DGAP-News: SIXT SE: SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

SIXT SE: SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende

^

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SIXT SE: SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende

04.06.2019 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende

* Hauptversammlung beschließt erneute Dividendenerhöhung für Geschäftsjahr

2018

* Vorstandsvorsitzender Erich Sixt: "2018 war das bislang stärkste Jahr in

der Firmengeschichte von SIXT. Noch nie waren wir wirtschaftlich so

erfolgreich wie heute. Gleichzeitig dringen wir konsequent in relevante

Zukunftsmärkte vor."

München, 4. Juni 2019 - Die Aktionäre der Sixt SE haben auf der heutigen

ordentlichen Hauptversammlung in München eine Dividendenzahlung von rund 101

Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Je Stammaktie werden 2,15

Euro (Vorjahr: 1,95 Euro) und je Vorzugsaktie 2,17 Euro (Vorjahr: 1,97 Euro)

ausgeschüttet. Ohne die Sonderzahlung von je 2,05 Euro aus dem Verkauf von

DriveNow im vergangenen Jahr, entspricht das der höchsten Dividende, die die

SIXT SE je ausgeschüttet hat.

"2018 war das bislang stärkste Jahr in der Firmengeschichte von SIXT. Noch

nie waren wir wirtschaftlich so erfolgreich wie heute", sagte Erich Sixt,

Vorstandsvorsitzender der SIXT SE, im Rahmen der Haupversammlung.

"Mittlerweile haben wir eine marktführende Stellung als größter europäischer

Mobilitätsdienstleister erreicht. Die Expansion in den USA haben wir

erfolgreich vorangetrieben und zu Beginn dieses Jahres die weltweit erste

integrierte Mobilitätsplattform SIXT ONE samt unserer neuen SIXT App

gelauncht. Unser Kerngeschäft im Bereich SIXT rent läuft glänzend und

gleichzeitig dringen wir mit unseren neuen Produkten SIXT share und SIXT

ride erfolgreich in relevante Zukunftsmärkte vor", sagte Erich Sixt.

Ausblick für das Gesamtjahr 2019

Strategisch will SIXT in den USA und in den europäischen Auslandsmärkten

weiter expandieren.

Zudem treibt SIXT die Vernetzung seiner Flotte und die damit einhergehende

Digitalisierung seines Geschäftsmodells konsequent weiter voran. Das

integrierte Mobilitätsangebot der SIXT App soll in Deutschland und Europa

weiter ausgerollt und neue Partner für die Mobilitätsplattform ONE gewonnen

werden.

Bisherige Prognose zum Geschäftsjahr 2019 bestätigt

Erich Sixt bekräftigte auf der Hauptversammlung die bisherige Prognose zum

Geschäftsjahr 2019. Unter der Voraussetzung, dass sich das

gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verschlechtert, erwartet der

Vorstand im Vergleich mit den Vorjahreswerten einen deutlich steigenden

operativen Konzernumsatz sowie ein stabiles Konzern-EBT (ohne

Berücksichtigung des Verkaufs der DriveNow-Beteiligung im Vorjahr).

Bei einer Präsenz von 76,4 % des stimmberechtigten Kapitals und 53,4 % des

gesamten Grundkapitals stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen

Punkten der Tagesordnung mit großen Mehrheiten zu.

Über Sixt:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein

einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen

Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine

einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften

Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit

präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente

Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker

Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und

ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet

Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten

Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des

Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Weitere Informationen:

Julia Hoffstaedter

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 4444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

---------------------------------------------------------------------------

04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.com

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020,

DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0

Sixt-Anleihe 2018/2024

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 819287

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

819287 04.06.2019

°