten im Berichtsjahr und infolgedessen steigende Erlösminderungen zurückzuführen. Der mit Generika in Russland realisierte Umsatz stieg bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 18 Prozent. In Euro erhöhte sich der Umsatz ungeachtet eines deutlich negativen Währungseffekts des russischen Rubel um 11 Prozent auf 92,5 Millionen Euro (Vorjahr: 83,6 Millionen Euro). In Belgien reduzierte sich der mit Generika erwirtschaftete Umsatz insbesondere auf Grund einer unverändert zurückhaltenden Einkaufs- und Absatzstrategie des belgischen Vertriebspartners um 5 Prozent auf 90,7 Millionen Euro (Vorjahr: 95,0 Millionen Euro) - wobei in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine positive Umsatzentwicklung erzielt wurde. Während der Umsatz im 1. Halbjahr 2016 noch um 37 Prozent zurückgegangen war, zeigte er im 2. Halbjahr 2016 eine Steigerung von 66 Prozent. Der in Frankreich mit Generika erreichte Umsatz verzeichnete - trotz eines unverändert starken Preis- und Rabattwettbewerbs - einen Anstieg von 2 Prozent auf 81,9 Millionen Euro (Vorjahr: 80,1 Millionen Euro). Ungeachtet eines erhöhten Preisdrucks nahm in Vietnam der mit Generika realisierte Umsatz bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 11 Prozent zu. Auf Grund eines schwächeren vietnamesischen Dong stieg der Umsatz in Euro um 9 Prozent auf 69,1 Millionen Euro (Vorjahr: 63,2 Millionen Euro). Diese Entwicklung resultierte insbesondere aus gewonnenen Ausschreibungsverfahren im lokalen Krankenhausmarkt. Der in Serbien mit Generika erreichte Umsatz verringerte sich bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 23 Prozent. In Euro ging der Umsatz auf Grund eines leicht negativen Währungseffekts des serbischen Dinar um 24 Prozent auf 55,8 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 73,7 Millionen Euro). Diese Entwicklung hing unter anderem mit der Entscheidung über rückläufige Erstattungspreise zusammen. Hinzu kam ein weiterhin hoher Lagerbestand auf Seiten der Großhandlungen.

Das bereinigte EBITDA der Generika zeigte in 2016 einen Anstieg von 14 Prozent auf 264,9 Millionen Euro (Vorjahr: 232,0 Millionen Euro). Diese Entwicklung war maßgeblich auf einen signifikanten Zuwachs des operativen Ergebnisses der deutschen Vertriebsgesellschaften im Wesentlichen bedingt durch geringere Erlösschmälerungen sowie die gute Umsatzleistung in Italien, in der Schweiz und in Vietnam zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge der Generika belief sich auf 20,7 Prozent.

STADA-Segment-Kennzahlen Markenprodukte

2016 2015 +/- Q4/2016 Q4/2015 +/- Umsatz 858,5 Mio. 853,6 Mio. +1% 248,5 Mio. 248,2 Mio. 0% ausgewiesen EUR EUR EUR EUR Umsatz 879,8 Mio. 847,1 Mio. +4% 255,6 Mio. 246,7 Mio. +4% bereinigt EUR EUR EUR EUR EBITDA 186,2 Mio. 211,8 Mio. -12- 28,3 Mio. 40,3 Mio. -30- ausgewiesen EUR EUR % EUR EUR % EBITDA 200,7 Mio. 220,1 Mio. -9% 39,5 Mio. 38,7 Mio. +2% bereinigt EUR EUR EUR EUR Marge 21,7% 24,8% 11,4% 16,2% ausgewiesen Marge 23,4% 25,8% 15,9% 15,6% bereinigt Der ausgewiesene Umsatz des Segments Markenprodukte nahm im Geschäftsjahr 2016 um 1 Prozent auf 858,5 Millionen Euro zu (Vorjahr: 853,6 Millionen Euro). Diese Entwicklung basierte ungeachtet einer starken Entwicklung in Deutschland und eines akquisitionsbedingten Umsatzwachstums in Großbritannien insbesondere auf einem rückläufigen Umsatz in Russland. Der um Portfolioeffekte und Währungseinflüsse bereinigte Umsatz des Segments Markenprodukte stieg gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent auf 879,8 Millionen Euro (Vorjahr: 847,1 Millionen Euro). Markenprodukte trugen 40,1 Prozent zum Konzernumsatz bei (Vorjahr: 40,3 Prozent).

Innerhalb des Segments Markenprodukte sah die Entwicklung der umsatzmäßig fünf größten Länder im Berichtsjahr wie folgt aus:

Der in Deutschland mit Markenprodukten realisierte Umsatz verzeichnete ein Wachstum von 38 Prozent auf 177,4 Millionen Euro (Vorjahr: 128,3 Millionen Euro). Diese Entwicklung war auf Optimierungen im Produkt-Portfolio, ein starkes Wachstum bei Kernprodukten und die Einführung von neuen Produkten zurückzuführen. Der in Großbritannien mit Markenprodukten erzielte Umsatz erhöhte sich bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 17 Prozent. Ungeachtet des negativen Währungseffekts infolge des Referendums zu Gunsten eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union stieg der Umsatz in Euro um 4 Prozent auf 175,4 Millionen Euro (Vorjahr: 168,0 Millionen Euro). Zu diesem Umsatzwachstum trug die Akquisition der Socialites-Gruppe im Dezember 2015 und der BSMW Limited im Februar 2016 bei. Umsatzdämpfend machten sich hingegen eine schwache Erkältungssaison zu Beginn des Jahres sowie verminderte Umsätze mit Sonnenschutzprodukten bemerkbar. Angesichts weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen insbesondere im Selbstzahlermarkt verringerte sich der in Russland mit Markenprodukten realisierte Umsatz bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 25 Prozent. Auf Grund eines deutlich negativen Währungseffekts des russischen Rubel ging der Umsatz in Euro um 29 Prozent auf 150,1 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 212,2 Millionen Euro). Diese Entwicklung war im Wesentlichen durch die zunehmende Konsolidierung auf der Nachfrageseite und demzufolge erhöhte Rabattbelastungen getrieben. Darüber hinaus konnten Preissteigerungen bei der so genannten Vital and Essential Drugs List (EDL) nicht die hohe Inflationsrate kompensieren. Der in Italien mit Markenprodukten realisierte Umsatz verzeichnete insbesondere auf Grund von Zukäufen eine Steigerung von 9 Prozent auf 43,9 Millionen Euro (Vorjahr: 40,4 Millionen Euro). Der Umsatz, der in Vietnam mit Markenprodukten ausgewiesen wurde, erhöhte sich bei Anwendung vorjähriger Wechselkurse um 21 Prozent. In Euro stieg der Umsatz angesichts eines leicht negativen Währungseffekts des vietnamesischen Dong um 19 Prozent auf 36,7 Millionen Euro (Vorjahr: 30,8 Millionen Euro).

Das bereinigte EBITDA der Markenprodukte ging in 2016 um 9 Prozent auf 200,7 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 220,1 Millionen Euro). Diese Entwicklung basierte auf verschiedenen Effekten im russischen Markt. Zum einen beeinträchtigte die hohe Inflation die Konsumentenstimmung und Kaufkraft der Endverbraucher, zum anderen wirkten sich die gestiegenen Rabattbelastungen und Vertriebsmaßnahmen, verbunden mit einem deutlich negativen Währungseffekt des russischen Rubel, negativ aus. Zudem führten ungeachtet einer positiven Umsatzleistung negative Translationseffekte infolge des EU-Referendums sowie höhere Aufwendungen im Vertriebs- und Marketingbereich des britischen Teilkonzerns Thornton & Ross zu einer Belastung der Ertragskennzahlen. Die bereinigte EBITDA-Marge der Markenprodukte betrug 23,4 Prozent.

STADA-Überleitungsrechnung - Sondereffekte 2016 >

in Mio. EUR1 2016 Wertmin- Effekte Kur- Bewer- Port- Son- 2016 aus- de-run- aus sef- tung folio- sti- be-re- ge-wi- gen/ Kauf- fek- von berei- ge5 inigt esen Zuschre- preis- te deri- ni-- ibungen auftei- CIS- vati- gun- inner- lungen / ven gen/R- halb und Ost- Finan- e-str- des Produk- eu- zin- uktu- Anlage- t-akqui- ro- stru-- rie-r- ver-mö- sitio- pa3 men- ungs- gens nen2 ten auf- -wen- dun- gen4 Ergebnis vor 361,5 -- -2,9 9,1 -- 28,2 2,0 398,0 Zinsen, Steuern und Abschrei-bun- gen (EBITDA) Saldo aus 182,7 -65,5 -14,3 -- -- -- -- 102,9 planmäßigen Abschrei-bun- gen und Wertminde-run- gen/ Zuschrei-bun- gen immaterieller Vermögens-wer- te (einschl. Geschäftsoder Firmenwerten), Sachanlagen und Finanz-anlagen Finanzielle 51,4 -- -- -- -0,5 -- -- 50,9 Erträge und Aufwen-dungen Ertragsteuern 31,9 12,8 3,1 1,1 0,1 5,3 4,0 58,4 Auf nicht be-herrschende 9,6 0,5 -1,- -- -- -- -- 8,5 Gesellschafter entfallendes 6 Ergebnis Auf die Aktionäre der STADA 85,9 52,2 9,9 8,0 0,4 22,9 -2- 177,3 Arzneimittel AG entfallendes ,0 Ergebnis (Konzerngewinn) 1 Auf Grund der Darstellung in Millionen EUR können sich rundungsbedingte Abweichungen in der tabellarischen Darstellung ergeben. 2 Betrifft zusätzliche Abschreibungen und andere Bewertungseffekte bedingt durch Kaufpreisaufteilungen sowie wesentliche Produktakquisitionen ausgehend von einem Basisniveau des Geschäftsjahres 2013. 3 Betrifft ergebniswirksame Kurseffekte resultierend aus der Veränderung des russischen Rubel sowie weiterer wesentlicher Währungen der Region CIS/Osteuropa. 4 Betrifft verschiedene außerordentliche Aufwendungen, u.a. für die Restrukturierung des Deutschland-Geschäfts, die Beendigung wesentlicher Teile des Aesthetics-Geschäfts, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung der ägyptischen Tochtergesellschaft sowie die Beendigung eines Distributionsvertrags in Belgien. 5 Betrifft verschiedene außerordentliche Erträge und Aufwendungen, u.a. für eine erhaltene Meilensteinzahlung in Großbritannien, Steuersatzänderungen in Großbritannien sowie eine Abfindung für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden.

Kontakt: STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße 2-18 / 61118 Bad Vilbel / Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail: leslie.iltgen@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

