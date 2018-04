DGAP-News: SOFTWARE AG ERHÖHT AUSBLICK 2018 FÜR IOT & CLOUD (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

SOFTWARE AG ERHÖHT AUSBLICK 2018 FÜR IOT & CLOUD

13.04.2018 / 23:06

IoT & Cloud Umsatz wächst um 125 Prozent im ersten Quartal

- Internet of Things (IoT) & Cloud: Dynamische Geschäftsentwicklung über

Erwartungen; Ausblick für Wachstum von +70 bis +100 Prozent auf +100 bis

+135 Prozent angehoben

- Anteil wiederkehrender Erlöse am Produktumsatz steigt von 71 Prozent im

ersten Quartal 2017 auf 78 Prozent im ersten Quartal 2018

- Adabas & Natural: Starke Entwicklung beim Lizenzumsatz, stabile

Produkterlöse und Umsatzausblick 2018 bestätigt

- Digital Business Platform (DBP): 20 Prozent des geplanten Gesamtumsatzes

2018 im ersten Quartal erreicht und Umsatzausblick 2018 bestätigt

- Unternehmensprofitabilität weiterhin auf hohem Niveau; Ausblick für

operative Ergebnismarge (Non-IFRS) und Gewinn je Aktie (EPS) in 2018

bestätigt

[Bei allen Prozentangaben handelt es sich, soweit nicht anders

gekennzeichnet, um währungsbereinigte, gerundete Zahlen.]

Darmstadt, 13. April 2018 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat

heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das erste Quartal 2018

bekannt gegeben. Nur ein Quartal nachdem das Unternehmen angekündigt hatte,

seine IoT & Cloud-Umsätze separat auszuweisen, kann die Software AG ein

starkes Wachstum im neuen Geschäftsfeld vorzeigen. Der IoT & Cloud-Umsatz

erreichte im ersten Quartal 2018 mit 6,4 Millionen Euro ein

währungsbereinigtes Wachstum von 125 Prozent. Der Auftragseingang im

Cloud-Geschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 195 Prozent sogar

noch stärker, angetrieben durch eine hohe Marktnachfrage nach unabhängigen

und offenen IoT & Cloud-Plattformen. Zunehmend mehr globale Großkonzerne

setzen bei ihrer IoT & Cloud-Strategie auf die führenden Technologien der

Software AG. Auf Basis der positiven Marktentwicklung erwartet die Software

AG künftig eine dynamische Entwicklung ihres IoT & Cloud-Geschäfts. Daher

hat der Vorstand der Software AG heute entschieden, den Ausblick des

Unternehmens für das prozentuale Umsatzwachstum im IoT & Cloud-Geschäft für

2018 von bisher +70 bis +100 Prozent (25-30 Millionen Euro) auf +100 bis

+135 Prozent (30-35 Millionen Euro) anzuheben. Der Ausblick der

Produktumsätze für den digitalen Geschäftsbereich Digital Business Platform

(DBP) (ohne IoT & Cloud Umsatz) und Adabas & Natural (A&N) sowie für die

operative Ergebnismarge (Non-IFRS) und das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)

wurde bestätigt.

"Der außergewöhnliche Erfolg und die dynamische Entwicklung in unserem IoT &

Cloud-Geschäft im ersten Quartal unterstreicht unsere erfolgreiche

Strategie. IoT und Cloud sind die Maxime aller Industrien - und wir haben

auf internationaler Ebene eine führende Rolle beim Aufbau neuer IoT- und

Cloud-Plattformen durch strategische Partnerschaften mit Weltmarktführern

eingenommen. Der Ausbau von starken Partner-Ökosystemen wird künftig der

Schlüssel zum Erfolg sein", sagt

Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender des Vorstandes der Software AG.

"Im ersten Quartal ist es uns gelungen, das Wachstum unseres IoT- und

Cloud-Geschäfts signifikant zu steigern und dabei auch die operative

Ergebnismarge auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Gleichzeitig steigende

Umsätze als auch hohe Profitabilität zu erzielen, versetzt uns in eine

außergewöhnlich starke Marktposition, die wir in diesem Jahr und weit

darüber hinaus ausbauen werden", sagt Finanzvorstand Arnd Zinnhardt.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Das IoT & Cloud-Geschäft der Software AG erzielte ein starkes Wachstum im

ersten Quartal und erreichte einen Rekordumsatz von 6,4 (Vj. 3,0) Millionen

Euro - ein währungsbereinigtes Plus von 125 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Zudem verbesserte sich der Auftragseingang im Cloud-Geschäft

signifikant mit einem Wachstum von 195 Prozent im ersten Quartal.

Nach dem Rekordergebnis im vierten Quartal 2017, erzielte der

Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) im ersten Quartal einen

Anteil von 20 Prozent am prognostizierten Gesamtjahresumsatz; dies spiegelt

eine saisonal übliche Umsatzverteilung wider. Die Wartungsumsätze lagen bei

66,0 (Vj. 66,5) Millionen Euro, ein währungsbereinigter Anstieg um 7 Prozent

im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Quartal wurde ein Lizenzumsatz von 23,4

(Vj. 36,4) Millionen Euro erzielt. Entsprechend belief sich der

DBP-Produktumsatz (Lizenzen plus Wartungen) auf insgesamt 89,4 (Vj. 102,9)

Millionen Euro im ersten Quartal 2018.

Der Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) konnte einen starken Start in

das neue Jahr verbuchen. Die positive Entwicklung unterstreicht die

Stabilität des Geschäfts und die hohe Loyalität der A&N-Kundenbasis. Das

Innovationsprogramm "Adabas & Natural 2050+" gewährleistet den Support der

Kundenbasis über das Jahr 2050 hinaus. Mit diesem Programm trägt die

Software AG langfristig zum Schutz der Investitionen ihrer Kunden und aktiv

zur Modernisierung derer IT-Landschaften bei. Während die Lizenzumsätze mit

einem währungsbereinigten Plus von 23 Prozent auf 9,0 (Vj. 7,8) Millionen

Euro stiegen, beliefen sich die Wartungserlöse auf 35,7 (Vj. 40,0) Millionen

Euro. Der A&N-Produktumsatz lag insgesamt bei 44,6 (Vj. 47,9) Millionen

Euro.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Consulting lag im ersten Quartal bei 46,1

(Vj. 52,1) Millionen Euro.

Gesamtumsatz und Ergebnisentwicklung

Die Software AG konnte im Berichtsquartal einen Gesamtumsatz von 186,6 (Vj.

205,9) Millionen Euro verzeichnen. Die Wartungsumsätze des Konzerns

erreichten 102,5 (Vj. 106,9) Millionen Euro - ein währungsbereinigtes

Wachstum von 4 Prozent. Aufgrund der erwartungsgemäß schwächeren Entwicklung

im DBP-Lizenzgeschäft lag der Konzern-Lizenzumsatz im Berichtsquartal mit

34,2 (Vj. 44,9) Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Entsprechend betrug

der Produktumsatz des Unternehmens (Lizenzen + Wartungen) im ersten Quartal

insgesamt 140,4 (Vj. 153,7) Millionen Euro. Gleichzeitig stieg der Anteil

der wiederkehrenden Erlöse am Produktumsatz von 71 Prozent im ersten Quartal

2017 auf 78 Prozent im ersten Quartal 2018.

Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen und Steuern EBIT belief sich im

ersten Quartal auf 42,1 (Vj. 41,5) Millionen Euro. Dies entspricht einer

EBIT-Marge von 22,5 (Vj. 20,2) Prozent. Das operative Ergebnis EBITA

(Non-IFRS) entwickelte sich im Berichtsquartal mit 51,2 (Vj. 56,3) Millionen

Euro leicht rückläufig. Äußerst stabil zeigte sich die operative

Ergebnismarge (Non-IFRS) mit einem Wert von 27,4 (Vj. 27,3) Prozent.

Ausblick 2018

Die Software AG hebt den Ausblick für das Umsatzwachstum im IoT &

Cloud-Geschäft für 2018 von bisher +70 bis +100 Prozent auf +100 bis +135

Prozent an. Der Ausblick der Produktumsätze für den digitalen

Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) und Adabas & Natural (A&N)

sowie für die operative Ergebnismarge (Non-IFRS) und den Gewinn je Aktie

(Non-IFRS) wurden bestätigt.

Ausblick Gesamtjahr

2018

GJ 2017 (in GJ Ausblick 2018 (aktueller

Mio. EUR) Stand: 13. April 2018)

Digital Business 456,4 N/A

Platform

DBP ohne IoT / Cloud 441,5 +3% bis +7%*

IoT / Cloud 14,9 +100% bis +135%*

Adabas & Natural 223,7 -6% bis -2%*

Operative Ergebnismarge 31,8% 30% bis 32%

(EBITA Non-IFRS)**

Ergebnis pro Aktie (EPS EUR2,38 +5% bis +15%

Non-IFRS)***

* Währungsbereinigt

** Vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS

Ergebnis Reporting)

*** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert/gemäß

IAS 33.19): GJ 2017: 74,6 Mio. / GJ 2018: 74,0 Mio.; basierend auf der neuen

US-Steuerreform und einem EUR/$ Wechselkurs von 1/1,18

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten und Medienvertreter findet am

Montag, den 16. April 2018 um 10:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr BST) statt.

Einwahldaten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

www.SoftwareAG.com/investoren.

Konzerndaten im Überblick

Kennzahlen zum 31. März 2018

in Mio. EUR (soweit nicht anders Q1 Q1 ( in ( in %

vermerkt) 2018 2017 % acc*

Umsatz 186,6 205,9 -9,4% -2,4%

Geschäftsbereich IoT & Cloud 6,4 3,0 115% 125%

Geschäftsbereich DBP (ohne IoT & 89,4 102,9 -13% -5%

Cloud)

davon Lizenzen 23,4 36,4 -36% -29%

davon Wartung 66,0 66,5 -1% 7%

Geschäftsbereich A&N 44,8 48,0 -7% 2%

Geschäftsbereich Consulting 46,1 52,1 -12% -8%

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 51,2 56,3 -9%

in % vom Umsatz 27,4% 27,3% 0,1

bp

Nettoergebnis (Non-IFRS) 29,9 27,3 7%

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)** 0,49 0,49 0%

* acc = at constant currency = währungsbereinigt

** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1

2018: 74,0 Mio. / Q1 2017: 75,9 Mio.

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale

Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der

Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre

Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im

Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden

führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von

IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von

zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital

Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger

Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über

4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz

von 879 Millionen Euro. Weitere Informationen: www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und

Multimedia-Datenbank finden Sie online unter: www.softwareag.com/press

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Byung-Hun Park <[1]byung-hun.park@softwareag.com>

Senior Vice President Global Corporate Communications

T: +49 (0) 6151 92 2070

M: +49 (0) 151 64 911 317

1. mailto:byung-hun.park@softwareag.com

