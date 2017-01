DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE setzt 2016 dynamisches Wachstum fort. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE setzt 2016 dynamisches Wachstum fort.





SHOP APOTHEKE EUROPE setzt 2016 dynamisches Wachstum fort.

* Konzernumsatz steigt um 41 % auf 177 Mio. Euro. * Signifikantes Wachstum in allen Segmenten. * Umfangreiches Investitionsprogramm gestartet.

Venlo, 24. Januar 2017. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., die führende OTC-Online-Apotheke in Europa (OTC = over the counter = rezeptfreie Arzneimittel), hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 (Bilanzstichtag: 31.12.) nach vorläufigen, noch untestierten Berechnungen einen Konzernumsatz von 177 Mio. Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahresumsatz in Höhe von 126 Mio. Euro entspricht dies einer Steigerung um 41 %.

Das operative Wachstum resultiert aus einem deutlichen Anstieg der Anzahl aktiver Kunden von 1,3 Milli-onen Ende 2015 auf 1,8 Millionen Ende 2016, einhergehend mit signifikanten Umsatzzuwächsen in allen Segmenten. SHOP APOTHEKE EUROPE steigerte den Umsatz im derzeit größten Segment "Germany" um 25 % auf 145 Mio. Euro (Vorjahr: 116 Mio. Euro). In den internationalen Regionen - dazu gehören die Länder Österreich, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien und Italien - hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihr Geschäftsvolumen mehr als verdreifacht. Entsprechend erhöhte sich der Umsatz im zweiten Kernsegment "International" auf 30 Mio. Euro (Vorjahr 8 Mio. Euro). Das Segment "Germany Services", das Webshop-Dienstleistungen umfasst, erzielte vor konzerninternen Eliminierungen einen Bruttoumsatz in Höhe von 4 Mio. Euro gegenüber 3 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015.

Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE, gibt eine erste Einschätzung: "2016 war für uns ein erfolgreiches Jahr. Dazu hat auch ein starkes viertes Quartal beigetragen, in welchem wir den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 50 % auf rund 52 Mio. Euro steigerten. Damit haben wir unser ehrgeiziges Wachstumsziel für 2016 erreicht. Unsere Marktführerschaft haben wir in relevanten europäischen Märkten weiter ausgebaut und unser hohes Wachstumstempo in den neu erschlossenen Ländern nochmals beschleunigt. Diese positive Dynamik setzt sich auch in den ersten Wochen des Geschäftsjahrs 2017 fort."

Zur gezielten Unterstützung des internationalen Wachstums hat SHOP APOTHEKE EUROPE mit dem Bau eines Hochregallagersystems am zentralen Logistikstandort Venlo, Niederlande, bereits im vierten Quartal 2016 ein umfassendes Investitionsprogramm gestartet. Das Unternehmen wird dort über die nächsten drei Jahre insgesamt 30 Mio. Euro in die Bereiche Operations und IT investieren.

SHOP APOTHEKE EUROPE beschäftigte zum 31. Dezember 2016 324 Mitarbeiter und somit deutlich mehr als noch Ende 2015 mit 251 Mitarbeitern.

Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 wird SHOP APOTHEKE EUROPE mit Vorlage des Konzernabschlusses am 27. März 2017 veröffentlichen.

FINANZKALENDER 2017

27. März 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016

15. Mai 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2017

16. Mai 2017 Ordentliche Hauptversammlung

26. Juli 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017

09. November 2017 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2017

KONFERENZEN 2017

17. - 18. März 2017 Citi's European Internet and Digital Conference, London

22. - 24. Mai 2017 Berenberg European Conference USA 2017, Tarrytown, NY

29. - 31. August 2017 Commerzbank Sector Conference, Frankfurt

06. - 08. September 2017 Citi Global Technology Conference 2017, New York

18. - 20. September 2017 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference, München

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen Pflege-Produkten (Beauty & Personal Care). Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert zu attraktiven Preisen schnell ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 1,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 177 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales & Marketing in Köln und ein internationales Service-Center in Tongeren, Belgien. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

PRESSEKONTAKTE

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

