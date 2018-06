DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES Hauptversammlung am 28. Juni 2017 (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES Hauptversammlung am 28. Juni 2017

^

DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SINGULUS TECHNOLOGIES Hauptversammlung am 28. Juni 2017

28.06.2018 / 16:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES Hauptversammlung am 28. Juni 2017

- Die Präsenz betrug 47,23 % des Grundkapitals

- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, 28. Juni 2018 - Bei der ordentlichen Hauptversammlung der

SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) in Frankfurt am Main am 28.

Juni 2018 waren 47,23 % des Kapitals präsent.

Die Hauptversammlung hat allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit

großer Mehrheit zugestimmt. Die Mitglieder des Vorstands und des

Aufsichtsrates wurden entlastet. Unter Punkt 6 der Tagesordnung wurde ein

neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2018/I) genehmigt.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands: "Für den Bereich CIGS

Dünnschicht-Solartechnik haben wir uns bereits in den vergangenen Jahren als

Anbieter für Maschinen zur Herstellung neuer, leistungsfähiger Zellkonzepte

etabliert. Wir werden aber neben dem Wachstum im Bereich Solar auch 2018

intensiv an der Einführung seiner Prozesse und Anlagen in neue Marktbereiche

arbeiten. Wir sehen Erfolge bei Maschinen für Halbleiter, für dekorative

Anwendungen sowie für Anwendungen in der Medizintechnik."

SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien

SINGULUS TECHNOLOGIES baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente

und ressourcenschonende Produktionsprozesse. Die Strategie von SINGULUS

TECHNOLOGIES besteht in der Nutzung und Erweiterung der bestehenden

Kernkompetenzen.

Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik,

Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse.

Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar,

Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc

eingesetzt werden. Bei allen Maschinen, Verfahren und Applikationen nutzt

SINGULUS TECHNOLOGIES das Know-how in den Bereichen Automatisierung und

Prozesstechnik.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

---------------------------------------------------------------------------

28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5

WKN: A1681X, A2AA5H

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

699867 28.06.2018

°