DGAP-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 (HGB, testiert) (deutsch)

SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das

Geschäftsjahr 2021 (HGB, testiert)

15.02.2022 / 12:23

Sindelfingen, den 15. Februar 2022

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 (HGB,

testiert)

Die SM Wirtschaftsberatungs AG blickt auf ein erfolgreich verlaufenes

Geschäftsjahr 2021 zurück, das auch ohne wesentliche Gewinnbeiträge aus dem

Transaktionsgeschäft mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,40 Mio. Euro (Vorjahr 1,50 Mio. Euro)

abgeschlossen wurde. Der Jahresüberschuss nach Steuern erreicht zum

31.12.2021 1,38 Mio. Euro (Vorjahr 1,46 Mio. Euro), der Bilanzgewinn der SM

Wirtschaftsberatungs AG wird mit 4,17 Mio. Euro in ähnlicher Höhe wie im

Vorjahr (4,22 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Gesellschaft freut sich, dass auf

Basis dieser erfreulichen Geschäftszahlen der kommenden Hauptversammlung

erneut die Zahlung einer Dividende in Höhe von unverändert 0,26 Euro pro

Aktie vorgeschlagen werden kann. Wie schon in den Vorjahren wird die

Dividende wieder aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG

geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht

der Abgeltungssteuer.

Nach dem regen Immobilientransaktionsgeschäft in den Vorjahren wurden im

abgelaufenen Geschäftsjahr nun einige Restanten aus früheren

Projektentwicklungen sowie ein aus strategischen Gründen nicht

weiterverfolgtes kleineres Immobilienprojekt veräußert. Die Umsatzerlöse der

Gesellschaft erreichten im Geschäftsjahr 2021 daher nun 0,88 Mio. Euro

(Vorjahr 5,39 Mio. Euro). Hiervon entfielen 0,56 Mio. Euro (Vorjahr 4,73

Mio. Euro) auf das Immobilientransaktionsgeschäft. Dagegen haben sich die

sonstigen betrieblichen Erträge, die im Vorjahr bei 0,60 Mio. Euro lagen,

aufgrund erfreulicher Gewinnbeiträge aus dem Finanzgeschäft (1,16 Mio.,

Vorjahr 0,43 Mio. Euro) auf 1,24 Mio. Euro erhöht.

Die Personalkosten erreichten ähnlich wie im Vorjahr 0,51 Mio. Euro (Vorjahr

0,49 Mio. Euro). Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen - bereinigt

um die deutlich reduzierten Aufwendungen aus Finanzgeschäften (0,27 Mio.

Euro, Vorjahr 0,63 Mio. Euro) - lagen mit 0,24 Mio. Euro ebenfalls im

Bereich des Vorjahres (0,26 Mio. Euro).

Der Risikovorsorge im Bereich der Finanzanlagen wurden 0,14 Mio. Euro

zugeführt, im Vorjahr war diese Position aufgrund der Auswirkungen der

Corona-Pandemie noch mit 0,49 Mio. Euro dotiert worden.

Der Zinssaldo der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2021 weiter

verbessert und liegt nun nur noch bei - TEUR 137, im Vorjahr hatte der

Zinssaldo - TEUR 276 betragen. Dividendenerträge (außerhalb von

Konzernbeteiligungen) wurden in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 112)

vereinnahmt.

Aus der Gewinnabführung ihrer mit Gewinnabführungsvertrag verbundenen

Tochtergesellschaften sowie aus Dividenden von Konzernbeteiligungen sind der

SM Wirtschaftsberatungs AG im Geschäftsjahr 2021 in den eingangs genannten

Geschäftszahlen bereits enthaltene Erträge in Höhe von 1,03 Mio. Euro

(Vorjahr 1,02 Mio. Euro) zugeflossen.

Das ausgewiesene Eigenkapital der SM Wirtschaftsberatungs AG hat sich im

abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf 17,26 Mio. Euro (Vorjahr 16,92 Mio.

Euro) erhöht. Bei einer Bilanzsumme von 19,95 Mio. Euro (Vorjahr 19,80 Mio.

Euro) erreicht sich die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme nochmals weiter

erhöhte 86,6 % (Vorjahr 85,5 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten lagen zum 31.12.2021 bei 1,55 Mio. Euro (Vorjahr 1,44 Mio.

Euro).

Wie bereits mitgeteilt, hat eine mit einem Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag verbundene Tochtergesellschaft im laufenden

Geschäftsjahr ihr einziges im Bestand befindliches Immobilienobjekt, einen

im baden-württembergischen Deizisau gelegenes Logistikkomplex, veräußert.

Die Abwicklung dieser 6,65 Mio. Euro umfassenden Transaktion ist bereits

zügig vorangeschritten, sodass das Closing gegen Ende des 1. Quartals bzw.

zu Beginn des 2 Quartals des laufenden Geschäftsjahres erwartet wird.

Entsprechend dem Zeitpunkt des Closings wird diese Transaktion dann entweder

im ersten oder zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bilanzwirksam

werden.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

