DGAP-News: SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv stärkt Führungsteam (deutsch)

SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv stärkt Führungsteam

05.06.2018 / 10:35

* Caroline Päffgen wird Head of Product & Business Development

* Martin Czuchra wird Head of Web Engineering

Köln / Berlin, 05.06.2018. Die sporttotal.tv gmbh, eine 100-Prozent-Tochter

der SPORTTOTAL AG, stärkt zum 1. Juni mit Caroline Päffgen und Martin

Czuchra das Führungsteam, um das weitere Wachstum des innovativen Portals

für Online-Sportvideos und Live-Streaming voranzutreiben.

Die Sport-Business-Expertin Caroline Päffgen, 29, kommt vom SPORTTOTAL-

Kooperationspartner WHU - Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf,

wo sie derzeit am Center for Sports and Management promoviert. Päffgen

übernimmt beim Kölner Streaming-Anbieter die neu geschaffene Position Head

of Product & Business Development. Sie studierte an der WHU, der Queen's

School of Business (Kingston, Kanada) sowie der Monash University

(Melbourne, Australien) und arbeitet anschließend bei der

Unternehmensberatung INVERTO GmbH.

Martin Czuchra, 33, verstärkt das Digital Lab, in dem sporttotal.tv

sämtliche digitale Produkte entwickelt, als Head of Web Engineering. Czuchra

hat in den letzten Jahren als selbständiger Software-Entwickler unter

anderem Projekte für Viacom umgesetzt und war Co-Founder der mindpost GmbH.

Zuvor war er für die SAP Labs im Silicon Valley tätig.

Zukünftig verantwortet er die verschiedenen Webauftritte von sporttotal.tv

und berichtet direkt an Senior Vice President Kasar Masood, 46, der im

Januar 2018 von Viacom International Media Networks zu sporttotal.tv

gekommen war.

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie-

und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit

Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und

internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events

(LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv

ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und

Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer

speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher

Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum

weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische

Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und

Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am

Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für

namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder

Deutsche Post AG und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die

Porsche Experience.

Weitere Informationen: www.sporttotal.com

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

info@sporttotal.com

Investor Relations

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

Tobias M. Weitzel

Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60

weitzel@kommunikation-bsk.de

