DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020 (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

12.08.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

Kahl am Main, den 12.08.2020 - Die weltweiten Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie waren im ersten Halbjahr in nahezu allen Bereichen der

SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) spürbar. Im ersten Quartal

beschränkten sich die Auswirkungen der Pandemie im Wesentlichen auf die

Geschäftsaktivitäten innerhalb Chinas. Sie sind jedoch inzwischen auf der

ganzen Welt zu spüren.

Der Umsatz in Höhe von 16,2 Mio. EUR lag im ersten Halbjahr 2020 in Folge von

COVID-19 deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 44,1 Mio. EUR. Im

zweiten Quartal 2020 wurde ein Umsatz von 5,3 Mio. EUR (Vorjahr: 23,3 Mio. EUR)

verbucht. Das zweite Quartal 2020 war mit einem Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) von minus 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,5 Mio. EUR) negativ. Das EBIT

im ersten Halbjahr 2020 ging zurück auf minus 14,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mio.

EUR). Die Liquidität von SINGULUS TECHNOLOGIES belief sich zum 30. Juni 2020

auf 6,4 Mio. EUR. Nach Ende der Berichtsperiode wurden bis zum 31. Juli 2020

noch weitere Zahlungseingänge aus dem Anlagengeschäft mit einem Volumen von

14,2 Mio. EUR vereinnahmt.

Der Auftragseingang hat sich im Berichtszeitraum mit 66,9 Mio. EUR im

Vergleich zum Vorjahr (27,1 Mio. EUR) positiv entwickelt. Darin enthalten sind

die Verträge die SINGULUS TECHNOLOGIES am 15. Januar 2020 mit einer

Tochtergesellschaft der China National Building Materials Group (CNBM),

Peking, China, unterzeichnet hat. CNBM hat damit den Startschuss zu einer

weiteren Fabrik für die Herstellung von CIGS-Solarmodulen gegeben. SINGULUS

TECHNOLOGIES wird für diesen neuen Standort Produktionsanlagen im Wert von

über 50 Mio. EUR für die ersten 150 MW Kapazität liefern. Der Auftragsbestand

von 77,0 Mio. EUR (30. Juni 2019:

49,0 Mio. EUR) liegt daher deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG:

"Der Auftragseingang und die Bearbeitung laufender Projekte waren in den

letzten Monaten für SINGULUS TECHNOLOGIES durch die Restriktionen aufgrund

von COVID-19 erheblich beeinträchtigt. Innerhalb des ersten Halbjahres war

eine planmäßige Abwicklung der im Auftragsbestand befindlichen Projekte

nicht möglich. Zahlreiche neue Projekte wurden von unseren Kunden in das

zweite Halbjahr verschoben. Von dieser Beeinträchtigung sind alle Segmente

betroffen. Wir gehen aber davon aus, dass diese Projekte im zweiten Halbjahr

erfolgreich fortgeführt bzw. abgeschlossen werden können." Dr. Rinck

erläutert weiter: "Wir haben ebenfalls mehrere Programme zur

Kosteneinsparung gestartet. Diese betreffen sowohl Personal- als auch

Sachkostenbereiche. Seit dem 1. April 2020 nutzen wir auch das Instrument

der Kurzarbeit an den beiden deutschen Standorten in Kahl am Main und in

Fürstenfeldbruck."

Die Mitarbeiterzahl zum 30. Juni 2020 im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern blieb

mit 354 Mitarbeitern im Vorjahresvergleich auf konstantem Niveau (31.

Dezember 2019: 351 Mitarbeiter).

Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 nicht möglich

Nachdem ausgehend von China bereits im ersten Quartal in Asien weite Teile

der Industrie, und damit unserer Kunden, durch COVID-19 betroffen wurden,

hat die Pandemie globale Auswirkungen erreicht und betrifft damit alle

unsere Kunden und Lieferanten. Die Folgen der COVID-19-Pandemie auf alle

Bereiche unseres Unternehmens sind gravierend.

Es ist für SINGULUS TECHNOLOGIES aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich,

die Auswirkungen mit hinreichender Genauigkeit zu spezifizieren. Daher sieht

der Vorstand davon ab, einen Ausblick zu den wichtigsten Finanzkennzahlen zu

geben.

SINGULUS TECHNOLGOIES Konzernkennzahlen nach IFRS (ungeprüft)

1. Halbjahr 2019 2020

Umsatz (brutto) Mio. EUR 44,1 16,2

Auftragseingang Mio. EUR 27,1 66,9

Auftragsbestand (30.06.) Mio. EUR 49,0 77,0

EBIT Mio. EUR 1,6 -14,3

EBITDA Mio. EUR 3,6 -12,0

Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 0,5 -15,4

Periodenergebnis Mio. EUR 0,0 -15,0

Mitarbeiter (30.06.) 360 354

Ergebnis pro Aktie, basic EUR 0,00 -1,69

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen

für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in

den Bereichen Solar, Halbleiter, Medizintechnik sowie Consumer Goods und

Datenspeicher eingesetzt werden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 170 9202 924

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

