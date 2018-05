DGAP-News: SHW AG: Erster Großauftrag als Systemlieferant von E-Pumpen unterstreicht Innovationsführerschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

- Strategische Weichenstellungen in den Bereichen Pumpen und Bremsscheiben

- Rückkehr auf soliden Wachstumspfad

- Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung von 0,50 Euro je Aktie

Aalen, 9. Mai 2018. "Wir befinden uns momentan in einer der spannendsten

Phasen der mehr als 650-jährigen Unternehmensgeschichte der SHW", begrüßte

der Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Boshoff die anwesenden Aktionäre bei der

insgesamt siebten ordentlichen Hauptversammlung der SHW AG in Heidenheim.

Mit den Standorten in China, Kanada, Brasilien und Rumänien vollziehen wir

gerade die Transformation der SHW zu einem global aufgestellten

Automobilzulieferer."

Das Geschäftsjahr 2017 war wie erwartet ein Jahr des Übergangs und der

Weichenstellungen für die Zukunft der SHW. Die Ziele bezüglich Konzernumsatz

und EBITDA-Marge wurden erreicht. Der Konzernumsatz lag mit 401 Mio. Euro

über der angepeilten Marke von mindestens 400 Mio. Euro, die EBITDA-Marge

mit 10,3 Prozent über der angestrebten 10-Prozent-Schwelle."

"Darüber hinaus haben wir in beiden Geschäftsbereichen wichtige strategische

Weichenstellungen vorgenommen", so Boshoff. Mit der Übernahme der Lust

Hybrid-Technik optimiert die SHW ihre Wertschöpfungskette im Bereich

elektrisch angetriebener Pumpen und stärkt dadurch ihre Wettbewerbsposition

in dem Geschäftsfeld der Elektromobilität.

So hat die SHW vor wenigen Tagen von einem internationalen

Getriebehersteller den ersten Großauftrag als Systemlieferant von E-Pumpen

für ein Automatikgetriebe mit einem Lifetime-Umsatz von etwa 80 Mio. Euro

erhalten. Dabei ist es der SHW gelungen, sich gegen starke internationale

Konkurrenz durchzusetzen. "Wir freuen uns sehr über das von unserem

Auftraggeber entgegengebrachte Vertrauen und dass wir mit unserem Team und

unserer Produktlösung überzeugen konnten", betonte Boshoff. Die elektrischen

Getriebeölpumen werden an einem der ausländischen SHW-Standorte montiert.

Der Produktionsstart (SOP) ist nach dem aktuellen Stand für das 2020

vorgesehen. Die Produktion ist nach derzeitigem Planungsstand auf einen

Zeitraum von 5 Jahren ausgerichtet.

Im Geschäftsbereich Bremsscheiben wird sich die SHW noch stärker auf das

Wachstumsfeld der hochwertigen Leichtbau-Verbundbremsscheiben fokussieren.

Hervorzuheben ist dabei ein Zusatzauftrag über die Lieferung von

Verbundbremsscheiben mit einem Lifetime-Umsatz von über 80 Mio. Euro an

einen renommierten europäischen Fahrzeughersteller. Bereits kurzfristig

werden bestimmte Lieferumfänge auch in verschiedenen E-Fahrzeugmodellen zum

Einsatz kommen. Infolge der Schärfung des Produktprofils hat SHW den

51-prozentigen Anteil am Joint Venture SHW Longji Brake Discs (LongKou) Co.,

Ltd. verkauft.

Die neuen Aufträge belegen eindrucksvoll, dass beide Geschäftsbereiche über

marktfähige Produkte verfügen, um nachhaltig vom Trend in Richtung

Elektromobilität zu profitieren.

Abgesichert wird das erwartete organische Wachstum durch einen neuen

Konsortialkreditvertrag über 80 Mio. Euro, der auch für weitere

Akquisitionen genutzt werden kann.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2018 unterstrich Boshoff, dass die SHW nach

den beiden Jahren der Konsolidierung wieder auf einen soliden Wachstumspfad

zurückkehren wird. So rechnet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr

mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 450 Mio. Euro bis 470 Mio.

Euro (Vorjahr 401 Mio. Euro) und einer EBITDA-Marge in einem Bereich von 11

bis 12 Prozent (Vorjahr 10,3 Prozent).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Märkte in China und Nordamerika

sowie der Errichtung des neuen Produktionsstandortes in Rumänien plant das

Unternehmen für 2018 mit Investitionen in einer Größenordnung von etwa 35

bis 37 Mio. Euro (Vorjahr 34,6 Mio. Euro).

Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

Wie von Vorstand und Aufsichtsrat der SHW AG vorgeschlagen, wurde die

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie beschlossen.

Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 31,7 Prozent des

Konzernjahresergebnisses des Geschäftsjahres 2017.

Den weiteren Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats wurde

jeweils mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Abstimmungsergebnisse zu den

einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung können auch auf der

Unternehmenswebseite unter

https://www.shw.de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2018/

abgerufen werden.

Abstimmungsergebnisse

zur Hauptversammlung der SHW AG

am 8. Mai 2018, Heidenheim

T- Präsenz in % abge- in % in % JaSt- in % Ne- in % V-

a- in Anzahl des gebe- des des im- der in- der o-

g- der gesam- ne prä- gesam- men abgege- -S- abgege- r-

e- Aktien ten gül- sen- ten benen ti- benen s-

s- Grund- tige ten Grun- gülti- mm- gülti- c-

o- kapi- Stim- Grun- d-ka- gen en gen h-

r- tals men d-ka- pi- Stim- Stim- l-

d- pi- tals men men a-

n- tals g

u-

n-

g-

s-

p-

u-

n-

k-

t

T- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 4.02- 99,80 8.- 0,20 % a-

O- % 1.22- % % 3.06- % 15- n-

P 4 9 5 g-

2 e-

G- n-

e- o-

w- m-

i- m-

n- e-

n- n

v-

e-

r-

w-

e-

n-

d-

u-

n-

g

T- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 4.02- 99,72 11- 0,28 % a-

O- % 1.12- % % 0.01- % .1- n-

P 4 5 09 g-

3 e-

E- n-

n- o-

t- m-

l- m-

a- e-

s- n

t-

u-

n-

g

V-

o-

r-

s-

t-

a-

n-

d

T- 4.031.575 62,64 3.98- 98,93 61,97 3.97- 99,69 12- 0,31 % a-

O- % 8.62- % % 6.29- % .3- n-

P 8 6 32 g-

4 e-

E- n-

n- o-

t- m-

l- m-

a- e-

s- n

t-

u-

n-

g

A-

u-

f-

s-

i-

c-

h-

t-

s-

r-

a-

t

T- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 4.02- 99,91 3.- 0,09 % a-

O- % 1.12- % % 7.33- % 78- n-

P 4 9 5 g-

5 e-

W- n-

a- o-

h- m-

l m-

d- e-

e- n

s

A-

b-

s-

c-

h-

l-

u-

s-

s-

p-

r-

ü-

f-

e-

r-

s

T- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 3.98- 98,74 50- 1,26 % a-

O- % 1.22- % % 0.59- % .6- n-

P 4 8 26 g-

6 e-

E- n-

r- o-

w- m-

e- m-

i- e-

t- n

e-

r-

u-

n-

g

d-

e-

s

A-

u-

f-

s-

i-

c-

h-

t-

s-

r-

a-

t-

s

u-

n-

d

S-

a-

t-

z-

u-

n-

g-

s-

ä-

n-

d-

e-

r-

u-

n-

g

T-

O-

P

7

E-

r-

g-

ä-

n-

z-

u-

n-

g-

s-

w-

a-

h-

l-

e-

n

z-

u-

m

A-

u-

f-

s-

i-

c-

h-

t-

s-

r-

a-

t

H- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,64 3.81- 94,54 21- 5,46 % a-

e- % 1.32- % % 1.34- % 9.- n-

r- 4 6 97- g-

r 8 e-

S- n-

t- o-

e- m-

f- m-

a- e-

n n

P-

i-

e-

r-

e-

r

H- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 3.89- 96,58 13- 3,42 % a-

e- % 1.31- % % 3.28- % 8.- n-

r- 4 9 02- g-

r 5 e-

K- n-

l- o-

a- m-

u- m-

s e-

R- n

i-

n-

n-

e-

r-

b-

e-

r-

g-

e-

r

H- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 3.89- 96,56 13- 3,44 % A-

e- % 1.31- % % 2.46- % 8.- n-

r- 4 8 84- g-

r 6 e-

A- n-

l- o-

f- m-

r- m-

e- e-

d n

H-

ö-

r-

t-

e-

n-

h-

u-

b-

e-

r

H- 4.031.575 62,64 4.02- 99,84 62,54 3.89- 96,79 12- 3,21 % a-

e- % 5.32- % % 6.15- % 9.- n-

r- 4 0 17- g-

r 4 e-

F- n-

r- o-

a- m-

n- m-

k- e-

-- n

M-

i-

c-

h-

a-

e-

l

M-

e-

i-

ß-

n-

e-

r

H- 4.031.575 62,64 4.03- 99,99 62,63 3.89- 96,56 13- 3,44 % a-

e- % 1.30- % % 2.51- % 8.- n-

r- 6 9 78- g-

r 7 e-

W- n-

o- o-

l- m-

f- m-

g- e-

a- n

n-

g

P-

l-

a-

s-

s-

e-

r

Über SHW

Das Unternehmen wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten

Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender

Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des

Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen. Im

Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der

SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen (inklusive elektronischer

Leiterplatten) und Truck & Off-Highway Anwendungen (Lkw, Agrar- und

Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie

Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsscheiben werden einteilige,

belüftete Bremsscheiben aus Gusseisen sowie Leichtbau-Verbundbremsscheiben

aus einer Kombination von Eisenreibring und Aluminiumtopf entwickelt und

produziert. Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte

Automobilhersteller, Nutzfahrzeug- sowie Landmaschinen- und

Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der

SHW-Konzern produziert derzeit an fünf Produktionsstandorten in Deutschland

(Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Hermsdorf, Tuttlingen-Ludwigstal

und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (São Paulo) und China (Kunshan) und

verfügt in Toronto (Kanada) über ein Vertriebs- und Entwicklungszentrum. Mit

durchschnittlich etwa 1.350 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im

Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von knapp über 400 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.shw.de

Kontakt

Michael Schickling

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

SHW AG

Telefon: +49 (0) 7361 502 462

E-Mail: michael.schickling@shw.de

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der

SHW AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an

zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Die SHW AG plant nicht die hierin

beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu

registrieren.

