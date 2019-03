DGAP-News: SOWITEC unterzeichnet zwei weitere Verträge für insgesamt 1.793 MW in Brasilien (deutsch)

SOWITEC unterzeichnet zwei weitere Verträge für insgesamt 1.793 MW in Brasilien

26.03.2019 / 09:00

Sonnenbühl, 26. März 2019 - Die SOWITEC group, einer der führenden

Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und

Solar, hat in Brasilien über ihre lokale Tochtergesellschaft SOWITEC do

Brasil für ein 1.500-MW-Projekt, bestehend aus 1.000 MW Wind und 500

MWac-Photovoltaik, einen Kaufvertrag mit einem großen internationalen

Energieversorger abgeschlossen. Das Projekt ist einer der größten Cluster

Lateinamerikas und soll in den kommenden Jahren phasenweise umgesetzt

werden. Ein zweiter Vertrag wurde mit einem führenden europäischen

Energieversorger für ein 293-MWac-Photovoltaik-Projekt unterzeichnet. Die

Verträge stehen noch unter der auflösenden Bedingung der Unterschrift von

Stromlieferverträgen. Damit setzt sich der erfolgreiche Verkauf von

Projekten in Brasilien an große internationale Investoren in 2019 fort,

nachdem bereits im Januar ein 200-MWac-Photovoltaik-Projekt erfolgreich

veräußert werden konnte.

"Wir freuen uns enorm, dass wir für weitere zwei Projekte das Vertrauen von

führenden Energieversorgern gewinnen konnten. Diese Abschlüsse bestätigen

die hohe Qualität unserer Projekte und unsere Marktposition in Brasilien.

Das Interesse von Energieversorgern und Investoren am brasilianischen Markt

nimmt stetig zu und wir sind daher zuversichtlich, dass wir in den kommenden

Monaten weitere Verträge abschließen werden", so Matthias Pfister,

Geschäftsführer von SOWITEC do Brasil.

Über SOWITEC:

Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien

ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden

Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mitarbeitern deckt SOWITEC

alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der

Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen,

über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur

technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks.

Fast 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 2.700 MW

sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau.

www.sowitec.com

Ansprechpartner:

Andreas Wagner

Corporate Communications

Telefon: 07128 38 08-503

andreas.wagner@sowitec.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SoWiTec group GmbH

Löherstraße 24

72820 Sonnenbühl

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7128 3808-0

Fax: +49 (0) 7128 3808-38

E-Mail: info@sowitec.com

Internet: www.sowitec.com

ISIN: DE000A2NBZ21

WKN: A2NBZ2

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

791571 26.03.2019

