Frankfurt, 28. August 2017

Frankfurt, 28. August 2017

PRESSEMITTEILUNG

LETZTE MÖGLICHKEIT DER REGISTRIERUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2017 BIS ZUM 1. SEPTEMBER

Sehr geehrte Damen und Herren,

SRC Research, der renommierte bankenunabhängige Analyse-Spezialist für Finanzwerte und Immobilienaktien aus der DACH-Region, lädt institutionelle Investoren und professionelle Anleger sowie Vertreter der Wirtschafts- und Finanzpresse ein zur kostenfreien Teilnahme an der internationalen Investorenkonferenz Forum Financials & Real Estate 2017, die in 10 Tagen, am Donnerstag, den 7. September, im Hilton Hotel Frankfurt von 8:30 bis 21:00 bereits zum vierzehnten Mal seit 2004 stattfinden wird. Wir freuen uns sehr, dass wir das sehr gute Line-Up der letzten Jahre in diesem Jahr nochmals übertreffen können. Beim abendlichen Get Together wollen wir dann auch auf den Gewinn des Thomson Reuters Analyst Award 2017 in der Kategorie European Real Estate mit allen unseren Freunden und Gästen anstoßen.

Es besteht nunmehr die letztmalige Registrierungsmöglichkeit bis zum Ende der Arbeitswoche, bis zum Freitag, den 1. September 2017.

Es präsentieren sich viele namhafte Immobiliengesellschaften und Finanzwerte aus dem deutschsprachigen Raum. Für weitere Informationen zu diesem Event und zur kostenfreien Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Homepage www.src-research.de/ffs

Wie in den Jahren zuvor wird SRC Research unterstützt durch den Premium Partner Kirchhoff Consult AG aus Hamburg und durch den renommierten Immobilienbewerter Wüest Partner.

Die Kirchhoff Consult AG ist seit vielen Jahren das führende Beratungsunternehmen in Sachen Kapitalmarktkommunikation im deutschsprachigen Raum und betreut viele namhafte börsengelistete Unternehmenen, sowohl im Big Cap-Bereich als auch bei den Small- und Mid-Caps. Weitere Informationen zu unserem Premium Partner Kirchhoff Consult finden Sie im Internet unter www.kirchhoff.de

Wüest Partner ist ein international tätiges Unternehmen in den Bereichen Immobilienmarkt und -bewertung sowie Raum- und Standortentwicklung. Mit umfassenden Dienstleistungen, innovativen Produkten und exklusiven Daten entwickelt das Unternehmen kundennahe Lösungen und wirkt in vielen Fällen bei deren Umsetzung mit. Seit der Gründung im Jahre 1985 in Zürich hat sich Wüest Partner zum Marktführer in der Schweiz entwickelt. 2007 wurde die deutsche Tochtergesellschaft mit Büros in Berlin und Frankfurt sowie Hamburg gegründet. Weitere Informationen zu unserem Premium Partner finden Sie auf der Webseite www.wuestpartner.com

Dieser Pressemitteilung ist der Konferenzflyer samt Fax-Registrierungsformular beigefügt. Neben den Präsentationen besteht für institutionelle Anleger auch die Möglichkeit zur Teilnahme an One-on-One Gesprächen und Roundtable-Meetings mit den Vorständen der teilnehmenden Unternehmen.

Der Zeitplan der Präsentationen auf dem SRC Investorenforum 2017 gestaltet sich wie folgt. Der Konferenztag wird wie in den Vorjahren moderiert von Dr. Götz Schlegtendal, Partner der Kirchhoff Consult AG. Die Präsentationen finden im Saal Central Park im zweiten Stock des Hilton in der Hochstrasse 4 in 60313 Frankfurt statt.

08:30 Check-In/ Kaffee

09:00 Opening Speech, SRC Research, Partner Stefan Scharff

09:10 VIB Vermögen, CFO Holger Pilgenröther

09:45 S IMMO, CEO Ernst Vejdovszky

10:20 UBM, CEO Thomas Winkler

11:00 Kaffeepause

11:15 Deutsche Beteiligungs AG, CFO Susanne Zeidler

11:50 Lloyd Fonds, CEO Dr. Torsten Teichert

12:25 Peach Property Group, CEO Dr. Thomas Wolfensberger

13:00 Lunch

14:00 Wüest Partner, Partner Karsten Jungk

14:35 EYEMAXX Real Estate, CEO Dr. Michael Müller

15:10 Warimpex, CEO Dr. Franz Jurkowitsch

15:45 Kaffeepause

16:00 PORR, Head of Treasury Alfred Gabler

16:35 Deutsche Fachmarkt AG, CEO Matthias Schrade

17:10 AROUNDTOWN, Director Andrew Wallis

ab 17:45 Get-Together Cocktailparty mit Asia-Fingerfood, Hilton Lobby

(bis ca. 21:00 Uhr)

Ende der Mitteilung

Rückfragehinweis:

SRC Research SRC - Scharff Reseach und Consulting GmbH

Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Stefan Scharff Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 80 Mail: Scharff@src-research.de

