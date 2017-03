DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2016 (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2016

Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2016

- Umsatzerlöse 2016 in Höhe von 68,8 Mio. EUR

- Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt bei -17,7 Mio. EUR

- Auftragseingang erreicht 152,1 Mio. EUR

- Erfolgreicher Abschluss der Kapitalrestrukturierung

- Verdopplung der Umsatzerlöse in 2017 geplant

- Positives EBIT im niedrigen, einstelligen Millionenbereich für 2017 erwartet

Kahl am Main, 30. März 2017 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet für das Geschäftsjahr 2016 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 68,8 Mio. EUR, die damit unter dem Vorjahresvergleichswert von 83,7 Mio. EUR lagen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Berichtsjahr betrug -17,7 Mio. EUR (Vorjahr: -34,5 Mio. EUR). Unter Bereinigung von Sonderaufwendungen ergab sich ein EBIT in Höhe von -17,3 Mio. EUR (Vorjahr: -18,2 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2016 fiel im Zusammenhang mit der Anleiherestrukturierung ein Sanierungsgewinn in Höhe von 41,2 Mio. EUR an. Insgesamt betrug das Finanzergebnis dadurch 37,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2016 (Vorjahr: -8,8 Mio. EUR). Das Periodenergebnis im Geschäftsjahr 2016 beträgt 18,9 Mio. EUR (Vorjahr: -43,4 Mio. EUR).

Im Berichtsjahr lag der Auftragseingang mit insgesamt 152,1 Mio. EUR (Vorjahr: 96,3 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahresvergleichswert. Insbesondere der Großauftrag mit dem chinesischen Staatskonzerns China National Building Materials, Peking, China (CNBM), führte im Segment Solar zu einem Anstieg der Bestellungen im Vorjahresvergleich. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2016 betrug 109,9 Mio. EUR (Vorjahr: 26,6 Mio. EUR).

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verringerten sich im Berichtszeitraum leicht um 0,5 Mio. EUR und betragen 18,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016.

Im Geschäftsjahr 2016 hat SINGULUS TECHNOLOGIES nach wie vor eine konservative Personalpolitik verfolgt. Im Inland war die Zahl der Mitarbeiter zum Jahresende mit 278 Mitarbeitern in etwa unverändert (Vorjahr: 283 Mitarbeiter). Insgesamt hat sich die Zahl der Beschäftigten weltweit im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern auf 318 reduziert (Vorjahr: 335 Mitarbeiter).

Die finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft in 2016 SINGULUS TECHNOLOGIES konnte die finanzielle Restrukturierung der im März 2017 fälligen Unternehmensanleihe bereits im ersten Halbjahr 2016 weitestgehend abschließen. Das Konzept sah im Wesentlichen den Umtausch der alten SINGULUS-Anleihe in Neue Aktien der Gesellschaft sowie Neue Inhaber-Teilschuldverschreibungen aus der zwischenzeitlich neu begebenen, besicherten Anleihe vor.

Als letzten Schritt der finanziellen Restrukturierung hatte SINGULUS TECHNOLOGIES im zweiten Halbjahr im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung über 2.021.938 Neue Aktien zu einem Bezugspreis von 3,25 EUR pro Neue Aktie durchgeführt. Allen Aktionären wurde dabei ein Bezugsrecht im Verhältnis von 3 : 1 angeboten. Darüber hinaus wurde den Altaktionären ein Mehrbezugsrecht eingeräumt. Sämtliche angebotenen Aktien wurden durch Ausübung der Bezugsrechte und des Mehrbezugs von den Bezugsrechtsinhabern gezeichnet. Die Eintragung im Handelsregister über die Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgte am 7. Oktober 2016. Das Grundkapital der Gesellschaft von 6.065.814 EUR erhöhte sich dadurch um 2.021.938 EUR auf 8.087.752 EUR.

Ausblick und Erwartungen

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Gesellschaft eine Verdopplung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr und ein positives EBIT im niedrigen, einstelligen Millionenbereich. Die Prognose der Jahresziele 2017 beruht dabei hauptsächlich auf den Annahmen, dass die Arbeiten für den zweiten Produktionsstandort für CNBM im ersten Halbjahr aufgenommen werden können und die erwarteten weiteren Aufträge für Produktionsanlagen, insbesondere im Bereich der nasschemischen Anlagen, im Segment Solar erreicht werden können. Damit unterstellt die Planung eine erhebliche Ausweitung der Umsätze in Solar. Weiterhin sollten sich die Segmente Halbleiter und Optical Disc gegenüber dem Vorjahr verbessern.

Die Strategie von SINGULUS TECHNOLOGIES ist darauf ausgerichtet, die Kernkompetenzen in der Verfahrenstechnik und im Maschinenbau zu nutzen, um über innovative Maschinen- und Anlagenkonzepte weitere Marktanteile in wichtigen Märkten - allen voran in Solar - zu erschließen.

Finanzkennzahlen 2015/2016

2015 2016 Umsatz Mio. EUR 83,7 68,8 Auftragseingang Mio. EUR 96,3 152,1 Auftragsbestand (31.12.) Mio. EUR 26,6 109,9 EBIT Mio. EUR -34,5 -17,7 Ergebnis vor Steuern Mio. EUR -43,3 20,1 Periodenergebnis Mio. EUR -43,4 18,9 Operating-Cashflow Mio. EUR -10,5 14,1 Eigenkapital Mio. EUR -21,5 12,1 Bilanzsumme Mio. EUR 92,1 96,2 Ausgaben für Forschung & Entwicklung Mio. EUR 11,2 12,3 Mitarbeiter (31.12.) 335 318 Anzahl der Aktien Stück 305.814 8.087.752 Ergebnis pro Aktie, basic EUR -141,9 5,13

SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES baut Maschinen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse.

Die Strategie von SINGULUS TECHNOLOGIES gründet sich auf die Nutzung und Erweiterung der bestehenden Kernkompetenzen. Die Anwendungsgebiete beinhalten die Beschichtungstechnik sowie die Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie die einhergehenden chemischen und physikalischen Verfahrensprozesse. Die Zielsetzung des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, im Segment Solar eine technologisch führende Position zu erreichen.

Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt SINGULUS TECHNOLOGIES das Know-how in den Bereichen Automatisierung und Prozesstechnik.

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 1709202924

