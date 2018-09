DGAP-News: SLEEPZ AG: Kooperation mit porta Möbel zum Vertrieb der Eigenmarke 'buddy' (deutsch)

SLEEPZ AG: Kooperation mit porta Möbel zum Vertrieb der Eigenmarke 'buddy'

04.09.2018 / 13:00

Berlin, 04.09.2018 - Die SLEEPZ AG (ISIN DE000A2E3772 - "SLEEPZ"), eine auf

den Online-Handel im Bereich "Schlafwelten" fokussierte Unternehmensgruppe,

hat über ihre Tochtergesellschaft sleepz Home GmbH mit der porta Möbel GmbH

& Co. KG ("porta") eine Kooperation zum Vertrieb ihrer Matratzen-Eigenmarke

"buddy" ( www.buddysleep.de) geschlossen. Ab Herbst 2018 werden die hoch

innovative buddy Matratze und weitere buddy Produkte bundesweit in den 24

stationären Einrichtungshäusern und über den Online-Shop des

ostwestfälischen Traditionsunternehmens vertrieben.

Die buddy Matratze ist 2016 in den Markt eingeführt worden. Sie

differenziert sich von den anderen im Markt erhältlichen Matratzen durch ihr

innovatives easy zip-Reißverschlusssystem. Das Laken wird hier nicht wie

sonst üblich über die komplette Matratze gezogen, sondern mit einem

Reißverschluss nur am oberen Teil der Matratze fixiert, was eine Vielzahl an

Vorteilen in der Nutzung bringt.

"Die buddy Matratze ist ein einfach zu verstehendes, qualitativ hochwertiges

Produkt, das wir bislang über unsere eigenen Vertriebskanäle verkauft haben",

erläutert Alexander von Tschirnhaus, Vorstand der SLEEPZ AG. "Mit ,porta'

haben wir nun einen der größten Möbelhändler Deutschlands an unserer Seite,

der für viele Kunden die erste Wahl ist, wenn es um Einrichtung und Wohnen

geht. Dies bedeutet einen starken zusätzlichen Vertriebskanal für unsere

buddy Produktwelt. Wir freuen uns, dass wir dem hohen Qualitätsanspruch von

porta Möbel bei der Bestückung seines Sortiments gerecht werden und sehen

dies als Bestätigung unserer Produktentwicklungskompetenz."

Bislang wurden die buddy Produkte über eigene Online Shops der SLEEPZ-Gruppe

und den sleepz Home Showroom in Berlin verkauft; SLEEPZ erwartet durch die

Partnerschaft mit porta zudem, den Aufbau der Marke "buddy" weiter

voranzutreiben.

Über SLEEPZ

Die SLEEPZ AG ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte E-Commerce

Unternehmensgruppe.

Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom

Union GmbH und Markenschlaf GmbH vertreiben Produkte wie Schlafraummöbel,

Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren und Accessoires über 13 eigene

Online-Shops (u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.bettenriese.de,

www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.schoene-traeume.de,

www.onletto.de oder www.matratzendiscount.de) sowie über Online-Marktplätze

und Shopping Clubs.

Die Grafenfels Manufaktur GmbH ( www.grafenfels.de) hat unter der Marke

"Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.

Unter der Marke "buddy" ( www.buddysleep.de) vertreibt die sleepz Home GmbH

hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.

Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin und Wolfhagen.

Für weitere Informationen

Corinna Riewe

- Investor Relations -

Tel.: +49-30-20 30 55 67

cr@sleepz.com

Katja Gartung

- Marketing/Public Relations -

Tel.: +49-30-20 30 55 12

kg@sleepz.com

°