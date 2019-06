DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Fünfte ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

SLM Solutions Group AG: Fünfte ordentliche Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG

25.06.2019

Lübeck, 25. Juni 2019 - Die SLM Solutions Group AG ("Gesellschaft" oder "SLM

Solutions"), ein führender Anbieter metallbasierter additiver

Fertigungstechnologie, hat am heutigen Dienstag in den media docks in Lübeck

ihre fünfte ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. 76% des

stimmberechtigten Kapitals waren vertreten.

Meddah Hadjar, seit dem 1. Mai 2019 Vorstandsvorsitzender von SLM Solutions,

Finanzvorstand Uwe Bögershausen und technischer Vorstand Dr. Gereon

Heinemann berichteten den Aktionärinnen und Aktionären über die Ergebnisse

des Geschäftsjahres 2018 und gaben einen Ausblick in die Zukunft.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung für das

Geschäftsjahr 2018 entlastet. Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für

das Geschäftsjahr 2019 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Hamburg, bestellt.

Darüber hinaus stand die Wahl des Aufsichtsrats auf der Tagesordnung. Die

Hauptversammlung hat Herrn Hans-Joachim Ihde, Herrn Dr.-Ing. Michael Mertin,

Herrn Magnus René, Herrn Thomas Schweppe, Herrn Kevin Czinger und Herrn Dr.

Roland Busch, der vom Aktionär ENA Investment Capital vorgeschlagen wurde,

in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Die anschließende

konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats wählte Herrn Dr.-Ing. Michael

Mertin zu ihrem Vorsitzenden. Herr Bernd Hackmann und Herr Klaus-J. Grimberg

schieden mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung 2019 aus dem Aufsichtsrat

aus. Herr Volker Hichert hatte sein Amt als Aufsichtsrat bereits vor der

diesjährigen Hauptversammlung zum 13. Mai 2019 niedergelegt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden auf

der Webseite

https://www.slm-solutions.com/de/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2019/

veröffentlicht.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter

metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens

werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das

Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb

von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven

Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit

mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,

Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von

Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem

Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Dennis Schäfer

Leiter Personal, Recht & Investor Relations

Telefon: 0049 451 4060 4307

E-Mail: dennis.schaefer@slm-solutions.com

Georg Grießmann

cometis AG

Telefon: 0049 611 20 58 55 61

E-Mail: griessmann@cometis.de

