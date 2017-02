DGAP-News: SRV Group Plc Ergebnisse Januar-Dezember 2016: Umsatz, Operatives Ergebnis und Auftragseingänge wachsen (deutsch)

SRV Group Plc Ergebnisse Januar-Dezember 2016: Umsatz, Operatives Ergebnis und Auftragseingänge wachsen

- Umsatz wächst auf 884,1 Mio. Euro (719,1 Mio. Euro, 1-12/2015)

- Operativer Ertrag steigt auf 27,7 Mio. Euro (24,4 Mio. Euro)

- Ergebnis vor Steuern beträgt 16,4 Mio. Euro (17,6 Mio. Euro)

- Auftrags-Pipeline am Jahresende bei 1.758,5 Mio. Euro (1.583,4 Mio. Euro)

- Eigenkapitalquote 38,3% (42,5%)

Espoo, Finnland, 06. Februar 2017: Die SRV Group Plc (SRV) setzt mit einem Umsatzanstieg auf 884,1 Mio. Euro (719,1 Mio. Euro, 1-12/2015) im Zeitraum Januar bis Dezember 2016 den bisherigen Wachstumskurs wie erwartet fort. Das Operative Ergebnis entwickelte sich mit 27,7 Mio. Euro (24,4 Mio. Euro) ebenfalls positiv. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 16,4 Mio. Euro (17,6 Mio. Euro), vor allem belastet durch einen Einmaleffekt verursacht durch eine Fair-Value-Neubewertung von Zins-Derivaten.

Die Auftragseingänge entwickelten sich ebenfalls positiv und erreichten am Jahresende einen Wert von 1.758,5 Mio. Euro (1.583,4 Mio. Euro). Getrieben wurde der Auftragsbestand insbesondere von Großprojekten, beispielsweise einem neuen Hospital im Zentrum Finnlands, dem "Ring Road I Tunnel Projekt" und einem neuen Vertrag für die zweite Ausbauphase des "Tapiola City Centre".

"Der Auftragseingang erreichte im Jahresverlauf 2016 sein Hoch bei mehr als 2 Mrd. Euro und verblieb über das gesamte Jahr auf Rekordniveau. Das solide Wachstum der Auftragseingänge untermauert unsere Position als einer der führenden Stadtentwickler in Finnland", erklärt CEO Juha Pekka Ojala und ergänzt: "Wie die Auftragsentwicklung war die Umsatzentwicklung ebenfalls positiv. 2016 konnten wir das erste Mal in der Firmengeschichte einen Jahresumsatz von mehr als 800 Mio. Euro ausweisen. Trotz der sehr guten Umsatzentwicklung ist es nach wie vor unser strategisches Hauptziel, die Profitabilität von SRV zu steigern."

Für das Gesamtjahr 2017 antizipiert SRV sowohl beim Umsatz als auch beim Operativen Ergebnis Werte über dem Vorjahresniveau (VJ: Umsatz 884,1 Mio. Euro, Operatives Ergebnis 27,7 Mio. Euro). Laut Planung wird auch 2017 ein Großteil der von SRV betreuten Bauprojekte erst in den Monaten Juli bis Dezember fertig gestellt. Damit verlagert sich auch ein Großteil des Operativen Ergebnisses in die zweite Jahreshälfte 2017.

Über die SRV Group Plc.:

SRV ist ein innovatives finnisches Bauunternehmen, das sich seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung, die Konstruktion und den Verkauf von Immobilienprojekten fokussiert. Dabei werden mehr als 90 Prozent des Umsatzes im Heimatmarkt Finnland erwirtschaftet, der verbleibende Anteil in Estland und den russischen Metropolen St. Petersburg und Moskau. 2016 erwirtschaftete SRV mit durchschnittlich 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 884,1 Mio. Euro. SRV ist seit 2007 im regulierten Markt der Börse in Helsinki gelistet. Seit 2015 ist die Aktie auch an den deutschen Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, Berlin und über Xetra handelbar.

Pressekontakt Deutschland:

SCALA Corporate Finance GmbH

