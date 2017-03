DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE wächst 2016 mehr als doppelt so schnell wie der Markt in Kontinentaleuropa. 2017 nochmals beschleunigtes Wachstum erwartet. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE wächst 2016 mehr als doppelt so schnell wie der Markt in Kontinentaleuropa.



SHOP APOTHEKE EUROPE wächst 2016 mehr als doppelt so schnell wie der Markt in Kontinentaleuropa. 2017 nochmals beschleunigtes Wachstum erwartet.

* Konzernumsatz steigt 2016 um 41% auf 177,4 Mio. Euro

* Konzernbruttomarge 2016 trotz beschleunigtem Wachstum stabil bei 20,5%, bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich von -4,2% auf -3,3%

* Langfristige Darlehen mit Mitteln aus Börsengang vollständig zurückgeführt

* Internationaler Umsatz durch vorzeitig abgeschlossene FARMALINE-Integration mit 30,4 Mio. Euro mehr als verdreifacht

* Profitabilität im Kernmarkt Deutschland steigt deutlich bei Umsatzwachstum um 26%

* Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2017, weitere Wachstumsbeschleunigung und Profitabilitätsverbesserung erwartet

Venlo, 27. März 2017 - SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., die führende OTC-Online Apotheke in Europa (OTC = over the counter = rezeptfreie Arzneimittel), hat ihre ehrgeizigen Wachstumsziele für 2016 erreicht. Mit einem Umsatzwachstum im Konzern von über 41% auf 177,4 Mio. Euro (Vorjahr 125,6 Mio. Euro) wuchs die Online-Apotheke im Geschäftsjahr 2016 mehr als doppelt so schnell wie der kontinentaleuropäische Markt, der nach jüngsten Schätzungen* im gleichen Zeitraum um 17% zulegte. Insbesondere das starke internationale Umsatzwachstum - unterstützt durch die schnelle Integration der im September 2016 akquirierten Online-Apotheke FARMALINE - hat das Wachstum weiter beschleunigt und zum Ausbau der Präsenz und führenden Position von SHOP APOTHEKE EUROPE im dynamisch wachsenden Online-Apothekenmarkt in Europa beigetragen.

Die Anzahl der Bestellungen stieg im Berichtszeitraum von 2,8 Mio. auf 4,0 Mio. Der Anteil von Bestandskundenaufträgen lag mit 73,4% auf einem konstant hohen Niveau bei einer weiterhin minimalen Retourenquote von unter 1% und Steigerung der Webseitenbesuche auf 42 Mio. begleitet.

Auf Konzernebene steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE das Bruttoergebnis proportional zum Umsatz von 25,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015 auf 36,3 Mio. Euro. Die Bruttomarge lag trotz des beschleunigten Wachstums stabil bei 20,5%, obwohl Aufwendungen zur Neukundengewinnung - insbesondere durch Gutschein-Aktionen im vierten Quartal 2016 - das Ergebnis belasteten. In Folge der erfolgreichen Wachstumsinitiativen stieg die Anzahl aktiver Kunden deutlich von 1,3 Millionen Ende 2015 auf 1,8 Millionen Ende 2016.

Die bereinigte EBITDA-Marge, die das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Einmaleffekten aus dem Börsengang sowie der vorzeitigen Integration von FARMALINE berücksichtigt, verbesserte sich von -4,2% im Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf -3,3%. Absolut betrug das bereinigte EBITDA -5,8 Mio. Euro nach -5,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT oder Ergebnis vor Steuern und Zinsen) lag im Geschäftsjahr 2016 bei -9,1 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBIT-Marge von -5,1%. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum betrug das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen -7,4 Mio. Euro bzw. -5,9%. Die Fortschritte bei der Margensituation resultieren vor allem aus einer strukturellen Verbesserung der administrativen Aufwendungen inklusive Abschreibungen, die sich insbesondere aufgrund von Skaleneffekten und Effizienzsteigerungen unterproportional zum Umsatzwachstum von 6,7 Mio. Euro auf (bereinigt um Einmalaufwendungen von 1,7 Mio. EUR im Wesentlichen aus dem Börsengang) auf 7,4 Mio. EUR erhöhten (9,1 Mio. Euro vor Einmaleffekten).

Bereinigt um Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Anwendung von IFRS (International Financial Reporting Standards) auf die im Vorfeld des Börsengangs angekündigte Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen, die das Zinsergebnis mit 6,9 Mio. Euro belasteten, betrug der Nettoverlust 10,7 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015. Durch die Rückführung der Gesellschafterdarlehen ist SHOP APOTHEKE EUROPE schuldenfrei.

Im profitablen Kernsegment "Germany" steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz um 26% auf 145,6 Mio. Euro (Vorjahr: 115,7 Mio. Euro). Effizienzsteigerungen, Skaleneffekte, Fortschritte in der Automatisierung sowie ein hoher Anteil von Bestellungen durch Bestandskunden führten im derzeit größten Einzelmarkt zu einer Verbesserung der Vertriebskostenquote um 1,5 Prozentpunkte auf 18,9% (Vorjahr 20,4%). Damit einhergehend erhöhte sich die Bruttomarge im Segment "Germany" von 20,1% im Geschäftsjahr 2015 auf 20,4%, das Segment-EBITDA** stieg von 0,8 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015 um 3,2 Mio. Euro auf 4,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2016. Dies entspricht einer Marge von 2,7% nach 0,7% im Vorjahr.

In den internationalen Regionen - dazu gehören aktuell die Länder Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Italien - hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihr Geschäftsvolumen mehr als verdreifacht. Der Umsatz im Segment "International" stieg um 262% auf 30,4 Mio. Euro (Vorjahr 8,4 Mio. Euro). Die Bruttomarge des Segments "International" verbesserte sich signifikant um 3,4 Prozentpunkte von 15,0% im Vorjahr auf 18,4%. Zum deutlichen Ausbau des internationalen Geschäftsvolumens trug neben dem überwiegend organischen Wachstum auch die im September 2016 erfolgte Übernahme von FARMALINE bei. Durch die Eingliederung des Geschäfts der belgischen Online-Apotheke hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre Marktposition in allen relevanten europäischen Märkten ausgebaut. Die Integration von FARMALINE in die SHOP APOTHEKE EUROPE Gruppe hat das Unternehmen bereits im vierten Quartal 2016 - und somit schneller als geplant - vollständig abgeschlossen. Das um Einmalaufwendungen aus der beschleunigten Integration bereinigte Segment-EBITDA** lag dementsprechend mit -3,9 Mio. Euro um 1,6 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von -2,3 Mio. Euro. Relativ zum Umsatz ergibt sich eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge des Segments von -26,9% im Vorjahr auf -12,8%.

Das Segment "Germany Services", das Webshop-Dienstleistungen umfasst, erzielte einen Bruttoumsatz von 4,1 Mio. Euro vor Eliminierungen für konzerninterne Leistungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 20,6% gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 (3,4 Mio. Euro). Bedingt durch erhöhte konzerninterne Leistungen im ersten Halbjahr 2016 zur Vorbereitung der internationalen Expansion reduzierte sich die weiterhin hohe Bruttomarge leicht von 91,3% im Vorjahr auf 89,7% im Geschäftsjahr 2016, lag jedoch im vierten Quartal 2016 bereits wieder auf Vorjahresniveau. Das Segment-EBITDA** betrug 1,0 Mio. Euro im Berichtszeitraum und lag damit leicht unterhalb des Vorjahreswertes von 1,2 Mio. Euro.

Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert: "2016 war für Shop Apotheke Europe ein sehr erfolgreiches Wachstumsjahr. Wir haben den Eintritt in vielversprechende internationale Märkte erfolgreich realisiert, unsere hervorragende Marktposition mit der vorzeitigen Integration von FARMALINE nochmals verbessert und sind durch die Finanzierung aus unserem Börsengang im Oktober 2016 für ein beschleunigtes Wachstum in den nächsten Jahren in der Pole-Position. Es ist uns gelungen, alle wesentlichen Aufwandspositionen im Verhältnis zum Umsatz strukturell zu verbessern. Hierdurch sind wir unserem nächsten Ziel, mittelfristig auf Konzernebene ein positives EBITDA zu erwirtschaften, ein gutes Stück näher gekommen."

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE eine Steigerung des Konzernumsatzes von 45% bis 55%, insbesondere getrieben durch das wachsende internationale Geschäft. Positive Impulse erwartet das Management zudem durch das prosperierende Marktumfeld. In einer aktuellen Marktforschungsstudie von SEMPORA wurden die Erwartungen für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2016-2020 des Online-Apothekenmarktes zuletzt von 23,7% auf 24,7% erhöht. Obwohl die Wachstumsstrategie von SHOP APOTHEKE EUROPE den Fokus auf den weiteren Ausbau der Marktführerschaft in den relevanten europäischen Märkten legt, erwartet der Vorstand basierend auf Skaleneffekten, Effizienzsteigerungen und weiteren Automatisierungsschritten erneute Verbesserungen bei der Profitabilität im Geschäftsjahr 2017. Diese Prognose wird durch die vorgesehene Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses im Kernmarkt Deutschland gestützt. Mit dem antizipierten Wachstum einhergehend soll die Konzernbruttomarge im laufenden Geschäftsjahr erhöht werden. Für die EBITDA-Marge erwartet das Management zudem eine Verbesserung auf -2,0% bis -3,0% auf Konzernebene.

*Markstudie Sempora Management Consultants 2017 **Segment-EBITDA: Definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie administrativen Aufwendungen auf Konzernebene.

Einladung zur Telefonkonferenz für Journalisten

Dr. Ulrich Wandel, Finanzvorstand der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., wird die Geschäftszahlen 2016 sowie den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr heute um 10.30 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz für Journalisten detailliert persönlich erläutern.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz ist eine vorherige Registrierung unter http://reg.meetyoo.de/?token=5g%2F5nqrkiho%3D&lang=de erforderlich. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.

Die Konferenzsprache ist Deutsch.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen Pflege-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 1,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 177 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf, Paris und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

2016 2015 Seitenbesuche (Mio.) 41.841.536 25.496.383 Mobile Seitenbesuche (Mio.) 17.997.761 8.946.672 Anteil mobil (%) 43% 35% Bestellungen 3.949.886 2.801.358 Bestandskundenbestellungen (in %) 73,4% 73% Rücklaufquote 0,76% 0,7% Aktive Kunden 1.809.028 1.266.706 Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 52,24 EUR 52,31 EUR

