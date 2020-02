DGAP-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 (HGB, testiert) (deutsch)

SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 (HGB, testiert)

^

DGAP-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das

Geschäftsjahr 2019 (HGB, testiert)

21.02.2020 / 16:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News vom 21.02.2020

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn aus

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1,97 Mio. Euro (Vorjahr 2,62 Mio.

Euro) erzielt. Der für die Gewinnausschüttung maßgebliche Bilanzgewinn ist

zum 31.12.2019 weiter auf nun 4,11 Mio. Euro (Vorjahr 3,28 Mio. Euro)

angestiegen. Auf Basis dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung wird die SM

Wirtschaftsberatung AG, wie bereits nach dem 3. Quartal 2019 avisiert, ihre

Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auf nun EUR 0,26 (Vorjahr EUR 0,20) pro

Aktie und damit um 30% erhöhen. Wie schon in den Vorjahren wird die

Dividende wieder aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG

geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht

der Abgeltungssteuer.

Die Umsatzerlöse haben im Geschäftsjahr 2019 deutlich auf nun 6,42 Mio. Euro

(Vorjahr 1,52 Mio. Euro) zugelegt. Hiervon entfielen 5,79 Mio. Euro (Vorjahr

0,61 Mio. Euro) auf das Immobilientransaktionsgeschäft. Die

Netto-Kaltmieterlöse erreichten TEUR 437 (Vorjahr TEUR 738), die

Hausbewirtschaftungskosten reduzierten sich entsprechend auf TEUR 104 nach

TEUR 166 im Vorjahr.

Die Personalkosten lagen im Geschäftsjahr 2019 mit auf TEUR 467 (Vorjahr

TEUR 466) nahezu unverändert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen

erhöhten sich aufgrund einer im Zusammenhang mit der Neuprojektierung eines

Immobilienprojektes vorgenommenen einmaligen Risikovorsorge in Höhe von TEUR

519 auf nun TEUR 1.206 (Vorjahr TEUR 795); bereinigt um diesen

Einmaleinfluss konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im

Geschäftsjahr 2019 um mehr als TEUR 100 auf TEUR 687 (Vorjahr TEUR 795)

spürbar reduziert werden.

Gleichzeitig hat sich der Zinssaldo der Gesellschaft in 2019 um mehr als

TEUR 169 verbessert und liegt nun noch bei - TEUR 453 nach - TEUR 622 im

Vorjahr, hierin sind die Einnahmen aus erhaltenen Dividenden, die um TEUR 63

auf TEUR 141 angestiegen sind, noch nicht berücksichtigt.

Tochtergesellschaft SM Beteiligungs AG i.A. mit erwartetem Gewinnanstieg

Die seit dem Geschäftsjahr 2019 in Abwicklung befindliche

Tochtergesellschaft SM Beteiligungs AG i.A. weist nach dem Verkauf ihrer

letzten Immobilie und der damit verbundenen Aufdeckung stiller Reserven für

das erste Abwicklungsgeschäftsjahr wie erwartet einen kräftigen Anstieg

ihres Gewinns aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf TEUR 951 (Vorjahr

TEUR 162) aus. Das Ergebnis der SM Beteiligungs AG i.A. ist in den

vorgenannten Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG noch nicht

enthalten, da die SM Beteiligungs AG i.A. erst auf der Ebene der

Konzernmuttergesellschaft, der RCM Beteiligungs AG, in die

Konzernkonsolidierung einbezogen wird.

Erfolgreicher Start der SM Wirtschaftsberatungs AG in das Geschäftsjahr 2020

Nachdem sich die SM Wirtschaftsberatungs AG im letzten Quartal des

Geschäftsjahres 2019 an einer konzernweiten Immobilienverkaufstransaktion

beteiligt hatte, sind der Gesellschaft nach der inzwischen erfolgreich

abgeschlossenen Abwicklung dieser Transaktion im ersten Quartal des

laufenden Geschäftsjahres die hieraus erwarteten Gewinnbeiträge zugeflossen,

die jetzt im Geschäftsjahr 2020 bilanz- und gewinnwirksam werden.

Die Fokussierung des Immobilienportfolios der Gesellschaft sowie ihrer

Tochtergesellschaften auf den Standort Dresden ist durch die im

Geschäftsjahr 2019 vorgenommenen Neuinvestitionen, die insgesamt mehr als

7.500 m² vermietbare Flächen umfassen, nochmals verstärkt worden. Ihre

überdurchschnittlich gute Eigenmittelausstattung (die Eigenkapitalquote an

der Bilanzsumme ist zum 31.12.2019 weiter auf 55,9% nach 49,0% im Vorjahr

angestiegen) ermöglicht es der SM Wirtschaftsberatungs AG jederzeit, sich

kurzfristig bietende Investitionschancen konsequent zu nutzen, wobei die

Gesellschaft ihren Fokus verstärkt auf solche Immobilien bzw.

Immobilienkomplexe legt, die insbesondere über ein attraktives individuelles

Entwicklungspotenzial verfügen.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die

Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen

Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

Kontakt IR und PR

und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@smw-ag.de

Unternehmenskontakt:

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

Impressum

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Peter Steinbrenner

---------------------------------------------------------------------------

21.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60

Fax: +49 (0)70 31 - 46909-66

E-Mail: info@smw-ag.de

Internet: www.smw-ag.de

ISIN: DE000A1RFMZ1

WKN: A1RFMZ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Stuttgart

EQS News ID: 981537

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

981537 21.02.2020

°