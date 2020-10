DGAP-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert) (deutsch)

SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert)

Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist zum 30.09.2020 als Ergebnis aus der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Periodengewinn in Höhe von TEUR 351

(Vorjahresperiode TEUR 2.136) aus. Der für die Ausschüttung maßgebliche

Bilanzgewinn der Gesellschaft erreicht nach dem dritten Quartal des

laufenden Geschäftsjahres 3,02 Mio. Euro (Vorjahresperiode 4,25 Mio. Euro).

In den Vergleichszahlen des Vorjahres waren aus der Gewinnabführung der mit

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen verbundenen

Tochtergesellschaften mit parallelen Abschreibungen saldierte

Deckungsbeiträge aus Einmaleinflüssen in Höhe von mehr als zwei Mio. Euro

enthalten, sodass ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen nicht möglich ist.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die weiterhin sehr volatilen Devisen-

und Kapitalmärkte hat die SM Wirtschaftsberatungs AG im dritten Quartal dazu

veranlasst, ihre bereits gebildete Risikovorsorge vorsorglich nochmals um

TEUR 350 auf nun TEUR 468 zu erhöhen, wobei eine Abschreibung der

betroffenen Positionen auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert

erfolgte.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten im Berichtszeitraum 3,23 Mio.

Euro (Vorjahresperiode 6,31 Mio. Euro), hierin sind Umsatzbeiträge aus

Immobilientransaktionen in Höhe von 2,88 Mio. Euro (Vorjahresperiode 5,79

Mio. Euro) enthalten. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft verbleibt mit

ca. 77% (31.12.2019: ca. 56%) auch zum 30.09.2020 auf dem schon im

Vorquartal erreichten überdurchschnittlich hohen Niveau.

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft noch die Abwicklung

einer im laufenden Quartal abgeschlossenen Immobilientransaktion im Volumen

von 1,85 Mio. Euro, deren Gewinnbeitrag dann noch in diesem Geschäftsjahres

bilanzwirksam werden soll. Im laufenden Quartal ist ferner auch noch der

Abschluss einer in der finalen Vorbereitungsphase stehenden

Immobilientransaktion geplant, aus der im Falle einer Unterzeichnung

ebenfalls ein noch in 2020 wirksamer Gewinnbeitrag zufließen soll.

Nachdem sich die Entwicklung der Corona-Krise derzeit wieder verschärft,

unterliegt die weitere Ergebnisentwicklung der Gesellschaft naturgemäß

allerdings auch den Unsicherheiten, die sich aus den Auswirkungen der

Corona-Krise in Bezug auf die Entwicklung der Immobilien- sowie Devisen- und

Kapitalmärkte zukünftig noch ergeben können.

Die Abwicklung der SM Beteiligungs AG i.A., einer Tochtergesellschaft der SM

Wirtschaftsberatungs AG, ist abgeschlossen, die Auszahlung der finalen

Dividende sowie der Schlusszahlung wurde inzwischen vorgenommen.

Ergebnisbeiträge dieser nun aufgelösten Tochtergesellschaft entstehen

zukünftig nicht mehr.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den

12.11.2020 vorgesehene Quartalsmitteilung der Gesellschaft vorgezogen.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die

Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen

Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@smw-ag.de

Impressum und Unternehmenskontakt

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Peter Steinbrenner

