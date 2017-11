DGAP-News: SMT Scharf AG mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im dritten Quartal 2017 (deutsch)

SMT Scharf AG mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im dritten Quartal 2017

Hamm, 13. November 2017 - Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Angesichts einer anhaltenden Aufhellung des Branchenumfelds ist das Geschäft mit Neuanlagen stark gewachsen. Dieses lag mit 14,2 Mio. Euro um 40,0 % über dem Vorjahr (9M / 2016: 8,1 Mio. Euro).

"Nachdem sich die Rohstoffpreise weiter stabilisiert haben, sehen wir deutliche Signale, die auf eine Erholung der Branchenkonjunktur deuten. Nachfrage und Auftragsvolumina am Markt für Bergbauausrüstungen ziehen deutlich an und das Sentiment verbessert sich zusehends. Die positive Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr bestärkt uns in der Überzeugung, dass SMT Scharf als weltweit führender Anbieter für Transportlösungen und Logistiksysteme untertage mit bewährtem Know-how von dieser Erholung in vollem Maße profitiert. Dies zeigt sich auch daran, dass das Volumen des Neuanlagengeschäfts in den ersten neun Monaten sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zum Servicegeschäft deutlich gewachsen ist und unsere marktexpansive Strategie Früchte trägt", kommentiert Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG.

In den ersten neun Monaten 2017 hat SMT Scharf den Konzernumsatz entsprechend um 31,9 % gegenüber der Vorjahresperiode auf 35,2 Mio. Euro gesteigert (9M / 2016: 26,7 Mio. Euro). Bezogen allein auf das dritte Quartal ist der Umsatz sogar um 58,5 % auf 12,0 Mio. Euro noch dynamischer gewachsen nach 7,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zugleich konnte SMT Scharf das EBIT mit 3,9 Mio. Euro mehr als verdoppeln (9M / 2016: 1,6 Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf die Abrechnung einer Reihe margenstarker Projekte und wegfallende Rückstellungen im Berichtszeitraum zurückzuführen.

Der Auftragseingang im Berichtszeitraum lag bei 34,7 Mio. Euro (9M / 2016: 27,7 Mio. Euro) und spiegelt die geschäftliche Belebung in den Kernmärkten wider. In Russland, dem wichtigsten Markt von SMT Scharf, ist der Umsatz um 36 % gegenüber dem entsprechenden Vergleichszeitraum auf 12,5 Mio. Euro gestiegen (9M / 2016: 7,8 Mio. Euro). Ausgehend von niedrigem Niveau hat sich parallel dazu der Umsatz in China mit 7,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt (9M / 2016: 3,1 Mio. Euro).

"Angesichts der anhaltenden Belebung des Auftragseingangs und des weiterhin hohen Auftragsbestandes sowie dem bisher dynamischen Geschäftsverlauf im Jahr 2017 blicken wir zuversichtlich auf das vierte Quartal", so Theiß. "Wir gehen auch vor dem Hintergrund eines sich weiter aufhellenden Marktumfeldes davon aus, dass wir für das Gesamtjahr 2017 einen Konzernumsatz in einer Spanne von mindestens 44 bis 48 Mio. Euro erzielen. Dabei rechnen wir nun mit einem EBIT im Korridor von 3,7 bis 4,2 Mio. Euro."

Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate 2017 steht ab heute auf der Internetseite www.smtscharf.com im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung.

Unternehmensprofil SMT Scharf Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

