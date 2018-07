DGAP-News: SOFTWARE AG STEIGERT PRODUKT- UND LIZENZUMSATZ IM ZWEITEN QUARTAL (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

18.07.2018 / 06:56

SOFTWARE AG STEIGERT PRODUKT- UND LIZENZUMSATZ IM ZWEITEN QUARTAL

- Konzern: Produktumsatz +7 Prozent, Lizenzumsatz +17 Prozent

- Digital Business Platform (exkl. Cloud & IoT): Produkterlöse +6 Prozent,

Lizenzerlöse +11 Prozent

- Adabas & Natural: Produktumsatz +7 Prozent, Lizenzen +38 Prozent

- Cloud & IoT: Umsatz +56 Prozent, SaaS-Erlöse +103 Prozent

- Anteil wiederkehrender Erlöse im Cloud & IoT-Geschäft (ARR) steigt über

+100 Prozent

- Operative Ergebnismarge (Non-IFRS) steigt auf 29,9 Prozent

- Ausblick 2018 bestätigt

[Bei allen Prozentangaben handelt es sich, soweit nicht anders

gekennzeichnet, um währungsbereinigte, gerundete Zahlen im

Vorjahresvergleich.]

Darmstadt, 18. Juli 2018 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat heute

ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das 2. Quartal 2018 bekannt

gegeben. Eine zunehmende Anzahl globaler Großkonzerne setzt bei der

Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse auf die führenden Technologien der

Software AG. Das Unternehmen erreichte ein Lizenzwachstum von 17 Prozent

sowie ein Produktwachstum von 7 Prozent in der Berichtsperiode. Das

Digitalgeschäft Digital Business Platform verbesserte seine Lizenzerlöse um

11 Prozent und seine Produkterlöse um 6 Prozent. Auch das neue Cloud &

IoT-Geschäft

setzte seine dynamische Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 56 Prozent

fort. Angetrieben durch eine hohe Marktnachfrage nach unabhängigen und

offenen, cloudbasierten Plattformen stiegen die Software-as-a-Service-Erlöse

um 103 Prozent. Damit verdoppelten sich die jährlich wiederkehrenden Erlöse

im Cloud & IoT-Geschäft (Annual Recurring Revenue) - die zentrale Kennziffer

für den nachhaltigen Erfolg in diesem Bereich. Diese Entwicklung führt zu

einer besseren Planbarkeit zukünftiger Umsatzströme. Auch das

Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) konnte seine positive Entwicklung

der letzten vier Quartale fortsetzen. Angetrieben durch ein überproportional

hohes Lizenzwachstum in Höhe von 38 Prozent verbesserte sich der

Produktumsatz um 7 Prozent. Neben der Verbesserung des

Konzern-Produktumsatzes gelang es der Software AG gleichzeitig ihre

Profitabilität weiter zu steigern. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS)

erhöhte sich auf 61,5 (Vj. 61,3) Millionen Euro; die operative Ergebnismarge

(EBITA, non-IFRS) kletterte auf 29,9 (Vj. 29,5) Prozent.

"Die Software AG gehört zu den wichtigsten Unternehmen in der digitalen

Plattformökonomie. Mit dem Ausbau unseres starken Partner-Ökosystems ist es

uns gelungen, eine führende Rolle bei neuen IoT- und Cloud-Plattformen

einzunehmen - auch die Ergebnisse im zweiten Quartal 2018 unterstreichen

das. Dabei stehen wir erst am Anfang unseres weiteren Wachstumspotenzials",

sagt Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG. "Mit

Sanjay Brahmawar als meinem Nachfolger hat die Software AG einen echten

Experten im IoT- und Cloud-Bereich verpflichten können. Für seine künftigen

Herausforderungen bei der Software AG wünsche ich ihm viel Erfolg", so

Streibich.

"Im zweiten Quartal sind alle Produktsegmente gewachsen. Im Cloud &

IoT-Umfeld ist die Entwicklung sehr dynamisch ausgefallen. Auf dieser Basis

ist es uns gelungen, die Marge auszuweiten und damit alle für einen weiteren

Anstieg des Unternehmenswerts notwendigen Grundlagen zu legen", sagt

Finanzvorstand Arnd Zinnhardt.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) erzielte im zweiten

Quartal 2018 einen Gesamtumsatz von 107,1 (Vj. 104,4) Millionen Euro,

währungsbereinigt ein Wachstum von 7 Prozent. Diese positive Entwicklung

wurde angetrieben durch das starke Wachstum der DBP Cloud & IoT-Umsätze in

Höhe von 5,3 (Vj. 3,5) Millionen Euro - ein währungsbereinigtes Plus von 56

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere das

Software-as-a-Service-Geschäft verbesserte sich signifikant mit einem

Wachstum von 103 Prozent im zweiten Quartal. Auch der Anteil jährlich

wiederkehrender Erlöse (Annual Recurring Revenue) im Cloud & IoT-Geschäft

verdoppelte sich. Diese Wachstumsdynamik unterstreicht auch die steigende

Kundennachfrage nach Cloud-Lösungen im IoT-Umfeld. Der Lizenzumsatz im

Bereich DBP exkl. Cloud & IoT kletterte im zweiten Quartal auf 35,7 (Vj.

33,4) Millionen Euro, ein währungsbereinigtes Wachstum um 11 Prozent. Die

Wartungsumsätze beliefen sich auf 66,1 (Vj. 67,5) Millionen Euro, ein

währungsbereinigter Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Entsprechend belief sich der DBP-Produktumsatz auf insgesamt 101,8 (Vj.

100,9) Millionen Euro im zweiten Quartal 2018, ein Anstieg von rund 6

Prozent zu konstanten Währungen.

Der Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) konnte an den starken Start in

das Jahr 2018 anknüpfen. Insbesondere die Lizenzumsätze konnten im zweiten

Quartal ein währungsbereinigtes Plus von 38 Prozent aufweisen und stiegen

auf 17,6 (Vj. 13,2) Millionen Euro. Die Wartungserlöse erreichten 34,8 (Vj.

38,9) Millionen Euro. Der A&N-Produktumsatz lag insgesamt bei 52,4 (Vj.

52,2) Millionen Euro, ein währungsbereinigter Anstieg von 7 Prozent. Die

insgesamt positive Entwicklung unterstreicht die Stabilität des Geschäfts

und die hohe Loyalität der A&N-Kundenbasis. Zudem gewährleistet das

Innovationsprogramm "Adabas & Natural 2050+" den Support der Kundenbasis

über das Jahr 2050 hinaus. Mit diesem Programm trägt die Software AG

langfristig zum Schutz der Investitionen ihrer Kunden und aktiv zur

Modernisierung derer IT-Landschaften bei.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Consulting lag im zweiten Quartal bei 46,0

(Vj. 50,7) Millionen Euro.

Gesamtumsatz und Ergebnisentwicklung

Trotz Währungseffekten in Höhe von minus 9,5 Millionen Euro konnte die

Software AG im Berichtsquartal einen Gesamtumsatz von 205,7 (Vj. 207,4)

Millionen Euro verzeichnen. In der währungsbereinigten Betrachtung

entspricht dies einem Anstieg von 4 Prozent. Dieses Wachstum ist vor allem

durch eine positive Entwicklung des Konzern-Lizenzumsatzes getrieben, der

mit 53,5 (Vj. 47,3) Millionen Euro währungsbereinigt um 17 Prozent zulegt.

Die Wartungsumsätze des Konzerns erreichten 101,7 (Vj. 107,0) Millionen Euro

(währungsbereinigt plus 1 Prozent). Entsprechend betrug der Produktumsatz

des Unternehmens (Lizenzen + Wartungen) im zweiten Quartal insgesamt 159,5

(Vj. 156,5) Millionen Euro und wuchs währungsbereinigt um 7 Prozent.

Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen und Steuern EBIT belief sich im

zweiten Quartal auf 52,2 (Vj. 48,1) Millionen Euro. Dies entspricht einer

EBIT-Marge von 25,4 (Vj. 23,2) Prozent. Das operative Ergebnis EBITA

(Non-IFRS) entwickelte sich im Berichtsquartal mit 61,5 (Vj. 61,3) Millionen

Euro ebenfalls positiv. Somit konnte die operative Ergebnismarge (Non-IFRS)

erneut auf 29,9 (Vj. 29,5) Prozent gesteigert werden.

Ausblick 2018

Die Software AG bestätigt ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 vom 13.

April 2018. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs

Monaten rechnet der Vorstand der Software AG für das Gesamtjahr 2018

weiterhin mit einer operativen Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von 30,0 bis

32,0 Prozent. Der Umsatz des digitalen Geschäftsbereichs Digital Business

Platform exkl. Cloud & IoT soll währungsbereinigt zwischen 3 und 7 Prozent

wachsen. Im DBP Cloud & IoT-Geschäft rechnet der Konzern mit einem Wachstum

zwischen 100 und 135 Prozent. Für das Datenbankgeschäft Adabas & Natural

wird weiterhin mit einer Umsatzveränderung zwischen -6 und -2 Prozent

(währungsbereinigt) gerechnet. Für die Earnings per Share (EPS, Non-IFRS)

geht die Software AG von einem Anstieg zwischen 5 und 15 Prozent aus.

Die Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ausblick Gesamtjahr 2018

GJ 2017 Ausblick GJ 2018

in Mio. EUR zum Stand 13.04.2018 in %

Umsatz DBP1 456,4 -

DBP exkl. Cloud & IoT2 441,5 +3 bis +72

DBP Cloud & IoT1 14,9 +100 bis +1351

Umsatz A&N2 223,7 -6 bis -22

Operative Ergebnismarge 31,8% 30,0 bis 32,0

(EBITA, Non-IFRS)3

Earnings per Share EUR2,38 +5 bis +155

(EPS, Non-IFRS)4

1 währungsbereinigt, inklusive Hosting-Services

2 währungsbereinigt

3 vor Berücksichtigung nichtoperativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS

Ergebnis Reporting)

4 basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert/gemäß IAS

33.19) GJ 2017: 74,6 Mio./ H1 2018: 74,0 Mio.

5 basierend auf der neuen US-Steuerreform und einem EUR/$ Wechselkurs von

1/1,18

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Medienvertreter findet am

Mittwoch, dem 18. Juli 2018 um 09:30 Uhr MESZ (08:30 Uhr BST) statt.

Einwahldaten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

www.SoftwareAG.com/investoren.

Konzerndaten im Überblick

2. Quartal 2018 - Kennzahlen zum 30. Juni

2018

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Q2 Q2 % %

2018 2017 acc1

Umsatz 205,7 207,4 -1 +4

Geschäftsbereich DBP 107,1 104,4 +3 +7

DBP exkl. Cloud & IoT 101,8 100,9 +1 +6

Lizenzen 35,7 33,4 +7 +11

Wartung 66,1 67,5 -2 +3

DBP Cloud & IoT 5,3 3,5 +52 +56

Annual Recurring Revenue 24,8 12,2 +10- +106

3

Geschäftsbereich A&N 52,6 52,3 0 +7

Geschäftsbereich Consulting 46,0 50,7 -9 -6

EBIT (IFRS) 52,2 48,1 +9 -

in % vom Umsatz 25,4 23,2 - -

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 61,5 61,3 0 -

in % vom Umsatz 29,9 29,5 - -

Nettoergebnis (Non-IFRS) 42,2 40,2 +5 -

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)2 EUR0,5- EUR0,5- - -

7 4

1 acc = at constant currency = währungsbereinigt

2 Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q2 2018:

74,0 Mio. / Q2 2017: 74,8 Mio.

1. Halbjahr 2018 - Kennzahlen zum 30. Juni

2018

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) H1 H1 % %

2018 2017 acc1

Umsatz 392,3 413,3 -5 +1

Geschäftsbereich DBP 202,9 210,3 -4 +3

DBP exkl. Cloud & IoT 191,3 203,8 -6 0

Lizenzen 59,1 69,8 -1- -10

5

Wartung 132,1 134,0 -1 +5

DBP Cloud & IoT 11,6 6,4 +8- +88

1

Geschäftsbereich A&N 97,3 100,3 -3 +4

Geschäftsbereich Consulting 92,1 102,7 -1- -7

0

EBIT (IFRS) 94,3 89,6 +5 -

in % vom Umsatz 24,0 21,7 - -

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 112,7 117,6 -4 -

in % vom Umsatz 28,7 28,4 - -

Nettoergebnis (Non-IFRS) 78,7 77,5 +1 -

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)2 EUR1,0- EUR1,0- - -

6 3

1 acc = at constant currency = währungsbereinigt

2 Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q2 2018:

74,0 Mio. / Q2 2017: 75,3 Mio.

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale

Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der

Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre

Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im

Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden

führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von

IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von

zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital

Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger

Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über

4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz

von 879 Millionen Euro. Weitere Informationen: www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und

Multimedia-Datenbank finden Sie online unter: www.softwareag.com/press

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Byung-Hun Park <[1]byung-hun.park@softwareag.com>

Senior Vice President Global Corporate Communications

T: +49 (0) 6151 92 2070

M: +49 (0) 151 64 911 317

°