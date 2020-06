DGAP-News: SNP SE schließt Software-Partnervertrag mit All for One Group (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SNP":

SNP SE schließt Software-Partnervertrag mit All for One Group

SNP SE schließt Software-Partnervertrag mit All for One Group

25.06.2020

SNP | Corporate News

SNP SE schließt Software-Partnervertrag mit All for One Group

- SNP erreicht weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Softwarestrategie

- Kooperation ermöglicht einen software-basierten Wechsel zu SAP S/4HANA für

über 2.500 All for One-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz

- Langfristige Partnerschaft mit einer Laufzeit von 8 Jahren

Heidelberg, 25. Juni 2020 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein

weltweit führender Anbieter von Software für digitale

Transformationsprozesse, hat eine langfristige Partnerschaft mit der All for

One Group AG aus Filderstadt unterzeichnet. All for One unterstützt mehr als

2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der

Unternehmenstransformation und dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Im

Geschäftsjahr 2018/19 erzielte die All for One Group AG einen Umsatz in Höhe

von 360 Mio. EUR. Ziel der Vereinbarung ist es, den über 2.500 Kunden der

All for One Group einen hoch automatisierten und flexiblen Wechsel zu SAP

S/4HANA zu ermöglichen. Das Unternehmen wird hierfür zukünftig sowohl die

SNP Software CrystalBridge als auch den BLUEFIELD-Ansatz anwenden. Die

Vertragslaufzeit beträgt 8 Jahre.

"Wir freuen uns über die enge Kooperation mit der All for One Group als

führendem SAP-Partner im deutschsprachigen Mittelstand. Unternehmen

profitieren von der software-basierten Transformation, da sie einen sicheren

und schnellen Wechsel zu SAP S/4HANA garantiert und gleichzeitig die

kontinuierliche Optimierung der IT-Landschaft im laufenden Betrieb

ermöglicht", so Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP.

All for One bietet ihren Kunden in diesem Zusammenhang unterschiedliche

subscriptions-basierte Modelle an. Sie richten sich an Unternehmen, die im

Rahmen einer technischen Conversion zu SAP S/4HANA wechseln möchten sowie an

Unternehmen, die im Rahmen dieses Wechsels ihre Geschäftsprozesse optimieren

und gegebenenfalls standardisieren möchten. Die Abomodelle zum festen

Monatspreis umfassen neben der SAP Transformation den Betrieb in der Cloud,

Support sowie die komplette Hardware und Infrastruktur.

"Viele unserer Kunden müssen in den nächsten Jahren ihre SAP-Landschaft

transformieren und zu SAP S/4HANA wechseln. Das ist eine riesige

Herausforderung. Mit der Partnerschaft mit SNP und dem BLUEFIELD(TM)-Ansatz

ermöglichen wir es unseren Kunden, diese effizient zu meistern und zukünftig

technologisch immer auf dem neuesten Stand zu sein", sagt Lars Landwehrkamp,

CEO der All for One Group AG.

Link zur Meldung der All for One Group AG

Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung

komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische

IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz

mithilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform

CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELD(TM)-Ansatz können IT-Landschaften

deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten

sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies

gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit-

und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1400 Mitarbeiter*innen. Das

Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen

Konzernumsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne

aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000

börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den

SDAX(R) aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische

Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Kontakt Investor Relations:

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-172

Marcel Wiskow

Director Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

Ansprechpartnerin SNP:

Nicole Huber

Executive Vice President Corporate Development

Telefon: +49 6221 6425-920

E-Mail: Nicole.Huber@snpgroup.com

°