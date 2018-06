DGAP-News: STADA Arzneimittel AG: NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON ODER EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AUFHÄLT, BESTIMMT. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

29.06.2018 / 17:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Investor News

NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON ODER EINE PERSON, DIE SICH IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AUFHÄLT, BESTIMMT.

Bad Vilbel, 29. Juni 2018 - STADA Arzneimittel AG ("STADA") hat heute eine

Einladung zur Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der STADA Anleihe

2015/2022 (ISIN: XS1213831362, WKN: A14KJP, Common Code: 121383136) (die

"STADA-Anleihe 2015") veröffentlicht. Die Einladung wurde erforderlich, da

in der ersten Abstimmung ohne Versammlung vom 26. bis 28. Juni 2018 das

gesetzlich erforderliche Quorum nicht erreicht wurde. Ziel der

Gläubigerversammlung ist erneut, einen gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger zu bestellen und technische Anpassungen an den

Anleihebedingungen der STADA-Anleihe 2015 vorzunehmen.

Diese Anpassungen der STADA-Anleihe 2015 werden von STADA im Zusammenhang

mit einer möglichen Gewährung von Kreditsicherheiten durch STADA und

bestimmte Tochtergesellschaften unter der Finanzierungsstruktur der

Mehrheitsgesellschafterin, der Nidda Healthcare GmbH aus dem Jahr 2017 (die

"Sicherheiten") vorgenommen. Die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

unter der STADA-Anleihe 2015 ist darauf angelegt, dass die Inhaber der

STADA-Anleihe 2015 an Sicherheiten, die zugunsten der Gläubiger unter der

Finanzierungsstruktur der Nidda Healthcare GmbH aus dem Jahr 2017 bestellt

werden, auf gleiche und anteilige Weise partizipieren können. STADA fordert

die Anleihegläubiger der STADA-Anleihe 2015 daher auf, an der

Gläubigerversammlung teilzunehmen.

Um den Anleihegläubigern eine zusätzliche Alternative im Hinblick auf ihre

Investition in die Schuldverschreibungen zu bieten, hat STADA zeitgleich

bekannt gegeben, jedem Anleihegläubiger der STADA-Anleihe 2015 den Rückkauf

seiner Schuldverschreibungen zum Nominalbetrag nebst aufgelaufener Zinsen

bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Rahmen eines Rückkaufangebotes (das

"Rückkaufangebot") anzubieten. Einzelheiten zu den Bedingungen, Konditionen

und technischen Details des Rückkaufangebots ergeben sich aus dem

Rückkauf-Memorandum vom 29. Juni 2018 (das "Rückkauf-Memorandum"), das bei

der Deutschen Bank Aktiengesellschaft als Tender Agent und auf der Website

der STADA verfügbar ist.

Das Rückkaufangebot beginnt am 29. Juni 2018 und endet am 10. Juli 2018 um

15.00 Uhr deutscher Zeit, soweit es nicht durch die Emittentin verlängert

oder vorher gekündigt wird. Anleihegläubiger, die sich am Rückkaufangebot

beteiligen möchten, müssen vor dem Enddatum ein wirksames Angebot ihrer

Schuldverschreibungen abgegeben haben. STADA behält sich insbesondere das

Recht vor, nach alleinigem und eigenem Ermessen (i) Angebote von

Schuldverschreibungen nicht zu akzeptieren, (ii) Schuldverschreibungen nicht

zu kaufen oder (iii) die Bedingungen des Rückkaufangebots in jeglicher Weise

zu ändern (inklusive, aber nicht abschließend den Kaufpreis zu ändern). Das

Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kontakt:

STADA Arzneimittel AG / Corporate Treasury / Frank Seiler / Stadastraße 2-18

/ 61118 Bad Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-4476 / Fax: +49 (0) 6101 603-3721 / E-Mail:

frank.seiler@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

