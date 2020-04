DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2020

30.04.2020 / 07:30

Presseinformation

Kahl am Main, den 30, April 2020 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS

TECHNOLOGIES) meldet vorläufige Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2020.

Nach derzeitigen Berechnungen lag der Umsatz von SINGULUS TECHNOLOGIES im

ersten Quartal 2020 mit ca. 10,9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des

Vorjahres von 20,8 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

entwickelte sich mit ca. -5,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) entsprechend

negativ.

Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2020 mit ca. 63,5 Mio. EUR über dem

Niveau von 11,8 Mio. EUR des Vorjahres. SINGULUS TECHNOLOGIES hatte am 15.

Januar 2020 Verträge mit einer Tochtergesellschaft der China National

Building Materials Group (CNBM), Peking, China, über die Lieferung von

Anlagen zur Produktion von CIGS-Solarmodulen für den Standort Xuzhou, China,

unterzeichnet. Das Auftragsvolumen für die geplante Fabrik in der Stadt

Xuzhou liegt in der ersten Ausbaustufe bei über 50 Mio. EUR. Der

Auftragsbestand von insgesamt ca. 79,0 Mio. EUR (31. März 2019: 57,0 Mio. EUR)

lag ebenfalls über dem Volumen des Vorjahres.

Die Verbreitung des SARS-COV-2-Erregers und der damit einhergehenden

Einschränkungen im Privat- und Geschäftsleben haben weltweit erhebliche

Auswirkungen, die die Entwicklung von SINGULUS TECHNOLOGIES zunehmend

belasten.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG:

"Die Auswirkungen der Pandemie auf die Entwicklung der Wirtschaft sind

umfangreicher und größer als wir zunächst alle erwartet haben. Für unser

Unternehmen haben wir an den beiden deutschen Standorten, in Kahl am Main

und in Fürstenfeldbruck, in großen Teilen Kurzarbeit angemeldet.

Aufsichtsrat, Vorstand und die Führungskräfte haben zudem beschlossen, für

drei Monate auf 20 % ihrer monatlichen Festgehälter zu verzichten."

Dr. Rinck fährt fort: "Unsere Vertriebsorganisation betreut trotz aller

logistischen Schwierigkeiten weiterhin alle Kunden möglichst intensiv und

wir versuchen, die bestehenden Aufträge trotz der Auswirkungen der COVID-19

Pandemie und ausfallender Lieferketten so weit wie möglich zu bearbeiten."

Die bereits bestehenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf alle Bereiche

des Unternehmens nehmen derzeit immer noch weiter zu, auch wenn sich die

einzelnen Effekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret beziffern lassen. Es

ist für SINGULUS TECHNOLOGIES nicht möglich, momentan einen Ausblick zu

geben, der die negativen Veränderungen für das Gesamtjahr 2020 korrekt

miteinbezieht. Der Vorstand kommt daher zu der Entscheidung, dass die

ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020, wie sie im Zusammenhang

mit dem Jahresabschluss 2019 veröffentlicht wurde, nicht länger

aufrechterhalten werden kann.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen

für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in

den Bereichen Solar, Halbleiter, Medizintechnik sowie Consumer Goods und

Datenspeicher eingesetzt werden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

