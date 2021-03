DGAP-News: SPEAKEASYS STRATEGIE HOCHWERTIGER PRODUKTE MIT HOHER GEWINNSPANNE BEWÄHRT SICH MIT SEINEM VERKAUF VON INNEN-GEZÜCHTETEN CRAFT-BLÜTEN UND DEM AUSBLICK FÜR 2021 (deutsch)

SPEAKEASYS STRATEGIE HOCHWERTIGER PRODUKTE MIT HOHER GEWINNSPANNE BEWÄHRT SICH MIT SEINEM VERKAUF VON INNEN-GEZÜCHTETEN CRAFT-BLÜTEN UND DEM AUSBLICK FÜR 2021

Rock Creek, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 3. März 2021) -

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (FSE: 39H) (das "Unternehmen" oder

"SpeakEasy"), Inhaber einer Bundeslizenz für den Anbau, die Verarbeitung und

den Verkauf von Cannabis nach dem Cannabis Act stellt einen Überblick über

die Leistungen des Unternehmens im Jahr 2020 und einen Ausblick für 2021 zur

Verfügung.

Alle Blüten, die seit Herbst 2020 in der Innen-Anbauanlage von SpeakEasy

hergestellt wurden, wurden verkauft und vom Markt gut angenommen. Darüber

hinaus gibt es für den derzeit heranwachsenden Bestand bereits für die nahe

Zukunft Kaufzusagen.

Gründer Marc Geen kommentiert: "Man produziere ein Produkt, das die Menschen

wollen, mache es zum bestmöglichen Produkt, biete es zu fairen Preisen an,

und die Kunden werden sich anstellen, um es zu kaufen. Das sagen wir schon

seit Jahren, und wir haben diese Worte endlich auf die Probe gestellt und

großartige Ergebnisse erzielt. Unsere Blüten wurden in British Columbia und

Alberta verkauft und haben für Aufsehen gesorgt, mit dem Ergebnis, dass wir

für unsere gesamte Produktion Nachbestellungen und Kaufzusagen haben. Es ist

eine unglaublich befriedigende Erfahrung, herausragende Bewertungen von

Kunden zu erhalten, und das ist eine Bestätigung dafür, dass alles, wofür

wir so hart gearbeitet haben, zusammengekommen ist und in zufriedener

Kundschaft resultiert."

SpeakEasy verkauft gesamten innen-gezüchteten Bestand von Craft-Blüten

Zum heutigen Stand hat SpeakEasy Bestellungen über 310.000 Gramm Produkt

erhalten und versandt, was einem wesentlichen Anteil Blüten entspricht, der

in unseren Innenanbau-Anlagen produziert wurde. Aufgrund der Qualität der

Blüten, die SpeakEasy produziert hat, gibt es zudem für den gesamten

Blütenbestand, den SpeakEasy auf absehbare Zeit produzieren kann, bereits

Kaufzusagen. Zurzeit werden SpeakEasys Blüten in British Columbia und

Alberta vertrieben und verkauft, und da die Blüten vom Markt gut angenommen

werden, wird auch damit gerechnet, in naher Zukunft an den Markt von Ontario

zu gehen. Bisher wurden Blüten im Großhandel und von Geschäft zu Geschäft

verkauft. Mit der Änderung unserer Lizenz können jedoch Verkäufe direkt an

die Provinzen zu einem höheren Preis getätigt werden.

Erfahrung und Strategie demonstrieren hohe Qualität, Preis und Nachfrage

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Blüten auf dem kanadischen Markt

war noch nie so hoch. Da im ganzen Land mehr Cannabis-Läden öffnen und damit

die Verfügbarkeit zunimmt, geht das Management davon aus, dass die Nachfrage

weiter steigen wird. Das Angebot an Blüten auf dem Markt ist hoch, es sind

jedoch überwiegend Produkten von mittlerer bis geringer Qualität, die in

kommerziellen Gewächshäusern angebaut werden. Verbraucher in Kanada, wie wir

es auch in jedem anderen legalen Markt in Nordamerika gesehen haben,

erwarten und fordern qualitativ hochwertige Produkte. Erfahrung, Genetik und

speziell konzipierte Innenanbau-Anlagen sind die einzige Möglichkeit, die

höchste Qualität zu produzieren, die die Verbraucher verlangen.

Wir glauben, dass SpeakEasy heute einige der besten Blüten der Branche

anbaut, weil es von Anfang an an seinen Grundlagen festgehalten hat. Das

Unternehmen arbeitet an der Fertigstellung seiner über 60.000

Quadratfuß-großen speziell-konzipierten Innenanbau-Anlage, in der über 2.000

Pfund pro Monat produziert werden können. Im Vergleich zu Gewächshäusern, in

denen bestenfalls Produkte mittlerer Qualität angebaut werden können, hat

sich SpeakEasy auf die Blütenproduktion von höchster Qualität konzentriert,

die nur in einer kontrollierten Umgebung einer Innenanbau-Anlage erreicht

werden kann.

Gründer Marc Geen führt weiter aus: "Hoher THC-Gehalt, hohe Terpene, hohe

Qualität ... man erreiche all das was die Leute wollen mit Genetik, oder man

fange erst gar nicht damit an. Es gibt in dieser Branche keinen Platz für

Durchschnitt."

Skalierung des Innen-Anbaus des Craft Cannabis nach Bedarf

SpeakEasy wird voraussichtlich in den nächsten Wochen in Saskatchewan

registriert und kann dann direkt mit dem Verkauf auf dem Markt für

Freizeitanwendung in dieser Provinz beginnen. Darüber hinaus wurden Anträge

bei den Kontrollgremien von BC, Alberta und Quebec gestellt, welche es dem

Unternehmen ermöglichen, Produkte direkt an den Einzelhandel in diesen

Provinzen zu liefern. Bestellungen bestehen für Pre-Rolls und Blüten, sowie

nach Erhalt der entsprechenden Lizenz für Konzentrate aus unserer Landernte.

Branding, Verpackung und Preispolitik für unsere aktuellen Produkte sind

bereits abgeschlossen, und es wird erwartet, dass SpeakEasy in jeder Provinz

mit den wettbewerbsfähigsten Preisen in den jeweiligen Markt eintritt. Der

Preis hat sich als entscheidender Faktor für die Entscheidungsfindung der

Verbraucher auf dem Cannabismarkt erwiesen. Durch SpeakEasys aggressive

Preispolitik und die Verfügbarkeit eines großen stetigen Blütenangebots wird

erwartet, dass SpeakEasy auf jeden Markt in den es eintritt, einen Einfluss

hat. Angesichts der niedrigen Produktionskosten von SpeakEasy und der

Tatsache, dass Verarbeitung und Verpackung vor Ort erfolgen, wodurch die

Kosten weiter gesenkt werden, ist das Unternehmen einzigartig aufgestellt,

einen kostengünstigen Preis für die Verbraucher sowie gleichzeitig eine

gesunde Gewinnspanne beizubehalten.

Geen sagt: "Wir sind in der beneidenswerten Lage, ein großes Angebot von

schönen, qualitativ-hochwertigen Produkten zu haben, deren Herstellung

voraussichtlich weniger kostet als jedes andere auf dem Markt. Wir haben

zudem das Glück, die Genetik, die Anlagen und die Züchter zu haben, um

erstaunliche Hallen-Blüten zu produzieren, die endlich auf dem Markt sind

und so gut aufgenommen werden, wie wir es erwartet haben. Unsere Formel war

schon immer einfach: dem Verbraucher das geben, was er will, zu einem Preis,

den er sich leisten kann. Dass unser Produkt eine hohe Nachfrage hat,

beweist, dass diese Philosophie solide ist. Wir sind ein paar Monate davon

entfernt, unsere Produktion von Hallen-Blüten auf über 720 Kilogramm pro

Monat zu steigern, und ich bin aufgrund der bisherigen Resonanz sehr

zuversichtlich, dass wir weiterhin unsere gesamte Produktion verkaufen

werden. "

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. besitzt eine von Health Canada ausgestellte

Anbau-, Verarbeitungs- und Verkaufslizenz gemäß dem Cannabis Act. SpeakEasy

besitzt 290 Acres Land in Rock Creek, British Columbia, und nutzt fünf

Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in B.C. sowie eine günstige

Lage, um hochwertige Cannabisprodukte zu geringen Kosten anzubauen und zu

verarbeiten. SpeakEasy baut in einem Teil seines 63.200 Quadratfuß-großen

Innen-Cannabiskomplexes hoch-qualitatives Craft-Cannabis in kleinen Mengen

nach Bedarf an und hat die Ernte seines 60 Acres großen Außenfeldes

abgeschlossen. Die jährliche Gesamtproduktion von Cannabisblüten und

Biomasse wird bei voller Produktion voraussichtlich mehr als 70.000

Kilogramm pro Jahr betragen.

Im Namen des Vorstands

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an:

Malcolm Davidson

CEO

Email: investor@speakeasygrowers.com

Telefon: 001-604-218-9797

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und

unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von

SpeakEasy oder Entwicklungen in der Industrie wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten

sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet",

"plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "sagt voraus",

"potentiell" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass

Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "würden", "können",

"könnten" oder "sollten".

Die vorausschauenden Aussagen in diesem Dokument beinhalten Aussagen im

Hinblick auf SpeakEasys Erwartungen bezüglich des Verkaufs seiner Produkte,

einschließlich Erwartungen dass es in der Zukunft seine gesamte Produktion

verkaufen wird, seine Erwartungen bezüglich des Markteintrittes in Ontario,

seine Erwartungen im Hinblick auf Cannabis und aus Cannabis gewonnenen

Produkten, seine Erwartungen bezüglich des Erhalts einer Registrierung in

Saskatchewan, seine Absicht mit Erhalt der jeweiligen Registrierungen in

andere Provinzen einzutreten, und seine Absicht hochwertiges Craft-Cannabis

zu produzieren und zu verkaufen, und alle anderen Aussagen, die nicht

Aussagen auf Basis historischer Fakten sind.

Obwohl SpeakEasy der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage der zum Datum

dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind,

beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die unsere

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge sowie andere zukünftige

Ereignisse dahingehend beeinflussen können, dass sie sich wesentlich von

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert

werden. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen,

bekannte und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus

und Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten abweichen.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter

anderem, aber nicht beschränkt auf, Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Covid-19;

unerwünschte Ereignisse in der Industrie; zukünftige gesetzgeberische und

regulatorische Entwicklungen im Hinblick auf Cannabis; die Fähigkeit des

Unternehmens, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen

zuzugreifen, die Cannabis- und Hanfindustrien und Märkte in Kanada und im

Allgemeinen; der Bedarf an CBD Destillaten, Cannabis und ähnlichen

Produkten; die Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien

umzusetzen; Wettbewerber; die Fähigkeit von SpeakEasy, alle zutreffenden

Lizenzen und Registrierungen gemäß dem Cannabis Act zu erhalten und zu

behalten, sowie andere zutreffende Gesetzbarkeiten und andere Annahmen,

Risiken und Unsicherheiten.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

ENTSPRECHEN DEN ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM DATUM DIESER

PRESSEMITTEILUNG UND KÖNNEN SICH DEMENTSPRECHEND NACH DIESEM DATUM ÄNDERN.

LESER SOLLTEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN KEINE ÜBERMÄßIGE BEDEUTUNG

BEIMESSEN UND SICH ZU KEINEM ANDEREN ZEITPUNKT AUF DIESE INFORMATIONEN

VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN KANN SICH ZWAR DAFÜR ENTSCHEIDEN, VERPFLICHTET

SICH JEDOCH NICHT, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU

AKTUALISIEREN, ES SEI DENN, DIES IST GEMÄß DEN GELTENDEN GESETZEN

ERFORDERLICH

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder

genehmigt noch nicht genehmigt.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die

offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird

zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann

gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung

für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit

dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die

Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische

Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite

https://speakeasygrowers.com/ erhältlich.

