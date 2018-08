DGAP-News: STADA Arzneimittel AG: STADA entwickelt sich im 1. Halbjahr 2018 erwartungsgemäß (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

STADA Arzneimittel AG: STADA entwickelt sich im 1. Halbjahr 2018 erwartungsgemäß

DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

STADA Arzneimittel AG: STADA entwickelt sich im 1. Halbjahr 2018

erwartungsgemäß

09.08.2018 / 07:30

- Zuwachs beim bereinigten Konzernumsatz - getragen von Generika und

Markenprodukten

- Zweistellige Steigerung des ausgewiesenen und bereinigten EBITDA -

deutliche Margenverbesserung im Generika-Segment

- Signifikanter Anstieg des ausgewiesenen und bereinigten Konzerngewinns

- Positive Entwicklung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit

STADA-Konzern-Kennzahlen

Q2/2018 Q2/2017 +/- H1/2018 H1/2017 +/-

-

Konzernumsatz 579,4 576,9 0% 1.137,5 1.143,2 -1-

ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR %

Konzernumsatz 598,1 562,5 +6% 1.171,6 1.114,5 +5-

bereinigt Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR %

EBITDA 142,1 112,4 +26% 260,6 Mio. 220,9 Mio. +1-

ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR EUR EUR 8%

EBITDA bereinigt 143,3 129,2 +11% 261,7 Mio. 237,7 Mio. +1-

Mio. EUR Mio. EUR EUR EUR 0%

Konzerngewinn 108,6 41,1 >100% 165,3 Mio. 90,3 Mio. +8-

ausgewiesen Mio. EUR Mio. EUR EUR EUR 3%

Konzerngewinn 88,8 60,8 +46% 149,7 Mio. 114,1 Mio. +3-

bereinigt Mio. EUR Mio. EUR EUR EUR 1%

Ergebnis je 1,75 EUR 0,66 EUR >100% 2,66 EUR 1,45 EUR +8-

Aktie 3%

ausgewiesen

Ergebnis je 1,43 EUR 0,97 EUR +46% 2,40 EUR 1,83 EUR +3-

Aktie bereinigt 1%

"STADA entwickelte sich im 1. Halbjahr 2018 im Rahmen unserer Erwartungen.

Neben den zweistelligen Steigerungsraten unserer Ertragskennzahlen -

einschließlich eines signifikanten Anstiegs beim Konzerngewinn - konnten wir

im Generika-Segment eine deutliche Margenverbesserung erzielen. Mit

Schritten wie dem Erwerb der EMEA-Rechte für das Anti-Schuppen-Shampoo

Nizoral und der Vertriebsübernahme unseres umsatzstärksten Produkts APO-Go

in Deutschland sowie in Kürze in Skandinavien haben wir zudem unsere

strategische Neuausrichtung weiter vorangetrieben. Damit sind wir weiterhin

auf einem guten Weg, unsere für 2018 gesetzten Ziele zu erreichen", so die

positive Bilanz von STADA-CEO Dr. Claudio Albrecht.

Ausgewiesener Konzernumsatz leicht rückläufig - bereinigter Konzernumsatz

gestiegen

Der ausgewiesene Konzernumsatz verringerte sich im 1. Halbjahr 2018 um 1

Prozent auf 1.137,5 Millionen Euro. Umsatzerlöse der STADA Vietnam J.V. Co.

Ltd. wurden nicht mehr berücksichtigt. Der um Portfolio und Währungseffekte

bereinigte Konzernumsatz nahm um

5 Prozent auf 1.171,6 Millionen Euro zu.

Ausgewiesenes und bereinigtes EBITDA gesteigert

Das ausgewiesene EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 18 Prozent auf 260,6

Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wies ein Plus von 10 Prozent auf 261,7

Millionen Euro auf.

Ausgewiesener und bereinigter Konzerngewinn verzeichnen signifikante

Zuwächse

Beim ausgewiesene Konzerngewinn konnte in den ersten 6 Monaten des laufenden

Geschäftsjahres ein Zuwachs von 83 Prozent auf 165,3 Millionen Euro

verzeichnet werden. Der bereinigte Konzerngewinn zeigte ein Plus von 31

Prozent auf 149,7 Millionen Euro.

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöht

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich im 1.

Halbjahr 2018 auf

95,0 Millionen Euro (1-6/2017: 89,5 Millionen Euro). Der Free Cashflow

belief sich angesichts der jüngsten Investitionen auf -99,6 Millionen Euro

(1-6/2017: 16,9 Millionen Euro). Der um Auszahlungen für wesentliche

Investitionen beziehungsweise Akquisitionen und Einzahlungen aus

wesentlichen Desinvestitionen bereinigte Free Cashflow stieg auf 61,6

Millionen Euro (1-6/2017: 43,5 Millionen Euro).

Eigenkapitalquote verbessert

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich zum 30. Juni 2018 auf 34,3 Prozent

(31.12.2017: 31,4 Prozent). Die Nettoverschuldung belief sich zum 30. Juni

2018 auf 1.165,5 Millionen Euro inklusive eines Gesellschafterdarlehens

(31.12.2017: 1.054,7 Millionen Euro).

STADA-Segment-Kennzahlen Generika

Q2/2018 Q2/2017 +/- H1/2018 H1/2017 +/-

- -

Umsatz 345,5 Mio. 348,5 Mio. -1- 672,4 Mio. 674,4 Mio. 0%

ausgewiesen EUR EUR % EUR EUR

Umsatz 351,8 Mio. 341,6 Mio. +3- 684,7 Mio. 660,6 Mio. +4-

bereinigt EUR EUR % EUR EUR %

EBITDA 101,3 Mio. 81,3 Mio. +2- 183,6 Mio. 150,7 Mio. +2-

bereinigt EUR EUR 5% EUR EUR 2%

EBITDA-Marge 29,3% 23,3% 27,3% 22,3%

bereinigt

Umsatz- und Ertragsentwicklung Generika

Der ausgewiesene Umsatz des Segments Generika lag in den ersten 6 Monaten

2018 mit

672,4 Millionen Euro ungefähr auf dem Niveau des entsprechenden

Vorjahreszeitraums. Die Generikaumsätze der STADA Vietnam J.V. Co. Ltd.

wurden nicht mehr berücksichtigt. Der um Portfolioeffekte und

Währungseinflüsse bereinigte Umsatz erhöhte sich um 4 Prozent auf 684,7

Millionen Euro. Insgesamt steuerte das Generika-Segment im Berichtszeitraum

59,1 Prozent zum Konzernumsatz bei (1-6/2017: 59,0 Prozent). Das bereinigte

EBITDA verzeichnete eine Steigerung von 22 Prozent auf 183,6 Millionen Euro.

Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 27,3 Prozent (1-6/2017: 22,3 Prozent).

STADA-Segment-Kennzahlen Markenprodukte

Q2/2018 Q2/2017 +/- H1/2018 H1/2017 +/-

- -

Umsatz 233,9 Mio. 228,4 Mio. +2- 465,1 Mio. 468,8 Mio. -1-

ausgewiesen EUR EUR % EUR EUR %

Umsatz bereinigt 246,3 Mio. 220,9 Mio. +1- 486,9 Mio. 453,9 Mio. +7-

EUR EUR 1% EUR EUR %

EBITDA bereinigt 56,9 Mio. 64,4 Mio. -1- 120,0 Mio. 121,4 Mio. -1-

EUR EUR 2% EUR EUR %

EBITDA-Marge 24,3% 28,2% 25,8% 25,9%

bereinigt

Umsatz- und Ertragsentwicklung Markenprodukte

Der ausgewiesene Umsatz des Segments Markenprodukte reduzierte sich im

1.Halbjahr 2018 um 1 Prozent auf 465,1 Millionen Euro. Die

Markenproduktumsätze der STADA Vietnam J.V. Co. Ltd. wurden nicht mehr

berücksichtigt. Der um Portfolioeffekte und Währungseinflüsse bereinigte

Umsatz legte um 7 Prozent auf 486,9 Millionen Euro zu. Insgesamt hatte das

Markenprodukt-Segment in der Berichtsperiode einen Anteil von 40,9 Prozent

am Konzernumsatz (1-6/2017: 41,0 Prozent). Das bereinigte EBITDA verringerte

sich um 1 Prozent auf 120,0 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag

bei 25,8 Prozent (1-6/2017: 25,9 Prozent).

STADA-Überleitungsrechnung - Sondereffekte 2. Quartal 2018

in Mio. EUR1 2. Wertminde- Effekte Ab- Ände- 2.

Quar- rungen/ aus fin- rung Quar-

tal Zuschrei- Kaufreis- dun- des tal

2018 bungen auf- gen Steuer- 2018

ausge- innerhalb teil-un- status berei-

wie- des gen und der nigt

sen Anlagever- Produktak- STADA

mögens quisitio- Arznei-

nen2 mittel

AG

Ergebnis vor Zinsen, 142,1 -- -0,2 1,4 -- 143,3

Steuern und

Abschreibungen

(EBITDA)

Saldo aus planmäßigen 34,2 -4,8 -3,2 -- -- 26,1

Abschreibungen und

Wertminderungen/

Zuschreibungen

immaterieller

Vermögenswerte

(einschl.

Geschäftsoder

Firmenwerten),

Sachanlagen und

Finanzanlagen

Finanzielle Erträge -9,7 -- -- -- -- -9,7

und Aufwendungen

Ertragsteuern -11,7 -0,3 0,5 -- 28,9 17,5

Auf nicht 1,3 -- -0,1 -- -- 1,2

beherrschende

Gesellschafter

entfallendes Ergebnis

Auf die Aktionäre der 108,6 5,1 2,6 1,4 -28,9 88,8

STADA Arzneimittel AG

entfallendes Ergebnis

(Konzerngewinn)

1 Auf Grund der Darstellung in Millionen Euro können sich rundungsbedingte

Abweichungen in der tabellarischen Darstellung ergeben.

2 Betrifft zusätzliche Abschreibungen und andere Bewertungseffekte bedingt

durch Kaufpreisaufteilungen sowie wesentliche Produktakquisitionen ausgehend

von einem Basisniveau des Geschäftsjahres 2013.

STADA-Überleitungsrechnung - Sondereffekte 1. Halbjahr 2018

in Mio. EUR1 1. Wertminde- Effekte Ab- Ände- 1.

Halb- rungen/ aus fin- rung Halb-

jahr Zuschrei- Kaufreis- dun- des jahr

2018 bungen auf- gen Steuer- 2018

ausge- innerhalb teil-un- status berei-

wie- des gen und der nigt

sen Anlagever- Produktak- STADA

mögens quisitio- Arznei-

nen2 mittel

AG

Ergebnis vor Zinsen, 260,6 -- -0,3 1,4 -- 261,7

Steuern und

Abschreibungen

(EBITDA)

Saldo aus planmäßigen 64,5 -6,6 -6,5 -- -- 51,4

Abschreibungen und

Wertminderungen/

Zuschreibungen

immaterieller

Vermögenswerte

(einschl.

Geschäftsoder

Firmenwerten),

Sachanlagen und

Finanzanlagen

Finanzielle Erträge -17,8 -- -- -- -- -17,8

und Aufwendungen

Ertragsteuern 10,7 0,2 1,0 -- 28,9 40,8

Auf nicht 2,3 -- -0,3 -- -- 2,0

beherrschende

Gesellschafter

entfallendes Ergebnis

Auf die Aktionäre der 165,3 6,4 5,5 1,4 -28,9 149,7

STADA Arzneimittel AG

entfallendes Ergebnis

(Konzerngewinn)

1 Auf Grund der Darstellung in Millionen Euro können sich rundungsbedingte

Abweichungen in der tabellarischen Darstellung ergeben.

2 Betrifft zusätzliche Abschreibungen und andere Bewertungseffekte bedingt

durch Kaufpreisaufteilungen sowie wesentliche Produktakquisitionen ausgehend

von einem Basisniveau des Geschäftsjahres 2013.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im

hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Drei-Säulen-Strategie

bestehend aus Generika, verschreibungsfreien OTC-Produkten und

Spezialpharmazeutika, insbesondere Biosimilars. Weltweit ist STADA mit rund

50 Vertriebsgesellschaften in rund 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie

Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer

Produktkategorie. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte STADA einen bereinigten

Konzernumsatz von 2.255,3 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 433,9 Millionen Euro und

einen bereinigten Konzerngewinn von 195,6 Millionen Euro. Zum 31. Dezember

2017 beschäftigte STADA weltweit 10.176 Mitarbeiter.

Weitere Informationen für Journalisten:

STADA Arzneimittel AG / Media Relations / Stadastraße 2-18 / 61118 Bad

Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail:

press@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presse

Weitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:

STADA Arzneimittel AG / Investor & Creditor Relations / Stadastraße 2-18 /

61118 Bad Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-113 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail: ir@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/investor-relations

