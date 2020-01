DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag für die Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag für die Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule

^

DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag für die Lieferung von

Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule

15.01.2020 / 14:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag

für die Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule

Kahl am Main, den 15. Januar 2020 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS

TECHNOLOGIES) hat am heutigen Tag Verträge über einen Großauftrag mit dem

Kunden (CNBM) Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co.,

Ltd., Bengbu, China, einer Tochtergesellschaft der China National Building

Materials Group, (CNBM) Peking, China, für den Standort Xuzhou für die

Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS Solarmodulen unterzeichnet.

Das Auftragsvolumen für die geplante Fabrik in der Stadt Xuzhou liegt in der

ersten Ausbaustufe bei über 50 Mio. EUR.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands von SINGULUS TECHNOLOGIES:

"Wir freuen uns über diesen Auftrag, der wiederum unsere führende Rolle in

der CIGS Dünnschicht-Solartechnik zeigt. Unser Kunde CNBM setzt damit

planmäßig den Ausbau der CIGS Technik in China fort und ist mit Abstand der

größte Hersteller von CIGS Solarmodulen."

Die geplante finale Ausbringungsmenge dieser Fabrik beträgt 300 MW. Dies

soll seitens des Kunden in einer nachgelagerten, zweiten Ausbaustufe für

diesen Fabrikstandort erreicht werden.

Die Anzahlung für diesen Auftrag wird zeitnah erwartet.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen

für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in

den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und

Optical Disc eingesetzt werden.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse

der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie

thermische Verfahrensprozesse.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Maren Schuster, Leiterin Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

---------------------------------------------------------------------------

15.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5

WKN: A1681X, A2AA5H

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 953985

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

953985 15.01.2020

°