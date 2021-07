DGAP-News: SNP und All for One bauen Partnerschaft aus (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SNP":

SNP und All for One bauen Partnerschaft aus

08.07.2021 / 10:08

Corporate News

- Bilanz nach einem Jahr bestärkt beide Partner darin, die Zusammenarbeit zu

intensivieren

- SAP Transformation Abomodell "Conversion/4" für den Wechsel auf SAP

S/4HANA stößt auf hohe Resonanz

- Erweiterung der gemeinsamen Projekte auf gehobenen Mittelstand ab 1.000

SAP-User

- All for One erwirbt zusätzliche SNP-Software, um neue Zielgruppe bedienen

zu können

Heidelberg, 8. Juli 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein

weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale

Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld,

baut nach dem sehr erfolgreichen Start die Partnerschaft mit der All for One

Group SE aus Filderstadt aus. All for One unterstützt als führende

Consulting- und IT-Gruppe über 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz bei der Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer

Wettbewerbsfähigkeit mittels Digitalisierung. Im Geschäftsjahr 2019/2020

erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 355 Mio. EUR. Der

jetzt unterzeichnete Vertrag hat ein Volumen an zusätzlichen

Softwarelizenzen im mittleren einstelligen Millionenbereich und zielt auf

das Segment gehobener Mittelstand ab.

Mit der zusätzlich erworbenen SNP-Software will All for One künftig auch

Unternehmen ab 1.000 SAP-Usern einen schnellen und sicheren Wechsel nach SAP

S/4HANA ermöglichen. Neben der Erweiterung der Zielgruppe wird zudem das

Angebotsspektrum erweitert und es werden nun auch M&A-Projekte bedient. Wie

im Rahmen des ersten Partnervertrages werden sowohl die SNP-Software

CrystalBridge(R) als auch die selektive Datenmigration (BLUEFIELDTM-Ansatz)

bei Transformationsprojekten eingesetzt. Die Vertragslaufzeit beträgt

weiterhin 8 Jahre.

Erfolgsmodell für SNP und All for One: Conversion/4 zur SAP Transformation

Thilo Nagler, Managing Director und Vice President of Sales CEU von SNP,

erklärt: "Unsere Partnerschaft mit All for One ist ein großartiger Erfolg.

Nach nur einem Jahr blicken wir auf 12 große Projekte zurück, darunter

einige spannende Leuchtturmprojekte. Unsere Leistungsangebote und unser

Verständnis kundenorientierten Arbeitens, stets mit dem Blick auf die

individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bei komplexen

Transformationsprojekten, ergänzen sich optimal. Unternehmen schätzen unsere

Expertise und die Resonanz hat beide Partner überzeugt, die Kooperation zu

vertiefen. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Projekte, besonders da wir

auf eine gut gefüllte Pipeline blicken."

"Das Abomodell Conversion/4 für einen sicheren und schnellen Umstieg zu SAP

S/4HANA auf Basis der SNP-Transformationsmethode BLUEFIELD(TM) wird bei

unseren Stammkunden und im Markt sehr gut angenommen. Wir konnten in den

letzten 12 Monaten namhafte Unternehmen für Conversion/4 gewinnen.

Begeistert hat mich beispielsweise der erfolgreiche Umstieg der Cleanpart

Group auf SAP S/4HANA in nur 4 Monaten! Aber Conversion/4 überzeugt nicht

nur unsere Kunden, sondern auch SAP. Die All for One Group wurde mit dem

globalen SAP Pinnacle Award 2021 als "Partner of the Year" in der Kategorie

"SAP S/4HANA Movement" ausgezeichnet - ein super Renommee für uns und

gleichzeitig Bestätigung für Conversion/4. Die hervorragende Partnerschaft

mit SNP nun zu vertiefen und auszubauen, ist die logische Antwort auf unser

gemeinsames Erfolgsmodell", so Michael Zitz, Vertriebsvorstand der All for

One Group SE.

Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung

komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische

IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit

Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform

CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften

deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten

sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies

gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit-

und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das

Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen

Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus

allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000

börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das

Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Über die All for One Group SE:

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in

einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und

Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und

Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter

einem Dach und orchestriert mit 2.000 Experten und der Umsetzungspower

führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller

Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer &

Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT,

Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem

intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe

begleitet und unterstützt dabei mehr als 2.500 Kunden aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in

Höhe von 355 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse.

all-for-one.com

Ansprechpartnerin SNP

Nicole Huber

Executive Vice President Corporate Development

Telefon: +49 6221 6425-920

E-Mail: nicole.huber@snpgroup.com

